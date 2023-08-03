«Национальный позор». Самая медленная бегунья Универсиады оказалась племянницей чиновника

Насра Абукар Али так медленно пробежала спринт, что из-за неё в Сомали разгорелся большой скандал.

Этим летом Универсиаду принимает Китай. Вообще-то, студенческий праздник должен был состояться еще в 2021-м, а затем и в 2022 году. Но соревнования всякий раз переносили. А когда дело дошло до 2023-го, то было принято решение, что они наконец-то пройдут в Поднебесной, хотя турнир должен был принимать наш Екатеринбург. Такая вот техническая заминка.

Мечта сбылась?

И вот на этих самых стартах в китайском Чэнду, ничем не примечательный забег на 100 метров у женщин привлёк внимание СМИ по всему миру.

Всё дело в спортсменке из Сомали – Насре Абукар Али.

В квалификации девушка преодолела дистанцию за 21,81 секунды. Отметим, что мировой рекорд у женщин – 10,49, лучшее достижение на студенческих Играх – 11 секунд, а победительница забега финишировала с результатом 11,58.

Так что бег сомалийки, мягко скажем, был не из лучших.

Пользователи соцсетей уже успели назвать бегунью из Сомали худшей спортсменкой в истории. А самые внимательные отметили, что Абукар Али стартовала прямо под надписью «Мечты сбываются».

«Позор страны»

История мгновенно стала вирусной.

Журналистам удалось выяснить, что Насра Абукар Али является племянницей президента сомалийской федерации легкой атлетики. А перед отправкой на летнюю Универсиаду девушке устроили пышные проводы с участием посла Китая и генерального директора Министерства спорта Сомали.

Так что, кроме критики, в комментариях есть даже призывы к министру спорта африканской страны подать в отставку, раз он допустил выступление столь неквалифицированного атлета на крупном международном старте.

«Как они могли выбрать неподготовленную девушку, чтобы представлять Сомали в беге? Это действительно шокирует и плохо отражается на репутации нашей страны», – сказал сомалийский комментатор Эльхам Гараад.

В Федерации легкой атлетики Сомали уже начали расследование из-за отправки неконкурентоспособного спортсмена в Китай. По словам журналиста Хасана Истиллы, министр спорта Сомали Мохамед Барре заявил, что планирует привлечь к ответственности чиновников за «национальный позор».