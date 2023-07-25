Рекорд Усэйна Болта не устоял. Итоги последнего этапа Бриллиантовой лиги перед ЧМ-2023

25 июля в Лондоне прошел десятый этап Бриллиантовой лиги. Он стал последней проверкой для лидеров сезона и не только для них перед главным стартом этого лета – чемпионатом мира – 2023 в венгерском Будапеште.

Генеральная репетиция

Первый удивительный факт о британском этапе – это количество зрителей, которые пришли на стадион в Лондоне – 50 тысяч человек! И это несмотря на то, что некоторые топовые атлеты старт пропускали.

Соревновательный день начался с забега на дистанции 400 метров с барьерами у женщин. Здесь не было равных опытной Фемке Бол. Голландка открыла вечер рекордом Европы – 51,45 секунды и обновлением собственного же лучшего результата. Фемке «привезла» ближайшим конкуренткам почти три секунды! Следом за ней на пьедестале по итогам забега расположились ямайская спортсменка Джанив Расселл и американка Шэмиер Литтл.

После финала Фемке рассказала в соцсетях о своих эмоциях:

«Я так счастлива преодолеть барьер в 52 секунды в этой невероятной атмосфере. Этап в Лондоне превзошёл все мои ожидания. Спасибо за радость.

На этих выходных так много моих мечтаний воплотилось в реальность. Мне не хватит слов, чтобы поблагодарить свою команду, мы вместе достигли этого. Однако впереди чемпионат мира, до него несколько недель».

В толкании ядра не было равных Райану Краузеру. Он толкнул на 23,07 метра и оказался буквально на расстоянии вытянутой руки от мирового рекорда – 23,37.

Без претензий на рекорд

Пока Елена Исинбаева устраивается на Тенерифе и проходит проверки МОК, в её спортивной вотчине царствуют другие. Но не сказать, что они вот-вот отберут мировой рекорд россиянки. Показатели здесь скромные.

И тем не менее борьба за первенство в женском шесте бывает ожесточённой. В Лондоне судьбу первого места решило количество попыток, а спортсменки остановились на отметке 4,80. Эксперты отдавали победу американке Кэти Мун, но та не смогла проявить себя лучшим образом и отдала победу финке Вильме Мурто. А третье место с прыжком на 4,71 взяла словенка Тина Шутей.

Аккурат перед ЧМ-2023 на дорожку вернулась двукратная олимпийская чемпионка Токио Сифан Хассан. В Лондоне она выступала на дистанции 5000 метров, но выиграть не смогла. Пока спортсменка из Нидерландов недостаточно готова, и на финишном рывке она не смогла бороться за золото – у неё только третье место. А вот победительницей стала эфиопка Гудаф Цегай, которая на восемь секунд улучшила личное достижение и рекорд соревнований.

Рекорд Болта пал!

В прыжках в высоту отличную форму демонстрирует олимпийский чемпион Токио и действующий чемпион мира Мутаз Баршим. Катарец в отсутствие Джанмарко Тамбери при удачном раскладе мог залететь и на 2,40!

Тем удивительнее, что выиграл не он, а американец Джувон Харрисон, прыгнувший на 2,35 метра. А Баршим в этот раз взял только 2,33.

Драма развернулась и в беге на 110 метров с барьерами. Ямайский чемпион мира Хэнсл Парчмент остался не у дел, сбив несколько барьеров. Зато в форме оказался американец Грант Холлоуэй, который почти выбежал из 13 секунд. За ним следовал японец Изумия, а третье место занял американец Бритт.

Настоящая жара была на 200-метровке у мужчин. Атлеты совершили лучший забег за последние годы. И здесь пал рекорд соревнований, который установил ещё Усэйн Болт в годы своего небывалого величия и доминирования!

Главным нарушителем спокойствия стал американский бегун Ноа Лайлз (результат победителя – 19,47). Он обыграл ботсванского спринтера Летсиле Тебого, который сокрушил рекорд Африки 27-летней давности (новый рекорд – 19,50) и британца Зарнела Хьюза, установившего рекорд страны (19,73).