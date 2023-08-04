«Нельзя купить себе счастье, но можно – скейтборд». Как парень «со двора» стал чемпионом

На крупные международные старты большинство сильных российских спортсменов пока не пускают, поэтому им теперь приходится придумывать классные и необычные соревновательные форматы у себя дома.



В июле в Казани прошёл один из таких любопытных турниров – Фиджитал игры по скейтбордингу в рамках проекта «Игры будущего». Спортсмены, представляющие в том числе и олимпийскую сборную России, выступали не только в реальном, но и в виртуальном формате. Это было в новинку!

Член сборной России, победитель и призёр международных соревнований Егор Кальдиков рассказал о новом формате. А ещё о том, как он, будучи парнем «со двора», стал чемпионом и каким видит будущее этого молодого вида спорта.

«Пинать мяч, кататься на скейтборде или быть гангстером»

– Егор, вы стали победителем соревнований по фиджитал-скейтбордингу, которые проходили в Казани в июле. Расскажите о своих эмоциях.

– Когда мне рассказали про формат соревнований, я подумал, что это гениально и за этим будущее. На мой взгляд, фиджитал – это будущее любого вида спорта. Но насколько я знаю, пока только в скейтбординге есть такие игры, которые повторяют физику настолько, будто это реальная жизнь.

В виртуальной части фиджитал-скейтбординга так же сложно кататься, как и в реальной жизни. Формат уникален тем, что ты должен сделать трюк вживую и повторить его в игре. То есть я делаю трюк – мой товарищ по команде его повторяет. Потом он делает, а я повторяю. И только тогда нам засчитывают баллы. Формат очень крутой! Придумано суперграмотно!

– К какой части соревнований было сложнее готовиться: к реальной, привычной уже, или же к виртуальной?

– Сложнее было готовиться к виртуальной части. Я до этого никогда в жизни не играл в онлайн-скейтбординг. Когда узнал, что предстоят такие соревнования, то купил консоль примерно за две недели до них. Я сразу же взял в команду Владислава (Савва Востоков, участник команды New Kids Turbo. – Прим. «Чемпионата»). Савва у меня ночевал. Мы готовились и учились. Поначалу было непросто. Но с каждым днем нам становилось всё легче и легче.

– А во сколько лет вы впервые встали на реальную доску?

– В 12. И сразу же понял, что это на всю жизнь. У меня уникальная интуиция. До этого я занимался скалолазанием, плаванием, в настольный теннис играл на соревнованиях. Но мне не нравятся рамки, которые есть в этих видах спорта. Вот скейтбординг – нет рамок, свобода. Сам с собой учишься.

Егор Кальдиков (в центре) Фото: личный архив Егора Кальдикова

– Где прошло ваше знакомство со скейтбордом?

– Я встал в Сибири, в маленьком городе Новокузнецк. Все мне говорили, что я занимаюсь фигнёй. Говорили, что не надо кататься, в этом нет будущего! Говорили: «Иди, учись!» Но я никого не послушал. По сей день так делаю, и у меня в жизни всё хорошо.

– Но пока, если говорить честно, в России скейтбординг ведь не так популярен, как хотелось бы?

– Я вам так скажу. В Бразилии скейтбординг – спорт номер один после футбола. В Бразилии у тебя несколько путей – пинать мяч, кататься на скейтборде или быть гангстером. Мы все знаем, что бразильцы хорошо играют в футбол, но сейчас в XXI веке и скейтбординг там круто развит. Вот вам хороший пример!



Верю, что скейтбординг будет спортом номер один в России. Я этим и занимаюсь: развиваю его уже на протяжении 17 лет.

«Если захотеть – преград нет. Мы это знаем!»

– Всем известно, что сейчас шансов отобраться на Олимпиаду почти нет. Видите ли вы перспективу для дальнейших выступлений?

– Когда все началось, я сразу понял, что нас не пустят. И по-философски отнёсся к ситуации. Думал, что мы придумаем что-то своё. И вот мы придумали: фиджитал-скейтбординг! Аналога ему в мире нет. Такие соревнования в Казани прошли впервые в мире. Никто не додумался до подобного формата. Это нужно патентовать, нужно забирать, чтобы мы этим владели.

– Это достойная замена традиционному формату соревнований?

– Прекрасная! От традиционного спорта уже давно все отходят, многим не нравится. Люди хотят что-то новое. Вот, пожалуйста, экстрим и скейтбординг! Ведь скейтборд – это ещё и уникальный транспорт. Живя в Москве, я каждый день катаюсь на скейте в магазин, по делам. Москва – прекрасный город для скейтбординга. У мэра столицы Сергея Собянина, кстати, день рождения во всемирный день скейтбординга, и это большой праздник. Он тоже поздравляет скейтбордистов на свой день рождения. Есть ещё Казань. Тоже прекрасный город для скейтбординга. Я здесь не раз катался.

Егор Кальдиков – чемпион Москвы Фото: Личный архив Егора Кальдикова

– Кроме Москвы и Казани, есть ещё где-то условия?

– Да, конечно. Плюс-минус везде есть условия. Скейтбординг в России очень сильно развивается. Считаю, что скейт-парки должны быть в столице каждого региона. Должен быть обязательно бетонный скейт-парк и только.

– Дорого ли обойдется парню со двора занятие скейтбордингом?

– Я тот самый парень «со двора». Обходиться любому другому это будет так же, как это обходилось мне когда-то. Скейтеры всегда находят путь. Заклеиваешь кеды, заклеиваешь и шкуришь доску. Словом, находишь выход. Ведь, если захотеть, преград нет. Это мы все прекрасно знаем!

– Это своего рода философия скейтборда?

– Да, ещё делай, что хочешь, веселись и никого не слушай! Потому что ты каждый день счастлив. Есть очень хорошая фраза: «Нельзя купить себе счастье, но можно купить скейтборд». Это мне очень близко.