Не гандбол, а клоунада! Россиянки со счётом 76:1 обыграли девочек из Кыргызстана

Дикий разгром случился в гандболе на Играх стран СНГ в Беларуси. Российские девушки разгромили сверстниц из Кыргызстана с разницей в 75 мячей. И это ещё не рекорд! Какой вообще толк от таких матчей хоть для наших гандболисток, хоть для их соперниц? И как наши вообще умудрились пропустить гол от команды, которая игроков на заявку не набрала?

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Вообще, по регламенту турнира девичьи команды должны быть представлены спортсменками 2005 года рождения, то есть U19. Но некоторым сборным, например, Беларуси-2, разрешили заявить игроков 2006 года рождения. А у сборной Кыргызстана неполный состав, и наряду со спортсменками 2005 года тренерский штаб привёз в Беларусь 13–14-летних девочек.

Но гандбол – не фигурное катание. Тут в 14 лет просто нечего делать против 18-летних – растопчут, раздавят, сотрут в порошок. Так и случилось в матче Россия – Кыргызстан. Понятно, что наши не могли и не должны были поддаваться. Проблемы соперниц – это их проблемы. Но что может вообще дать такой матч хоть России, хоть Кыргызстану?

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Да абсолютно ничего! Ведь это даже не тренировка, это просто избиение. Это как «Сочи» с Кокориным и Нобоа играл с детским составом «Ростова» и выиграл 10:1. Наша команда, которая могла бы биться с лучшими сборными мира этого возраста и обыгрывать их, вынуждена была просто придумывать, чем заняться на площадке.

Россия — Кыргызстан Фото: vk.com/cisgamesbelarus

Жаль, главный тренер Алексей Гумянов не зарядил девчонок на главный разгром в истории гандбола, который случился в 1981-м, когда сборная СССР растерзала сборную Афганистана со счётом 86:2. Судя по тому, как проходила игра в Бресте, этот рекорд легко мог пасть. А единственный гол россиянки пропустили, когда совсем уж расслабились, а соперницы ну очень быстро разыграли мяч.

В общем, это был не гандбол, а клоунада. К счастью, следующие матчи нашей команды обещают другие сюжеты.