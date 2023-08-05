Не гандбол, а клоунада! Россиянки со счётом 76:1 обыграли девочек из Кыргызстана

Дикий разгром случился в гандболе на Играх стран СНГ в Беларуси. Российские девушки разгромили сверстниц из Кыргызстана с разницей в 75 мячей. И это ещё не рекорд! Какой вообще толк от таких матчей хоть для наших гандболисток, хоть для их соперниц? И как наши вообще умудрились пропустить гол от команды, которая игроков на заявку не набрала?
Вообще, по регламенту турнира девичьи команды должны быть представлены спортсменками 2005 года рождения, то есть U19. Но некоторым сборным, например, Беларуси-2, разрешили заявить игроков 2006 года рождения. А у сборной Кыргызстана неполный состав, и наряду со спортсменками 2005 года тренерский штаб привёз в Беларусь 13–14-летних девочек.
Но гандбол – не фигурное катание. Тут в 14 лет просто нечего делать против 18-летних – растопчут, раздавят, сотрут в порошок. Так и случилось в матче Россия – Кыргызстан. Понятно, что наши не могли и не должны были поддаваться. Проблемы соперниц – это их проблемы. Но что может вообще дать такой матч хоть России, хоть Кыргызстану?
Да абсолютно ничего! Ведь это даже не тренировка, это просто избиение. Это как «Сочи» с Кокориным и Нобоа играл с детским составом «Ростова» и выиграл 10:1. Наша команда, которая могла бы биться с лучшими сборными мира этого возраста и обыгрывать их, вынуждена была просто придумывать, чем заняться на площадке.
Россия — Кыргызстан
Фото: vk.com/cisgamesbelarus
Жаль, главный тренер Алексей Гумянов не зарядил девчонок на главный разгром в истории гандбола, который случился в 1981-м, когда сборная СССР растерзала сборную Афганистана со счётом 86:2. Судя по тому, как проходила игра в Бресте, этот рекорд легко мог пасть. А единственный гол россиянки пропустили, когда совсем уж расслабились, а соперницы ну очень быстро разыграли мяч.
В общем, это был не гандбол, а клоунада. К счастью, следующие матчи нашей команды обещают другие сюжеты.
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