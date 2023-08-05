Икона российской лёгкой атлетики не смогла прыгнуть даже на 1,89 м.

Это провал? Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене стала лишь седьмой на ЧР в Челябинске

Олимпийская чемпионка Токио по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, пропустившая практически весь летний сезон, выступила на чемпионате России в Челябинске. Вот только возвращение лидера сборной России оказалось немного смазанным.

Ласицкене уже не та?

Трёхкратная чемпионка мира не смогла преодолеть высоту 1,89 м. Казалось бы, для спортсмена уровня Ласицкене это сущий пустяк. Ведь на Олимпиаде в Японии ей покорялась высота в 2,04 м, личный рекорд – 2,06 м. Но итог – скромное седьмое место.

Лучший результат показала белорусская спортсменка Карина Демидик — 1,97 м. Она выступала вне медального зачёта. Золото национального первенства получила Кристина Королёва с результатом 1,91 м.

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«Работаем дальше»

Почему Мария так слабо выступила? Всё объяснимо.

В этом летнем сезоне спортсменка выходила на старт лишь один раз – на командном чемпионате страны в Сочи. Тогда Ласицкене заняла второе место, остановившись на высоте 1,88 м.

Позже стало известно, что российская легкоатлетка прошла медицинское обследование и курс лечения в связи с проблемами с ахиллом. Ещё тогда никто не брался говорить о сроках восстановления. Олимпийская чемпионка могла вообще пропустить остаток сезона.

Мария Ласицкене Фото: РИА Новости

«После травмы было очень мало технических тренировок, в прыжках в высоту чудес не бывает. Поэтому мы были готовы к этому результату, нужно было посмотреть на себя в соревновательных условиях, понять, что с техникой и как чувствует мой организм. И я рада, что меня ничего не беспокоит. Работаем дальше», — цитирует Марию Ласицкене ТАСС.

«Маша — настоящий боец!»

Олимпийская чемпионка — 2012 Анна Чичерова заявила, что своим возвращением Мария Ласицкене показала бойцовские качества.

«Безусловно, когда ты получаешь травму, очень сложно без соревнований выйти на высокий результат, но Маша на Олимпиаде и перед Олимпиадой продемонстрировала нам это чудесное возвращение. Травма ахилла — это такая история, которая ограничивает тебя, и видно было, что у Маши нет пока присущего ей отталкивания.

Здесь всё объяснимо, даже психологически это перебороть — не такая простая задача, потому что сидит подсознательно страх. Маша — настоящий боец, которая, даже несмотря на такую длительную паузу, всё равно вышла в сектор и постаралась сделать праздник. Получилось то, что получилось», — рассказала Чичерова ТАСС.

В планах у Ласицкене выступление на финале легкоатлетической серии «Королева российского спорта», который с 17 по 19 августа пройдёт в Екатеринбурге. Пусть по регламенту на этот турнир Мария Ласицкене не попадает, она надеется, что организаторы введут правило уайлд-кард.