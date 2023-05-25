Мария Ласицкене: считаю, что моя международная карьера завершена

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выразила мнение, что её международная спортивная карьера завершена.

«Я считаю, что моя международная карьера завершена (плачет). Говорить тяжелее, чем думать. Я не планировала этого. Всё давно решено, и, что бы мы ни делали, нас там не ждут. Я не питаю никаких надежд. Просто я не готова ещё завершать карьеру, я хочу попрыгать», — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 25 мая, Ласицкене заняла второе место в соревнованиях по прыжкам в высоту на командном чемпионате России — 2023 по лёгкой атлетике в Сочи. Победу одержала белорусская спортсменка Карина Демидик.

Российские и белорусские атлеты отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.