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Американская гимнастка Симона Байлз вернулась в спорт после провала на Олимпиаде в Токио — где она пропадала?

Американская звезда Симона Байлз вернулась после провала на Олимпиаде. Где она пропадала?
Батраз Томаев
Где пропадала Симона Байлз?
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка хочет выступить на Играх-2024 в Париже.

За последние годы многие поклонники гимнастики успели позабыть об американке Симоне Байлз, завоевавшей четыре золота на Играх в Рио-де-Жанейро и практически провалившейся на Олимпиаде в Токио.

А зря. Ведь Симона Байлз вернулась на помост побеждать!

«Я в шоке»

Четырёхкратная олимпийская чемпионка завоевала сразу три золотые медали на турнире Core Hydration Classiс, который прошёл в городе Иллинойс, США. Данный старт является отборочным на чемпионат страны.

Спортсменке не было равных в многоборье, а также в упражнениях на бревне и в вольных. Байлз также завоевала бронзу в соревнованиях на брусьях.

Сама спортсменка в интервью призналась, что сейчас находится в лучшей физической и ментальной форме, нежели в 2021 году на Олимпиаде.

«Все, кто аплодировал, просто растопили моё сердце, потому что они ещё верят в меня. Я в шоке. Но пока всё движется в правильном направлении. Я всё ещё немного нервничаю, но думаю, это всё подсознательно. Я знаю, на что моё тело способно, оно подготовлено. Поэтому я просто должна делать свою тренировочную работу», – сказала Симона в интервью NBC Sports.

На Олимпиаде Байлз была сама не своя:
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Где же Байлз пропадала?

Симона Байлз не выступала два года. Если совсем точно, то 732 дня.

На Олимпиаде в Токио звезда американского спорта снялась с финала личного многоборья из-за проблем с психическим здоровьем. И на гимнастку мгновенно обрушилась волна негатива. Критики утверждали, что человек №1 в мировой спортивной гимнастике не может позволять эмоциям брать верх.

Позже Байлз приняла участие в личном финале на бревне и стала бронзовым призёром, после чего приостановила профессиональную карьеру.

Симона Байлз

Симона Байлз

Фото: Stacy Revere/Getty Images

Все ждали её возвращения на чемпионате мира – 2022, но его не случилось. И тогда звёздная гимнастка опубликовала пост в социальных сетях.

«Я не завершала карьеру. В данное время работаю над своим психологическим состоянием. Я пока решила не спешить, использую время, чтобы работать над собой и своей психикой. Что касается Олимпийских игр в Париже в 2024 году, то я буду там в любом случае. Но пока не знаю, отправлюсь ли туда в качестве участницы или зрителя. Если я хочу там выступить, то должна быть готова на 100%. Приложу максимум усилий», – объяснила всем Байлз.

В Токио Симона Байлз подвела свою команду:
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Времени зря Симона не теряла. Весной 2023 года она вышла замуж за игрока в американский футбол Джонатана Оуэнса. Теперь муж – её главная опора и поддержка. Благодаря возлюбленному Байлз и вернулась в спорт.

Ему же она и посвятила победный после турнира пост в социальных сетях:

«У меня слёзы радости. Я возвращаюсь в спорт, окружённая любовью, которую ты мне дал. Спасибо, что ты веришь в меня», – написала Симона.

Симона Байлз

Симона Байлз

Фото: Alex Wong/Getty Images

Дорога на Париж

Симона вернулась не для того, чтобы отбывать номер. Она хочет стать лучшей гимнасткой в истории, но достичь этого будет непросто. Пока виртуальный титул принадлежит советской спортсменке Ларисе Латыниной, у которой девять золотых медалей Олимпиад. У американки же их сейчас лишь четыре.

Но путь в Париж для Симоны только начинается. Впереди национальный отбор на чемпионат мира, который пройдёт в бельгийском Антверпене с 30 сентября по 8 октября. И на нём 19-кратная чемпионка мира постарается пополнить свою коллекцию титулов. Учитывая, что она уже сейчас обыгрывает сильных соотечественниц, можно говорить, что все шансы выступить успешно у неё есть. Ну а дальше – работа с прицелом на Олимпийские игры. Гимнасток из России там, видимо, не будет. А значит, шансов добыть золото станет больше.

Как россиянки обыграли американок на Олимпиаде:
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Какая драма в спортивной гимнастике! Россиянки вырвали золото Олимпиады с двумя падениями!
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