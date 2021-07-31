На Байлз жалко смотреть. Американскую чемпионку лишили психотропных веществ на Олимпиаде?

Трагедия непобедимой американской гимнастки Симоны Байлз — главный сюжет Олимпиады в Токио. И пока в Штатах утешают и подбадривают развалившуюся на глазах чемпионку, в России выяснили, что могло послужить причиной сенсационного срыва фаворитки.

Оказывается, на Олимпиаде у Байлз не было доступа к психотропному препарату, который она принимает с детства в связи с официальным диагнозом.

Так вот почему на американскую чемпионку в Токио жалко смотреть?

Драма с двойным дном

Про Симону Байлз обязательно снимут фильм. История непобедимой чемпионки, дрогнувшей прямо на Олимпийских играх, — готовый сюжет для крутой спортивной драмы, которые американцы просто обожают. Сценарий предугадать несложно.

Темнокожая девочка героически продирается на вершину спортивной гимнастики, несмотря на серьёзное психическое заболевание. Приезжает на вторую Олимпиаду в ранге национального идола и… снимается с командных соревнований после первого же выступления. Не вынесла всего давления мира, дрогнула и оступилась. В конце концов показала, что она живой человек, а не машина. Все плачут, жалеют Симону и… любят ещё больше. Хэппи-энд.

Ситуация Байлз и правда выглядит трагедией великой чемпионки. Но, прежде чем сочувствовать несчастной американке, важно понять: а почему произошёл этот срыв? Почему спортсменка, выполнявшая все упражнения с безупречностью робота, вдруг оступилась и не нашла в себе силы продолжить? Есть ли какая-то связь между конфузом Байлз и тем фактом, что она долгие годы легально принимает запрещённые препараты?

Байлз не могла пользоваться психостимулятором в Японии

Логичное и очень популярное у российских болельщиков объяснение предложила олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, известная журналистка Елена Вайцеховская. По её данным, Симона Байлз на Играх в Токио осталась без психостимулятора метилфенидата. Именно этот препарат фигурировал в документах, опубликованных хакерской группой Fancy Bears. Вещество входит в список запрещённых ВАДА, но Симона страдает синдромом дефицита внимания и, если верить хакерам, получает лекарстве на основании терапевтического исключения.

«По информации, полученной в частном порядке из Японии, ввоз метилфенидата в страну может быть осуществлён только по специальному разрешению, поскольку это лекарственное средство в Японии запрещено. Чтобы получить разрешение для таможни, нужно иметь заключение уполномоченного медицинского учреждения.

До пандемии срок рассмотрения таких вопросов составлял в Японии 7-10 дней, а с июля прошлого года увеличился до шести месяцев. Американцы же понадеялись, что им будет вполне достаточно разрешительных бумаг из ВАДА. И лишились уникальной спортсменки, которая вполне могла бы забрать в Токио даже не четыре, как это было в Рио, а все шесть золотых медалей», — цитирует Вайцеховскую RT.

«Мне не страшно, что об этом узнали люди»

Даже если данная информация соответствует действительности (а на это очень похоже), то всё равно нельзя однозначно утверждать, что Байлз провалилась именно из-за отсутствия этого препарата. Однако слишком многое говорит в пользу этой версии. Симона не скрывает, что имеет официальный диагноз и с детства принимает лекарства.

«У меня синдром дефицита внимания и гиперактивности. Я с детства пью эти препараты. Знайте, что я верю в чистый спорт и всегда следовала правилам. И я продолжу это делать, потому что это очень важно для меня и для спорта. В том, что у меня такой диагноз и я принимаю лекарства, нет ничего постыдного. Мне не страшно, что об этом узнали люди», — говорила американка.

А запрещённый для ввоза в Японию препарат как раз используется в США для лечения синдрома дефицита внимания. Его действие помогает справляться с волнением, повышает концентрацию, придаёт чувство уверенности. Все эти качества как раз и сделали Байлз непобедимой в своём виде спорта. Она всегда источала уверенность и заставляла сомневаться, есть ли у неё нервы.

Байлз так и не восстановилась после психологического срыва

Вслед за срывом в командном многоборье, где Симона в слезах снялась с соревнований после первой неудачи, последовал отказ от участия в личном многоборье. Теперь известно, что она не выступит в опорном прыжке и на брусьях. При этом никакого повреждения у неё так и не зафиксировали. А если причины срыва лежат в психологической плоскости и не связаны с отказом от приёма препаратов, то почему она не разгрузила и голову и не собралась на другие дисциплины? Это же Олимпиада!

По сути, перед нами два факта. Американскую чемпионку на Олимпиаде лишили психотропных веществ. Она посыпалась и оказалась ни на что не способна. Связывать их между собой или сетовать на обидное совпадение — выбор каждого.

При этом в любом случае Байлз не позавидуешь, ведь она не более чем винтик в отлаженной системе, которая дала сбой в самый неподходящий момент.