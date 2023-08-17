Международная федерация старалась разводить Россию и Украину как могла. Но в решающем матче они всё же могут встретиться.

Будет ли противостояние с украинкой? Российская шахматистка прорвалась в финал Кубка мира

В Баку приближается к завершению Кубок мира по шахматам. Из открытой категории все россияне, увы, выбыли, а вот за развязкой женского турнира точно стоит последить. Ведь первой финалисткой стала наша Александра Горячкина. И это при том, что турнир уже покинули многие звёзды женских шахмат: чемпионка мира Цзюй Вэньзцюнь, четвёртый номер мирового рейтинга Хампи Конеру (Индия), экс-чемпионка мира Александра Костенюк, недавно перешедшая в швейцарскую шахматную федерацию из российской.

Россиянка Александра Горячкина в полуфинале билась с третьей по силе китаянкой, финалисткой последних матчей претенденток Тань Чжунъи.

Для Александры это был принципиальнейший матч – именно Чжунъи выбила Горячкину из прошлого розыгрыша претендентского турнира, в котором россиянка была среди главных фаворитов. В итоге розыгрыш женской короны оказался чисто китайским междоусобным делом как в финальном противостоянии отборочного цикла, так и в титульной битве.

Но в этот раз Александра вновь настроена очень решительно, и её шансы на штурм чемпионского трона значительны: текущий второй рейтинг в мировой классификации, прекрасная игра в серии Гран-при, а теперь и уверенный путь к финалу Кубка мира. В полуфинале китаянка была обыграна по всем статьям!

Тань Чжунъи (Китай) — Александра Горячкина (Россия)

Кубок мира — 2023. Полуфинал

29…d4!

Блестящий прорыв от Александры в центре! Слабенькая пешка первой бросается на баррикады белых. Удивительно, но защиты уже нет.

30.e4

Не выручает 30.e:d4 Лc2 31.Лf2 Лe1+ 32.Лf1 Сh4 33.Л:e1 С:e1 34.Крf1 (проигрывает 34.d5 Сg3) 34… Сg3 35.Кe2 Сd6 36.Крe1 Л:a2 с почти решающим перевесом чёрных.

30… Лc2 31.Лf2 Лec8 32.Лfd2 Л:d2 33.Л:d2

Белые отбили первую волну натиска, однако теперь у них начинаются проблемы с конём.

33…Сg5 34.g3 h4 35.Л:d4

Китаянка стремится побыстрее уничтожить опасную пешку. Не лучше 35.Крg2 Лc3.

35… Лc1+ 36.Крh2 Лc2+ 37.Кg2 Л:a2

Фигуры китайской шахматистки полностью парализованы. Не зря же Горячкину часто называют «Петросяном в юбке», ведь именно девятый чемпион мира Тигран Петросян первым продемонстрировал этот знаменитый вязкий и неприятный для соперников стиль.

Александра Горячкина Фото: fide.com

38.e5

Последняя попытка проявить активность, но слишком уж велика разница в положении фигур. 38.g:h4 Сf4+ сразу проигрывает.

38… Сd2 39.Лd7 a4

Можно было 39… Крf8, но Горячкина посчитала красивый выигрывающий вариант.

40.e6 Крf8 41.b:a4 b3

Пешка рвётся в ферзи, и её не остановить.

42.Лb7

42.Л:f7+ Крe8 или 42.e7+ Крe8 не помогает белым.

42...b2 43.f4 f:e6 44.К:h4

44…Сb4!

А вот и суть замысла чёрных! Теперь дело решает вскрытый шах с превращением ферзя, от которого нет защиты!

45.К:g6+ Крg8, и белые сдались ввиду 46.Л:b4 b1Ф+.

В финале Александру Горячкину ожидает матч с победительницей второго полуфинала, где сошлись титулованная украинка Анна Музычук и открытие турнира болгарка Нургюл Салимова. В основное время соперницы сыграли со счётом 1:1, и теперь лучшую из них определит тай-брейк.

Но что будет, если в финале встретятся Горячкина и Музычук, и состоится ли этот матч вообще? До этого Международная федерация делала всё, чтобы российские и украинские шахматисты c шахматистками не сходились в официальных турнирах. Искусственная жеребьёвка, разведение по разным сеткам в прошлых матчах претенденток и в текущем Кубке мира. На этапе Гран-при ФИДЕ 2023 года в Мюнхене сёстры Анна и Мария Музычук (экс-чемпионка мира – Анне же этот титул не покорялся) встречались за доской с экс-россиянками Александрой Костенюк, Динарой Вагнер и Алиной Кашлинской, но, когда очная битва с Горячкиной и другой могучей россиянкой Екатериной Лагно в следующих этапах стала неизбежной – выбыли из розыгрыша.

Анна Музычук Фото: fide.com

Как будет сейчас – предугадать невозможно. Ждём.

А что касается чисто шахматных взаимоотношений россиянки и украинки, то Анна Музычук в основном обыгрывала ещё юную Александру на старте её карьеры (сейчас украинской шахматистке 33 года, а россиянке – 24), а последние годы прошли под знаком превосходства Горячкиной. Александра выиграла у Анны в полуфинале Кубка мира 2021 года и на командном чемпионате мира – 2021, не уступая сопернице с 2017-го.

Что же касается Салимовой, новичка мировой элиты, то Горячкина играла с ней лишь раз – получилась ничья. Подозреваю, что организаторы в данной ситуации молят небеса о победе болгарки – лишь бы всё прошло тихо, лишь бы не было скандала. Но очень уж богиня шахмат Каисса любит противостояния кость в кость и соскучилась по вендеттам вроде Карпов – Корчной или Карпов — Каспаров* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата»), поэтому мне почему-то кажется, что супербитвы россиянки Горячкиной и украинки Музычук, а также всего, что будет её окружать, не избежать.

*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.