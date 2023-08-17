Для победы в Баку нужно победить всего в двух матчах. Справится ли норвежец?

Поразительно, но Магнус Карлсен никогда не выигрывал Кубок мира. Просто мистика какая-то!

В жизни лидера мирового рейтинг-листа норвежца Магнуса Карлсена осталась лишь одна непокорённая высота. Удивительно, но факт: скандинав, побеждавший где угодно и по многу раз, никогда не выигрывал Кубок мира!

Сейчас он близок к этому как никогда раньше. Магнус уже вышел в полуфинал турнира в Баку. Забавно, что при этом он сразу заявляет, что не воспользуется привилегией призёра турнира и не будет играть в претендентском. Но сам турнир выиграть хочет: после тяжёлого начала и пробуксовки в матче с Винсентом Каймером экс-чемпион мира продолжает карабкаться к вершине – в матчах с Василием Иванчуком и Гукешем Доммараджу мы вновь увидели за доской могучего игрока, которого называют сильнейшим в истории.

В полуфинале с Магнусом сыграет «хозяин поля» Ниджат Абасов. А если скандинав выиграет, то выйдет на победителя пары Фабиано Каруана – Рамешбабу Прагнанандха. Вроде же ничего сложного. Бери да побеждай! Однако на протяжении всей карьеры Магнуса именно в турнирах по нокаут-системе преследовали мистические неудачи. В некоторых розыгрышах турнира норвежец сознательно не принимал участия и вернулся штурмовать Кубок, только когда осознал, что это последняя не взятая им вершина.

Первый прокол Магнуса

В 2004 году ещё совсем юный, 13-летний вундеркинд Магнус Карлсен по квоте президента Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова принял участие в нокаут-чемпионате мира ФИДЕ. В первом же круге ему выпал один из фаворитов турнира – Левон Аронян, ныне представляющий сборную США, а тогда – армянский гроссмейстер. Магнус совершенноне робел, на равных играл с грозным соперником: ничья, ничья, ничья, и тут…

Магнус Карлсен (Норвегия) – Левон Аронян (Армения)

Нокаут – чемпионат мира – 2004. Триполи, Ливия

76.Лh8??

Легко держало ничью 76.Крe4 f5+ 77.Крf4 – чёрному королю не прорваться без потери одной из пешек. Теперь же Аронян бежит королём в обход.

76… Крe5 77.Лe8+ Крd4 78.Лd8+ Крc3 79.Лh8 Лd2 80.Крg3 Крd3 81.Крf3 Крc2 82.Крg3 Крd1, и Магнус сдался ввиду того, что король чёрных неизбежно попадает на g1, а взятие на h2 проигрывает – пешка f6 решает исход дела в пешечном эндшпиле.

Юный Карлсен дрогнул

Год спустя, когда шахматный мир объединился после многолетнего раскола, на Кубке мира в Ханты-Мансийске Магнус уже рассчитывал на многое и дошел до 1/8 финала турнира, победа в которой открывала путь в матчи претендентов.

С Карлсеном сражался один из сильнейших российских гроссмейстеров начала нулевых Евгений Бареев (сейчасвыступает за Канаду). Барееву пришлось нелегко с юным гением, но Магнус снова был отправлен в нокаут.

Магнус Карлсен (Норвегия) – Евгений Бареев (Россия)

Кубок мира – 2005. Ханты-Мансийск, Россия

Ферзь с пешками должен легко победить разрозненные фигуры чёрных. Можно аккуратно посчитать 43.Фf7 Сc7+ 44.Крa6 с симпатичным выигрышем 44… Лa2+ 45.Ф:a2 К:a2 46.g7 – у белых проходит новый ферзь. Однако легко побеждало и43.Крb6 Кd5+ 44.Крc6 – король убегал и даже считать ничего не надо!

Нотут норвежский юноша не выдержал.

43.Фf8+?? Крb7 44.Фf7+

Ферзя проигрывает 44.Ф:f4 Лa2+ 45.Крb4 Кd5+, но всё равно сильнейшую фигуру приходится отдавать из-за матовой коробочки.

44… Сc7+ 45.Ф:c7+ Кр:c7 46.h5 Лg2 Белые сдались.

Это был тяжелейший удар, но, к счастью для Магнуса, в тот год в претенденты выходило целых 16 человек, путёвок разыгрывалось много, и в игре за 9-16 места Карлсен сумел добиться квалификации, выиграв пару матчей.

Заснул и вылетел

Прошло ещё два года, и уже 16-летний Магнус уже всерьёз боролся за победу в Кубке мира. В полуфинале Карлсену противостоял Гата Камский – ярчайший вундеркинд начала 90-х, который в какой-то момент сенсационно бросил шахматы, а потом не менее неожиданно в них вернулся. На момент турнира рейтинги Карлсена и Камского были равными – по 2714, но если Гата напористо шёл к победе в состязании, то его молодой соперник из Норвегии был жутко вымотан кубковой борьбой и в какой-то момент просто…заснул на столе во время игры! Результат битвы оказался прогнозируемым.

Гата Камский (США) – Магнус Карлсен (Норвегия)

Кубок мира – 2007. Ханты-Мансийск, Россия

23… Лd8?

Чёрным плохо, но можно было ещё сыграть 23… Кe7 24.e6 (24.К:c7 Лc8) 24… Л:e6 25.Л:e6 f:e6 26.К:c7 Лc8 27.К:e6 Лc2 с минимальными шансами на спасение.

24.Кf4 Лh6 25.g5 – ладья поймана, и вскоре Магнус сдался.

Этот жуткий разгром норвежец запомнил надолго. Пробив к 2009 году планку 2800 и попадая в турниры претендентов по рейтингу, Карлсен игнорировал Кубки мира 2009, 2011, 2013 и 2015 годов – первые два сознательно, следующие два – уже с высоты чемпионского трона. Более того, норвежец публично заявлял о том, что борьба навылет в шахматах не имеет ничего общего с выявлением сильнейшего, в ней велик элемент случайности, поэтому он даже добился, что матчи претендентов ФИДЕ поменяла на турнир претендентов. Без всякого нокаута и по круговой системе – каждый с каждым!

Вернулся. И проиграл

В свете особой «любви» Магнуса к турнирам на вылет, новость о том, что норвежец в 2017 году собирается выступить на нокаут-турнире в Тбилиси, стала для всех большой неожиданностью. Видимо, спустив рейтинг почти до 2800 после заоблачных 2882 и испытывая смешанные чувства после тяжелейшего матча с Сергеем Карякиным в 2016-м, Карлсен решил, мол, была-не была. Однако его снова поджидал удар судьбы – причём в третьем круге.

Магнус Карлсен (Норвегия) – Бу Сянчжи (Китай)

Кубок мира – 2017. Тбилиси, Грузия

Далеко не сильнейший из китайских гроссмейстеров, но крепкий «семисотник» и игрок сборной не побоялся фаворита и пожертвовал ему фигуру. И попал в яблочко! Магнус не ожидал такого поворота и не разобрался в осложнениях.

21.С:d5? При 21.Лe2! Л:e2 22.Ф:e2 Лf6 23.С:d5 c:d5 24.Кh2 Лg6+ 25.Крh1 белые отбивались, а после размена на d5 ферзь на d1 уже не защищен.

21...c:d5 22.Лe3 Нет 22.Лe2 Фg4+! 23.Крf2 g5, но и другой ход ладьи не лучше.

22… Л:e3 23.С:e3 g5! 24.Крf2 Не спасает 24.f:g5 f4 25.Фc2+ Лf5 26.Сc1 f3, однако и тут после 24...g:f4 атака Бу Сянжчи достигла цели.

Последняя попытка – и снова неудача!

Раздосадованный Карлсен пропустил турнир 2019 года: в 2018-2020 годах чемпион выдал уникальную беспроигрышную серию в 125 партий, которая легко могла прерваться, выйди он на старт Кубка мира. А в 2021 году Магнус всё-таки решился разобраться с не покоряющимся ему турниром! До полуфинала в Сочи все шло хорошо, но вдруг норвежец внезапно получил плохо белыми с будущим победителем турнира Ян-Кшиштофом Дудой.

Магнус Карлсен (Норвегия) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Кубок мира – 2021. Сочи, Россия

Магнус сумел вывернуться из неприятностей, и62.Сd4 Сc7 (62… Сd2? 63.Крb6) 63.Сc3 гарантировало ничью, но тут последовало непостижимое

62.Сc1?? Сc3! Зачем белый слон пропустил чёрного?

63.b6 d4 64.Крc4 Крd7 65.Сe3 – король не может идти вперед 65.Крd5 d3

65… Сb2 66.С:d4 С:a3 67.Сe3 Сb2 68.Крb4 a3 – вскоре Дуда холодно собрал все слабые белые пешки и вышел в финал, оставив Магнуса за бортом.

Выиграет ли Карлсен Кубок мира?

Чаще всего в Кубках мира Магнус Карлсен уступал не главным фаворитам и не своим прямым конкурентам, а просто сильным, наигранным, но при этом не звёздным практикам, которых, скорее всего, просто недооценивал. В том же Сочи после проигрыша Дуде норвежец в матче за третье место буквально разорвал Владимира Федосеева, однако было уже поздно.

Безусловно, в Баку Карлсен сейчас является заведомым фаворитом, и даже Каруана не должен выдержать его мощи, если Магнус будет играть с полной выкладкой. Но не споткнется ли лидер мирового рейтинг-листа на других молодых, еще недооценённых игроках из четверки счастливчиков?