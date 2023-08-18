Крах Короля. Зачем великий Стивен Хендри променял величие на имидж неудачника?

В детстве я никогда не понимала, зачем легенды спорта завершают карьеру на пике. Например, Зинедин Зидан в футболе или Магдалена Нойнер в биатлоне. Но, кажется, Стивен Хендри сейчас объяснил мне, зачем это нужно.

Семикратный чемпион мира и, пожалуй, один из самых величайших снукеристов в истории потерпел очередное удручающее поражение. В квалификации British Open 54-летний Хендри проиграл пакистанцу Мухаммаду Асифу (2:4), занимающему 81-е место в рейтинге. Дела у Стивена обстоят хуже некуда.

Настоящая катастрофа

Все мы знаем Стивена Хендри как легенду снукера. Семь титулов чемпиона мира, пять побед на чемпионате Великобритании, шесть чемпионств на «Мастерсах» и более 36 побед на рейтинговых турнирах явно говорят об этом.

В 2012-м он ушёл из спорта на красивой ноте: дошёл до четвертьфинала чемпионата мира, где проиграл Стивену Магуайру со счётом 2:13. Однако спустя восемь лет, в 2020-м, 50-летний Хендри решил вернуться в спорт. И с того момента начались по-настоящему чёрные страницы в его карьере.

После возвращения Стивен провёл 14 матчей на профессиональном уровне (если не учитывать чемпионаты мира среди сеньоров). Из них Король Крусибла выиграл лишь два: в 2021 году он обыграл Криса Вейклина (3:2) и в том же году превзошёл Майкла Уайта (4:1) в квалификации English Open.

Победа над Уайтом – особая для Хендри. Во-первых, она пока последняя в его карьере. С сентября 2021 года Стивен не выигрывал ни разу. Во-вторых, благодаря ей Король Крусибла в последний пока раз пробился из квалификации в основную сетку какого-либо рейтингового турнира. С той поры шотландец вылетал в первом же раунде отбора на девяти разных соревнованиях.

Теперь четырёхкратный чемпион British Open вылетел на старте квалификации турнира от 81-го номера рейтинга Мухаммада Асифа (2:4). Хендри удалось взять первый фрейм, но Асиф сразу перехватил инициативу (3:1). Попытался вернуться в игру шотландец на пятом фрейме (3:2), но пакистанец закончил своё дело (4:2). Это поражение стало для Стивена уже 11-м подряд.

Стивен Хендри Фото: VCG/VCG via Getty Images

Статистика, мягко говоря, плоха. После возвращения у Хендри не получается практически ничего. Что-то клеится у него только на чемпионатах мира среди сеньоров и квалификациях к ним. С 2020-го из 11 матчей Стивен выиграл пять. В 2020 году он даже доходил до полуфинала турнира. Но это всё-таки нельзя сравнить с состязаниями среди профессиональных игроков.

Всё ещё великий?

Серия поражений возродила дискуссию о целесообразности возвращения легенды в снукер. Вот что написал британский журналист Гектор Нуннс.

«Сегодня я посмотрел весь матч Хендри с Асифом. И я действительно считаю, что Стивен должен положить этому конец. Никто не наслаждается его игрой, он сам тоже не в восторге от промахов, вздохов разочарования из-за упавшего уровня игры, неумелых ударов, опущенной головы и плеч.

И дело не в том, что он не имеет права выступать. Конечно, у него оно есть. Это его решение. Но зачем идти на всё это? Зачем выставлять напоказ более низкий уровень снукера, когда все считают тебя легендой этой игры всех времён?

Стивен Хендри в молодости Фото: Malcolm Croft — PA Images/PA

В 2012 году он ушёл, потому что был недоволен уровнем своей игры, но даже тогда он играл лучше, чем сейчас», – написал в своих соцсетях Нуннс.

И, похоже, Гектор прав. Да, Хендри может участвовать в соревнованиях, если он хочет, но сейчас это всё больше напоминает какие-то мучения. Невнятная игра легенды не устраивает ни зрителей, ни самого великого чемпиона.

Тут проявляется и другая проблема. Серия поражений сейчас настолько ужасна, что в перспективе может перекрыть достижения и великий статус Короля Крусибла. Если Стивен продолжит играть так плохо, болельщики, в особенности молодые, запомнят его не как легенду, а как аутсайдера. Видимо, этот вопрос стоит остро, так как многие информационные паблики предпочитают заканчивать спортивную биографию Хендри на 2012 году. И лишь кратко упоминают, что потом Стивен вернулся, не рассказывая о результатах.

В такой момент понимаешь, что Нойнер и Зидан, ушедшие на пике, были правы. Сейчас болельщики с теплотой говорят об этих спортсменах, вспоминают их крутые достижения, называют легендами и постоянно думают, а что было бы, если бы они не ушли. Возможно, Хендри, наверное, стоило сделать так же, чтобы люди ещё десятилетиями вспоминали его величие.

А теперь это величие запятнано.