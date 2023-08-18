«Американцы заберут всё золото». В плавании будут отдельные соревнования для трансгендеров

World Aquatics теперь делит людей не только на мужчин и женщин.

В Международной федерации плавания решили, что третий – не лишний, даже если дело касается пола спортсмена. Не так давно мы иронизировали над тем, что в синхронном плавании в группы допустили мужчин. Но теперь шутить не получается, становится просто грустно. В водных видах спорта скоро пройдут первые соревнования в открытой категории. Для трансгендеров.

Мужчины, женщины и… все остальные

В World Aquatics, видимо, устали от дискуссий о том, могут ли мужчины, считающие себя женщинами, выступать в женских соревнованиях, и вышли из положения радикально – объявили о создании новой категории.

Спортсмены в открытой категории смогут проявить себя совсем скоро – на первом этапе Кубка мира, который пройдёт в Берлине.

Об ужесточении правил участия трансгендеров в женских соревнованиях в международной организации заговорили ещё в прошлом году. Тогда же утвердили и стандарты для их участия.

Так, трансгендеры для участия в женских соревнованиях должны завершить переход к моменту начала полового созревания – к 12 годам, их уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномолей на литр.

Видимо, чтобы не сильно обижать тех, кто этим ограничениям не соответствует, World Aquatics стала первой международной федерацией, проводящей отдельные соревнования среди трансгендерных спортсменов.

В женском спорте им точно было не место. Это показал, в частности, пример трансгендера Лии Томас, на чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) показывавшей результаты лучше, чем у обладательниц наград Олимпиады в Токио на схожих дистанциях.

«Теперь американцы выиграют всё»

В профессиональном сообществе отмечают, что вопрос давно требовал решения. Не могут же те, кто ещё вчера был мужчиной, плавать наравне с женщинами! Зато с новой категорией больше медалей заберут себе США и Австралия. Так считает двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов.

«Если такие люди есть, они могут выступить. Но это сделано, скорее, для стран, где есть определенное перенасыщение такими атлетами на национальных первенствах, и им нужны новые горизонты, – объяснил легендарный пловец «Матч ТВ».

В большинстве стран количество спортсменов из числа трансгендеров, занимающихся плаванием профессионально, недостаточно для того, чтобы закрыть все дистанции. Это важно прежде всего американцам и, может быть, австралийцам. Мы же говорим не просто о трансгендерах, но и о тех из них, кто занимается плаванием. А это совсем немного людей. Теперь, думаю, американцы выиграют всё золото. С чем мы их и поздравим».

Это тупик?

Серебряный призер ОИ-2012 Евгений Коротышкин считает, что решение международной федерации не пойдёт плаванию на пользу.

«У нас было две категории, и на этом, считаю, можно было остановиться. Не превратится ли это в соревнования наподобие вселенной Marvel? Будут ли подкатегории? Железный Человек, Капитан Америка, Человек-паук… В Великобритании, чтобы пойти в театр, нужно указать пол, выбрав из 18 подкатегорий. Боюсь, если спорт пойдет по этому пути, это будет тупик в его развитии», – сказал Коротышкин «Матч ТВ».

Лия Томас Фото: Dylan Buell/Getty Images

А вот депутат Государственной думы Светлана Журова согласилась с решением World Aquatics. Политик назвала его «единственно возможным».

«В плавании трансгендеры произвели на всех впечатление и пошли туда активно. В этой ситуации международная федерация должна была искать выход. Они не разрешили им выступать с женщинами, понимая, что это бы разрушило женский спорт. Потенциально такая история могла повториться во многих видах спорта, и это привело бы к расколу олимпийского движения. Так что это решение по созданию отдельной категории – единственно возможный выход для World Aquatics», – сказала Журова «Матч ТВ».

А что с другими видами спорта?

Пока подобных примеров немного. С 11 сентября 2023 года в Великобритании трансгендеров не будут допускать до женских соревнований по гребле. В Федерации гребного спорта королевства тоже приняли решение о создании для них открытой категории. Перенесётся ли эта национальная практика на международный уровень в данном виде спорта, пока непонятно.

В лёгкой атлетике, где проблема разделения на мужчин и женщин также стоит остро, к радикальным изменениям пока не готовы. Впрочем, смягчать свою позицию и становиться более толерантными там тоже не спешат.

Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что правила участия трансгендеров в соревнованиях не претерпят изменений. На сегодняшний день для участия атлетов-трансгендеров в женских соревнованиях уровень тестостерона должен быть ниже предела в 2,5 наномолей на литр в течение 24 месяцев.

Озабоченность вопросом проявляют даже в шахматах. На днях стало известно, что Международная федерация шахмат запретила трансгендерным женщинам выступать на женских турнирах. В этом виде спорта на крупных турнирах мужская категория обычно является открытой, так что атлеты, сменившие пол, могут выступать в ней. А будет ли для шахматистов, сменивших пол с мужского на женский, создаваться отдельная категория – вопрос открытый.