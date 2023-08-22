Сумасшедший тай-брейк принёс россиянке Кубок мира. Теперь Горячкина претендует на корону

Тай-брейк решающего матча за звание обладателя Кубка мира среди женщин между одним из фаворитов турнира россиянкой Александрой Горячкиной и открытием турнира болгаркой Нургюл Салимовой получился очень нервным и по сюжету дублировал основное время поединка – упущенные возможности, нереализованные моменты, непредсказуемость до самого конца.

После победы в интервью Горячкина рассказала, что плохо чувствовала себя во время финала, что крайне негативным образом отразилось на её игре – Александра, наоборот, обычно ставит партию очень надёжно, а тут она вновь и вновь балансировала над пропастью.

Нургюл Салимова (Болгария) – Александра Горячкина (Россия)

Кубок мира. Финал. Тай-брейк. Первая партия

Партия Салимовой и Горячкиной Фото: FIDE

Чёрным просто надо сдаваться. Связанные проходные идут, и непонятно, что может их остановить? Горячкина пробует последний шанс – вдруг соперница испугается матовых угроз?

32… Фf4 33.Фf3

Элементарно выигрывало 33.Кd4 Фh4 34.Кf3, но в шаге от победы у молодой болгарки разыгрались нервы – даже на видео было видно, насколько она переживает.

33… Фh4 34.Фh3 Фc4 35.Кр:h2??

Уводя ладью из-под боя 35.Лb1 Сc7 36.Крg1, белые тоже добивались победы. Салимова решила, что проще отдать качество, но Александра находит способ затормозить грозные проходные.

35… Ф:f1 36.Ф:f5 Фc4! 37.a6 g6

Чёрные зацепились на последнем рубеже, и уже не выигрывает 38.Фb1 Лe8 39.Фa1 Крg7 40.a7 Ф:b5 41.a8Ф Л:a8 42.Ф:a8 Фh5+ 43.Крg3 Фg5+ 44.Крf3 Фd5+ с ничьей. Салимова сразу допустила вечный шах.

38.Фd7 Фf4+ 39.Крg1 Фc1+ 40.Крh2 Фf4+ 41.Крg1 Фc1+ 42.Крh2

Ничья.

Во второй партии уже россиянка получила с дебюта лишнюю пешку, однако её противница защищалась очень цепко, и казалось, что новая ничья неизбежна.

Александра Горячкина (Россия) – Нургюл Салимова (Болгария)

Кубок мира. Финал. Тай-брейк. Вторая партия

Партия Горячкиной Фото: FIDE

Слон сильнее коня на открытой доске, плюс у чёрных сильна их проходная. Если вперёд идёт белый король, то вперёд ринется и проходная, если пешки — их тормозят король со слоном. Например, 89… Сd7 90.Крg5 d3 или 89… Сe8 90.Кe4 Сb5 91.g5 (91.Крf5 d3) 91… Крe6 везде с ничьей. Но Салимова выбрала неверное направление.

89… Сe2? 90.Крf5! Сd3+

Слону долго возвращаться в защиту, и уже не спасает 90...d3 91.g5 Крd4 92.g6 Крe3 93.g7.

91.Крf6 Сc2 92.g5 Сd3 93.g6 Крc6 94.g7 Сh7 95.Крf7 Крd5 96.f4!

Обходя последнюю ловушку 96.g8Ф С:g8+ 97.Кр:g8 Крe5 98.Крf7 Крf4 99.Крe6 Крe3 с ничьей – проходные пешки надо обычно тянуть вперёд парой, что Саша и делает.

96...d3 97.Крe7 Крd4 98.f5 Крe3 99.Кc4+ Крd4 100.Кb2 d2 101.f6 Крc3 102.Кd1+ Крc2 103.Кf2

Выигрывает и 103.f7 Кр:d1 104.g8Ф, но Горячкина аккуратна до конца – она отдаёт коня за пешку и проводит нового ферзя, чтобы не делать ещё лишних ходов. Партия и так в этом плане перевалила за сотню!

103...d1Ф 104.К:d1 Кр:d1 105.f7

Чёрные сдались.

Победа! Александра Горячкина – обладательница Кубка мира. Отмечу, что главный итог турнира – провал доминирующей в женских шахматах китайской школы, ни одна из представительниц которой не прорвалась в тройку лучших. Да, у китаянок есть чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь и бывшая претендентка Лэй Тинцзе, которая имеет право сыграть в претендентском турнире. Но остальные их представительницы провалились, и тут Китаю остается рассчитывать только на осеннюю отборочную «Большую швейцарку».

Александра же после успеха в Гран-при ФИДЕ и Кубке мира выглядит главной претенденткой на новый выход к подножию трона Цзюй Вэньцзюнь. В 2020 году, перед самым началом пандемии, ещё юная и не такая опытная Горячкина проиграла чемпионке в сумасшедшей борьбе, не реализовав все свои шансы. Сейчас она явно готова к реваншу.