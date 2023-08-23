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Чемпионат России по регби – 2023/2024: поражение чемпиона, травмы у вице-чемпиона, лидерство «Красного Яра»

В битве лидеров чемпион страны проиграл. Что происходит в российском регби
Александр Федяков
Чемпионат России по регби – 2023/2024
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«Локомотив-Пенза» проиграл уже в 3-м туре, «Красный Яр» прорвался на первое место.

Чемпионат России по регби — 2023/2024 постепенно набирает ход. Сыграно уже три тура, в которых случилось немало ярких событий. «Чемпионат» выбрал самое интересное из проведённых матчей.

Триллер на «Авангарде»

В своём первом матче вице-чемпион прошлого сезона «Енисей-СТМ» на домашнем поле в Красноярске принимал дзержинский «Химик». Как и предполагалось, гости, за которых под предводительством бывшего тренера дубля «Енисея-СТМ» Юрия Краснобаева выступают дублёры «Тяжёлой машины», не просто навязали борьбу, но и почти час держали интригу.

Турнирная таблица

Несмотря на проблемы с дисциплиной, «Химик» даже в меньшинстве догонял по попыткам «Енисей-СТМ», причём занося после перехватов. Позже главный тренер красноярцев Александр Первухин сказал, что игра у лидеров не пошла. Тем не менее грамотные замены сработали, и «Енисей-СТМ» начал сезон с бонусной победы со счётом 47:17.

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Неудержимый Максим Шевцов

22-летний зеленоградец в этом сезоне выступает за казанскую «Стрелу», идущую сейчас на третьем месте. Амплуа Шевцова – крайний трёхчетвертной и 15-й. Игроки на этих позициях регулярно отмечаются набранными очками, но Шевцов занёс семь попыток всего в двух матчах («Стрела» и «Енисей-СТМ», идущий на четвёртом месте и имеющий также 10 очков, провели в чемпионате по две встречи), причём оба раза московским командам, за которые выступал раньше. В матче с «Динамо» Шевцов занёс три попытки, а вот против «Славы» оформил покер. С 35 очками он обгоняет своего одноклубника из ЮАР Якобуса Мараиса, заработавшего 33 очка исключительно ударами по воротам (15 реализаций и 1 штрафной).

«Слава» и кадровые проблемы

Московский клуб за три игры так и не смог заработать очков и замыкает турнирную таблицу, находясь на девятом месте. За короткое межсезонье «Славу» покинул ряд игроков: кто-то перешёл в другие коллективы, кто-то решил завершить карьеру. Несмотря на то что было анонсировано несколько новичков, преимущественно из ЮАР, играет Сергей Лыско по большей части воспитанниками спортшколы, которым приходится выступать ещё и в первенстве молодёжных составов. Пока «славянам» не хватает опыта и где-то отдыха между играми, но впереди ещё целый сезон, и, откровенно говоря, несмотря на результаты игр, наблюдать за молодыми москвичами на поле довольно интересно.

Красный Яр — Локомотив

Красный Яр — Локомотив

Фото: yar-rugby.ru

«Красный Яр» в лидерах

Пока «Енисей-СТМ» вкатывается в сезон, красноярские соседи с противоположного берега обосновались на первой строчке турнирной таблицы, одержав три победы в трех матчах. Если победы над «Динамо» и «Металлургом» были более чем ожидаемы, то вот встречи с действующим чемпионом «Локомотивом» ждали все.

PARI Чемпионат России . 3-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Красный Яр
Красноярск
Окончен
14 : 10
Локомотив-Пенза
Пенза

На домашнем стадионе в очень непростом матче подопечные Игоря Николайчука вырвали победу 14:10, ну а попытка вернувшегося из английского премьершипа Валерия Морозова, совсем уж не в духе перволинейцев, стала настоящим украшением 3-го тура.

Встреча финалистов – через тур

Вылет из розыгрыша Кубка России – 2023 «Енисея-СТМ» позволит «Тяжёлой машине» сконцентрироваться на чемпионате, где уже в 5-м туре будет возможность взять реванш за поражение в финале прошлого сезона.
Новокузнецкий «Металлург» довольно неплохо стартовал и, несмотря на то что сейчас находится в середине турнирной таблицы, тоже может удивить по ходу сезона. После трёх туров «Красный Яр» занимает первую строчку, но можно сказать, что этот розыгрыш чемпионата страны принесёт ещё много сюрпризов.

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