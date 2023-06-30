«Без флага и гимна я бы никуда не поехал». Интервью с героем чемпионата России по регби

В июне 2023-го регбийный «Локомотив-Пенза» сотворил историю – стал чемпионом страны. В финале «Локо» одолел «Енисей», отыгравшись с 0:17.

Почти все очки железнодорожников в том матче набрал капитан команды Сергей Янюшкин. «Чемпионат» расспросил главного героя финала об эмоциях во время «золотого» удара, об игре под руководством старшего брата, отстранении России и других актуальных темах. Вышло круто!

«Счёт уже 0:17. Куда дальше волноваться?»

– Сергей, поздравляю вас с долгожданным чемпионством! Насколько принципиально важным было победить «Енисей», учитывая, что красноярцев прежде удавалось обыгрывать лишь в регулярке?

– Спасибо за поздравления! Не могу сказать, что для нас принципиально было обыграть именно «Енисей». Мы хотели стать чемпионами. Мы шли к этому долго, дважды были в финале, а на третий год просто так получилось, что снова играли с «Енисеем». Это сильнейшая команда в последние годы. Был бы в финале кто-то другой, нам было бы не важно. Главное – в финале оказалась наша команда, ведь мы очень сильно хотели выиграть чемпионат.

– Первый тайм не самым удачным образом сложился для «Локо». Верили, что ещё можно будет вернуться в игру?

– Да, верили. У нас уже был такой опыт. В прошлом году в последней игре в регулярке мы играли с «Енисеем» в Красноярске. Мы тогда по ходу первого тайма проигрывали 0:19, перед перерывом положили попытку, а уже потом сравнялись – 19:19. Но минут за 10 до конца матча Рамиль Гайсин положил нам попытку. Мы, конечно, тоже могли тогда победить, но где-то не хватило хладнокровия, где-то опыта. Хорошо, что этого не хватило в прошлой игре, а в недавнем финале всё получилось.

– Что помогло команде вернуться в игру?

– Мы в перерыве поговорили с ребятами. «Ребят, счёт уже 0:17. Куда дальше волноваться?» — сказал кто-то из ребят. Мы не хотели, чтобы было повторение прошлых финалов, когда «Енисей» нас громил. Знали, что за нас люди переживали. В Пензе болельщики сняли кинотеатр, смотрели матч вместе. По России тоже много кто болел, писал, поддерживал. Мы поговорили, поняли, что надо расслабиться, наладить свою игру. Хотели начать владеть мячом, атаковать, потому что в первом тайме у нас таких возможностей было очень мало. Наверное, вышли закрепощëнными. У нас была неплохая защита.

– Что стало переломным моментом в матче?

– Может, «Енисей» слишком поверил в себя, выигрывая 17:0. Для них в первом тайме всё действительно очень легко складывалось. Может, что-то другое. Я просто знаю, что во втором тайме мы владели мячом, стали чуть больше играть в атаке, и это принесло свои плоды.

Сергей Янюшкин Фото: rugbylokomotiv.ru

«Всю жизнь хотел стать чемпионом. Получилось в 36 лет»

– Каково это – быть главным героем исторического матча?

– Значение моей персоны немного переоценено. Я бы не набрал этих очков без действий всей команды. Штрафные зарабатывает команда, мне нужно лишь точно их исполнить. Когда положил попытку, мы приблизились к зоне соперника тоже благодаря действиям всей команды. Здесь не я один решил исход этого матча, все старались. Особенно хочу выделить ребят, вышедших на замену. Они добавили движения игре.

– Какие эмоции были после победы?

– Честно? Какие-то безумные (улыбается). Я всю свою жизнь, сколько играю в регби, хотел стать чемпионом. В итоге только к 36 годам получилось главный трофей завоевать. Да, я многократный чемпион в «семёрке», неоднократный бронзовый и серебряный призёр в «семёрке» и «пятнашке», но первое место покорилось лишь сейчас. Эмоции – просто непередаваемые. Я сначала даже не верил. Ещё и матч – настоящий триллер. Это просто невероятно. Свисток прозвучал, был такой накал эмоций. Все прыгали, радовались. Мне кажется, только сейчас ко мне приходит осознание, что мы чемпионы (смеётся). В первые дни вообще не верилось.

– Насколько сильное давление чувствовали во время «золотого» удара?

– Давление было очень серьёзное. Фанаты «Енисея» за свою команду очень яростно болели, шум такой стоял. Но во время предыдущих ударов, которые были более простыми, волнения у меня было гораздо больше. Тут же удар был тяжёлый. Я сам себе сказал, что это нелёгкий удар, его просто нужно правильно исполнить. Получится или не получится – меня в любом случае никто журить не будет. Поэтому легко подходил к этому удару.

Посмотрите на «золотой» удар Янюшкина: Видео Видео «золотого» удара регбиста «Локомотива» Янюшкина в финале PARI чемпионата России

– Можно ли сказать, что «Локо» своей победой прервал гегемонию «Енисея» и в чемпионате России наконец-то появится интрига?

– Это большой плюс для турнира. Когда одна команда всё время выигрывает, зрителям неинтересно смотреть. Прервали ли мы гегемонию? Не знаю, посмотрим в следующем сезоне. «Енисей» уже рвётся взять реванш за поражение. Но тем лучше – мы увидим свой уровень, когда будем играть с разъярённым соперником. А насчёт интриги – она и была, ведь играли между собой четыре лучшие команды. Конечно, «Енисей» чуть посильнее всех выглядел, но тут и наш пензенский «Локомотив» подтягивается, и казанская «Стрела». Думаю, в следующем сезоне будут неплохо выглядеть и «Красный Яр», и московское «Динамо». «Динамо» – молодая команда, но уже в этом сезоне они показывали очень качественную игру. Если продолжат в том же духе, то у них всё получится.

– Становится ли чемпионство особенным благодаря тому, что завоёвано в клубе, представляющем родной город?

– Да, вдвойне, втройне, не знаю, в сто раз более особенным. Я начинал свой путь в регби в пензенской школе. Основатель нашего регби Олег Александрович Балашов безумно болел этой игрой. В этом году 60-летие нашего регби, так что, думаю, мы очень вовремя выиграли чемпионство. Жаль, конечно, что до этого не дожил Олег Александрович, но мне кажется, что он был бы очень счастлив.

«Я просто делаю свою работу. Пока получается»

– Вы не самый молодой игрок, но «даёте жару» молодым, удивляя результативностью. В чём залог успеха?

– Тут особого секрета нет. Я просто тренируюсь, поддерживаю хорошую физическую форму, отрабатываю удары по воротам с Дмитрием Александровичем Лоскутовым, он в своё время был лучшим бомбардиром чемпионата России. Мы уделяем много внимания этому компоненту. Я просто делаю свою работу. Пока получается.

– Есть ещё силы на следующий сезон и желание пойти за следующим титулом?

– Да, и силы есть, и желание вдвойне. Тем более в предстоящем сезоне на нас по-особому будут настраиваться. Мы также особенно настраивались на чемпионов. В новом сезоне чемпионскую ношу надо будет ощутить на себе. Интересно, как это удастся. Как говорят, завоевать чемпионство легче, чем отстоять.

– У вас за спиной уже долгая карьера. Хотелось ли когда-то уехать за границу и попробовать свои силы в иностранных чемпионатах?

– Думаю, у любого спортсмена такое желание было и есть, но, к сожалению, мне таких предложений не поступало.

– Однако вы всё равно довольны тем, как сложилась ваша карьера?

– Да. Я очень счастлив. Не каждому спортсмену дано такое, даже если не говорить про чемпионство. Я многократный призёр чемпионата России, призёр чемпионата Европы по регби-7, участвовал в Кубке мира, в Универсиаде в Казани. Мне не на что жаловаться, я очень благодарен судьбе за такие возможности и регалии.

«Бывает, что по имени-отчеству к брату обращаюсь»

– Тяжело ли, когда старший брат тренирует команду, в которой играешь?

– Не сказал бы, что тяжело. Возможно, только в первое время, потому что мы вроде недавно играли на поле, а теперь он тренер, а я игрок. Конечно, бывают разногласия, но это нормально. Думаю, если бы тренером был не мой брат, возникали бы те же разногласия. Главный тренер всё-таки отвечает за игру, ставит её, отвечает перед вышестоящими. Он ответственен за результат. Как говорят, выигрывает команда – проигрывает тренер. Поэтому стал более профессионально смотреть на вещи. Слушаю и делаю, что говорят. Я к этому проще стал относиться.

– На работе вы держите дистанцию тренер — игрок или также общаетесь как братья?

– Разные ситуации бывают: иногда как тренер — игрок, иногда как братья. Александр Владимирович со всеми хорошо, по-дружески общается. Нет такого, чтобы он сильно выше стоял. Конечно, бывают моменты, когда может прикрикнуть и показать, что он главный тренер. Но в большинстве своём наша работа проходит в дружеском ключе. Мне кажется, так проще и спокойнее работать. Иногда он предлагает какие-то новшества, а команда не может это делать или тяжело воспринимает это. Тогда он прислушивается к нам, и мы либо меняем, либо полностью убираем новшество. Александр Владимирович всегда слышит команду. Он – бывший игрок, и это большой плюс. Тренерский штаб и игроки идут в одном направлении, мы слушаем друг друга и меняем что-то так, чтобы всем было комфортно.

Сергей Янюшкин Фото: rugbylokomotiv.ru

– Вы сейчас брата по имени-отчеству называли. На тренировках так же?

– Чаще я просто по имени к нему обращаюсь, но бывает и по имени-отчеству. Всё зависит от обстановки (смеётся).

– Как находится взаимопонимание на поле? Может, из-за факта родства лучше чувствуете друг друга?

– Опять же, по-разному. Он с бровки видит ситуацию с одной стороны, я с поля эту ситуацию вижу с другой стороны. Бывает, я понимаю, что он хочет от меня, бывает, что не понимаю и воспринимаю в штыки. Но мы всё равно приходим к общему мнению.

– А что насчёт взаимодействия с братом вне поля на регбийные темы?

– Мы в основном пытаемся оставить работу на поле. Вне работы пробуем не обсуждать регбийные темы, но такие разговоры иногда всплывают. Стараемся, чтобы это было нечасто.

– Брат в тренерский штаб команды вас активно не зовёт?

– Пока нет, но я ещё и не закончил. Надеюсь, когда решу закончить, тогда и пойдут предложения. Сейчас рано об этом говорить.

«Я без флага и гимна никуда не поехал бы»

– Тяжело ли без международных соревнований?

– Я завершил карьеру в сборной чуть раньше, чем нас отстранили от всех соревнований. Поэтому как игрок не скучаю по международным турнирам, но мне не хватает их как зрителю. Тут больше обидно за молодых ребят, которые доросли до уровня сборной и могли бы выступать на международной арене. Сейчас они лишены этого шанса. Очень обидно за ребят, но тут ничего не поделаешь – ситуация такая, все всё понимают. Думаю, что когда-то мы всё равно вернёмся и будем ещё сильнее.

– Как вам кажется, сможет сборная России поехать на Олимпиаду в Париже или на Кубок мира — 2027?

– В 2024-м точно не поедут. Если не ошибаюсь, сейчас в Германии проходит последний отборочный турнир, а нас туда не пригласили. На Олимпиаду мы точно не попадаем: ни мужчины, ни девушки. Не знаю, конечно, какой шанс отобраться был у мужчин, но у девушек он был 99%. А по поводу Кубка мира 2027 года… Если нас допустят, нужно смотреть, получится ли отобраться и воспользуемся ли мы этой возможностью. Просто дело в том, что я не могу сказать, какой сейчас уровень у сборной России. Игр нет, судить о том, попали бы мы на Кубок мира или нет, сложно.

– Нужно ли в таких условиях играть с «Барбарианс» или, например, со странами из ближнего зарубежья?

– Насчёт стран-соседей, наверное, с грузинами можно было бы сыграть, но они вряд ли захотят. С другими странами смысла играть нет. А вот с «Барбарианс» матчи нужны, так как у команды очень серьёзный уровень. Если бы все легионеры, которые у нас есть, смогли приехать, это был бы ещё более серьёзный уровень. Просто сезон был непростой, многие уехали — кто-то в отпуск, кто-то домой, кто-то травмирован. Если бы удалось собрать всех, это был бы уровень ведущих команд чемпионата Европы. Нужно больше таких игр, например, проводить серии, чтобы и в сборной России, и в «Барбарианс» смогли поиграть все. Правда, не знаю, когда время для этого найти. Просто сейчас у нас собирается молодая команда с прицелом на будущее, поэтому на счёт в последней игре вообще смотреть не надо. Тем более в «Барбарианс» были более опытные и мастеровитые игроки.

– В командных турнирах нас не допускают к соревнованиям, но в личных спортсмены могут выступать в нейтральном статусе, соблюдая критерии допуска. Представим, что такие же условия вводят и для команд. Были бы они приемлемы?

– Я могу ответить только за себя, у разных ребят свои мысли, кто-то согласился бы выступать, кто-то — нет. Я бы без гимна и без флага никуда не поехал. Представлять сборную России — честь, а тут… Даже если ты выиграл, гимн твоей страны не прозвучит, флага не будет. Я бы отказался ехать на турниры в таких условиях, но у каждого своя голова, каждому решать самому.

Сергей Янюшкин Фото: rugbylokomotiv.ru

– Вернёмся к российскому чемпионату. В апреле было принято решение, что регби возвращается к системе «весна-осень». Как относитесь к этому?

– Буду говорить за себя. Мне нравится текущая система. Зимой мы начинаем тогда, когда поля уже нормальные. Разве что можно было бы недельки на две попозже начинать. Мне нравится также, что финальные матчи мы играем при хорошей погоде, на хорошем поле. При системе «весна-осень» финалы будут выпадать на октябрь, в некоторых регионах в это время погода уже может преподносить свои сюрпризы. Финалы могут проходить в дождь, а иногда и в снег. Такого зрелища, как при хорошей погоде, не будет. Опять же, это моё мнение. Думаю, в нашей федерации оценили все риски и понимают, как будет лучше.

– Как раз ваш одноклубник Виктор Гресев сказал, что ему удобнее «весна-осень», так как нет большого перерыва посреди сезона.

– Он тоже прав. У нас зимой реально получается очень большой перерыв. Команды в первом и втором кругах совершенно разные по уровню. Есть свои минусы.

«Когда я начинал, о регби знали лишь родственники»

– В последнее время в России вырос интерес к регби: больше зрителей, игры показывают на федеральных каналах. Вы это чувствуете?

– Я играл, когда о регби знали только друзья и родственники. О нашем виде спорта не говорили, лишь газеты, которые мало кто читал, писали. А сейчас нас показывают по телевизору, узнают, нам пишут болельщики. В Пензе вообще безумие последние года два-три. У нас с каждой игрой прибавляются фанаты. Огромное спасибо федерации в лице Игоря Юрьевича Артемьева. Жалко, конечно, что это всё не началось давно, а только под закат моей карьеры (улыбается). В любом случае спасибо, что я увидел, как это может быть.

– Можете спокойно прогуляться по Пензе или болельщики узнают на каждом шагу?

– Нет, спокойно прогуляться можно. Даже если болельщики и узнают, рад такому вниманию. Мне безумно приятно.

– А вы сами следите за какими-то видами спорта?

– Я смотрю футбол, но только крупные турниры вроде Лиги чемпионов, чемпионата мира. Мне нравится хоккей, и КХЛ, и НХЛ. Матчи НХЛ проходят ночью, поэтому не всегда удаётся посмотреть. В последнее время начал следить за спортивной гимнастикой, потому что у меня двое мальчишек занимаются этим видом спорта в Пензе, в Буртасах. Пришлось, скажем так, начать смотреть (смеётся). На самом деле, мне очень понравилась спортивная гимнастика. У них просто грандиозные нагрузки, ребята большие молодцы.

Сергей Янюшкин с игроками сборной России по футболу Фото: из личного архива Сергея Янюшкина

– В хоккее за какую-то команду в России или за рубежом болеете?

– Не открою большого секрета, сказав, что болею за ярославский «Локомотив» (смеётся). Это наша РЖД-семья. Также болею за омский «Авангард». Если же говорить про НХЛ, то переживаю за «Вашингтон Кэпиталз», где опять-таки играют наши ребята: Орлов, Овечкин, Кузнецов (Орлов в конце сезона-2022/2023 перешёл в «Бостон». — Прим. «Чемпионата»).

– А есть ли какие-то хобби?

– Именно хобби нет. Я люблю рыбалку, но, к сожалению, в последние два-три года только один раз съездил, друг вывез.