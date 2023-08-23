«Это подозрительно». Поляки нашли «русский след» в победе чемпиона-молотобойца

Канадец Итэн Кецберг не смог отобраться на ЧМ-2022, но через год обыграл всех фаворитов.

На чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2023 в Венгрии самая громкая пока сенсация случилась в метании молота. Победы канадца Итэна Кецберга не ждал никто даже в самых нереальных снах. В Будапеште Кецберг выступил великолепно. Но польские журналисты после его триумфа нашли «русский» след.

Кецберг снёс всех фаворитов

Главным претендентом на чемпионский титул считался олимпийский чемпион Войцех Новицкий. На чемпионатах мира у него никогда не было побед, да и откуда им быть, если его соотечественник Павел Файдек выиграть пять турниров подряд?

Новицкий сделал всё, что было в его силах. Но сильнее оказался канадский молотобоец Итэн Кецберг. 21-летний парень с шикарными усами и длинными волосами отправил снаряд на 81 м и 25 см. По ходу соревнований он дважды побил рекорд Канады. И ведь не сказать что ему просто повезло, так как в квалификации Кецберг тоже был неудержим – 81,18 м.

«Стать чемпионом мира с национальным рекордом вдобавок ко всему — это очень, очень приятное чувство. Я взволнован», — сказал чемпион мира.

Итэн Кецберг – самый молодой в истории чемпион мира по метанию молота среди мужчин.

В 21 год он не имеет за плечами внушительного опыта. Пожалуй, самым громким из достижений канадца можно назвать победу на парижском этапе «Бриллиантовой лиги». Там он метнул снаряд на 77,93 м. А на прошлый ЧМ вообще не отобрался, показав на предварительных стартах скромные 71,27 м.

Итэн Кецберг Фото: Patrick Smith/Getty Images

И вообще, новоиспеченный чемпион никогда доселе не отправлял молот дальше 80 м. Свой лучший результат Кецберг улучшил на 2,5 м. Прошлое достижение было установлено месяц назад на чемпионате Канады (78,73 м). Прогресс стремительный, как отмечают специалисты.

Бондарчук – Армстронг — Кецберг

К чемпионату мира в Венгрии Кецберг готовился с любопытной связкой специалистов. Возможно, здесь и кроется секрет успеха.

Тренирует Кецберга Дилан Армстронг. Их пути сошлись на юге Канады, в городе Камлупс, куда после окончания школы переехал молодой легкоатлет.

Наставник метателя молота в прошлом специализировался на толкании ядра и участвовал в Олимпийских играх 2008 и 2012 годов. Армстронг завоевал для Канады бронзовую медаль в толкании ядра на Олимпиаде в Пекине. Но о достижении стало известно лишь спустя пять лет — после дисквалификации белоруса Андрея Михневича. В Китае канадец проиграл белорусу 1 см.

Дилан Армстронг, тренер Итэна Кецберга Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Но любопытно другое. В команде канадца есть доктор Анатолий Бондарчук, который, в свою очередь, был тренером Армстронга и знает, как выигрывать медали в метании молота. На счету украинца золото и бронза Олимпиад в Мюнхене (1972) и Монреале (1976).

Тот же Бондарчук готовил легендарного олимпийского чемпиона из СССР Юрия Седых, которому принадлежит действующий мировой рекорд в метании молота — 86,74 м (1986).

Поляки нашли «русский след»

Польское издание Sport.pl утверждает, что складывается интересный пазл:

«Все говорят, что Седых был на допинге, Григорий Родченков, который организовал в России допинговую систему, а затем рассказал всё ВАДА, писал в своей книге, что Седых был сильно «накачан». Его образец загрязнял анализирующую машину до такой степени, что это сказывалось даже на проверяемых после образцах чистых спортсменов».

В материале польских журналистов упоминается и супруга тренера Дилана Армстронга российская толкательница ядра Евгения Колодко. И вот почему.

«Мы сами чувствуем себя странно, когда занимаемся исследованием и видим, что, например, жена Дилана Армстронга — допингистка Евгения Колодко из России. Она в 2012 году заняла третье место на Олимпийских играх в Лондоне в толкании ядра, получила серебро после дисквалификации за допинг Надежды Остапчук, а в 2016 году потеряла эту медаль, потому что и сама толкала на допинге», — пишет Sport.pl.

Любопытно. Вот что говорил Армстронг об употреблении допинга собственной супругой.

«Я всегда был против допинга в спорте. Я также знаю, как это ужасно – ждать шесть лет после Пекина-2008, чтобы получить мою бронзовую награду из-за допинга одного из участников. Сейчас для меня всё ещё более сложно, потому что эти новости касаются как олимпийского движения, так и части меня самого. Я не только преданный олимпиец, но и патриот Канады, а также любящий муж.

Я буду советовать жене полностью сотрудничать с ВАДА и МОК по этому делу для того, чтобы они вынесли правильное решение», — рассказал тренер порталу Inside the games.

Не совсем справились с горечью поражения не только польские журналисты, но и польские спортсмены. Все вместе они наверняка рассчитывали на две медали в этой дисциплине.

Вот так высказался о стремительном прогрессе и неожиданной победе Итэна Кецберга тренер пятикратного чемпиона мира в метании молота Павла Файдека.

«Видно, я не знаком с этим видом спорта. Такой прогресс — это космос. Что может его вызвать? Я не знаю такого метода. На мой взгляд, это подозрительно, потому что даже в истории бывшего Советского Союза это было бы феноменом, космическим прогрессом», — приводит слова Шимона Циолковского Sport.pl.

Сторонники теории заговора вошли в чат. Есть ли смысл в их рассуждениях? Пока непонятно, и явных аргументов для подозрений в какой-то фантастической допинговой схеме тоже нет.

Войцех Новицкий Фото: Patrick Smith/Getty Images

Оставшийся же с очередным серебром Войцех Новицкий отметил, что теперь у него появилась дополнительная мотивация выходить в сектор метания молота.

«Канадец был феноменален. Я очень впечатлён и восхищён тем, что в таком молодом возрасте можно бросить так далеко. Я желаю ему всего наилучшего, чтобы он был здоров и продолжал так же бросать. Потому что для меня это дополнительная мотивация, чтобы бороться», — сказал Новицкий.

Итэн Кецберг точно добавил огня в польское царство метания молота. Станет ли он сильнее или угаснет? Ориентир для ответа – Олимпиада в Париже.