«Протест пришёл слишком поздно». Норвежец вновь чемпион, несмотря на спорный барьер

Рекордсмен мира на дистанции 400 м с барьерами норвежец Карстен Вархольм ожидаемо завоевал золото на чемпионате мира в Будапеште. Но в финал он прошёл с небольшим скандалом: соперники просто опоздали подать протест на то, как Вархольм с нарушением правил преодолел барьер.
«Я думал, что всё будет быстрее»
Вархольм в финальном забеге показал результат 46,89 с – почти на секунду медленнее своего мирового рекорда. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы забрать золотую медаль ЧМ-2023.
«Время не самое лучшее. Думал, что всё будет быстрее, — сказал после финиша норвежец. — В отличие от других соревнований, я просто затаился и ждал. И поэтому в конце сделал то, на что, по мнению других людей, я уже не способен».
Норвежец вновь чемпион, несмотря на спорный барьер
Фото: Marcus Brandt/Getty Images
Судьба золота решилась в полуфинале
Но судьба золота, на самом деле, решалась не в финале, хотя его ещё нужно было пробежать. Ключевым стал полуфинал с участием Вархольма. Норвежец пронёс ногу мимо второго барьера, что не осталось незамеченным. Это техническая ошибка прохождения барьера.
Сборная Италии, чей спортсмен Алессандро Сибилио претендовал на выход в финал в случае дисквалификации Вархольма, подала протест на действия норвежца. Хотя тот и не получил преимущества, а скорее, потерял, но рекордсмену мира никто не мешал, нарушение было.
«Италия подала протест, однако он пришёл слишком поздно. Протест должен поступить в течение 30 минут после получения результатов. Здесь же он прибыл с опозданием более чем на час. Его даже никто не рассматривал», — сказал один из арбитров Антти Пихлакоски в интервью NRK.
Международный судья Терье Хоффманн правила прохождения барьеров объяснил так:
«Разрешается выносить одну из ног за пределы барьера, но она должна быть как минимум на той же высоте, что и ограждение в момент его преодоления. Одна картинка ни о чём не говорит. На чемпионате мира много фотографий и видеозаписей, это даёт другой взгляд. Трудно увидеть невооруженным глазом», — сказал арбитр.
Так глаза вооружены. Посмотреть на нарушение Вархольма можно было с разных сторон. Вопрос в том, что этого никто делать не стал. Был бы на месте итальянца польский бегун, рекордсмен мира мог и пропустить финал.
Король барьеров
400 м с барьерами ранее ассоциировались с победами американцев, но норвежец переписал историю. Победа в Будапеште стала для Вархольма третьей в карьере на чемпионатах мира. Ранее он брал титулы в 2017 и 2019 годах. В Токио он взял олимпийское золото.
Вархольм вернул себе титул чемпиона мира, потерянный в прошлом году в Юджине. На ЧМ-2022 он стал только седьмым, не успев полностью восстановиться от травмы.
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