В российской гимнастике появилась перуанская звезда. В неё верит сама Ирина Винер

В российской художественной гимнастике засверкала необычная спортсменка, которая работает с тренером Лалы Крамаренко. Речь про Николь Римарачин Диас. Один из первых вопросов, которые возникают, когда гимнастку приглашают на ковёр: кто она? Неужели за границей воспитали гимнастку лучше, чем в России, и мы её просто забрали?

«Чемпионат» собрал про новую звёздочку, которой 9 сентября исполнится лишь 13 лет, всю открытую информацию, а также связался с её папой. Большинство чемпионок, которые становятся звёздами в сборной страны, начинают привлекать к себе внимание именно с юниоров: кто-то внешними данными, кто-то эмоциональностью, кто-то – интересной работой предмета.

Кто её родители?

Николь, помимо настоящей гимнастической фактуры, уникальных для своего возраста поворотов, стильных купальников и необыкновенной внешности, обратила на себя внимание необычным именем и фамилией. Несмотря на экзотическую фамилию, Николь — коренная москвичка, а вот папа — перуанец Сегундо Мануэль Римарачин Диас, он занимается бизнесом. Мама — довольно известный эндокринолог Ольга Мишра.

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Родители никак с гимнастикой не связаны. Мама в детстве занималась баскетболом, папа – футболом и народными перуанскими танцами.

«Мы живём вместе уже 18 лет, и оба делаем всё возможное, чтобы у Николь всё получилось, — рассказал Диас-старший «Чемпионату». – Мама наша совсем не любит медиа и публичность, мне даже давнее фото оказалось сложно найти».

Николь Римарачин Диас Фото: Из личного архива Николь Римарачин Диас

Почему художественная гимнастика?

В социальных сетях Николь рассказывает только о спортивной жизни и выкладывает свои фотографии.

«Сначала дочка занималась фигурным катанием, но этот вид спорта не понравился Николь. Так как она была с детства очень гибкой, мама предложила попробовать художественную гимнастику. Она начала заниматься гимнастикой в ЦСКА у Любови Петровны Николаевой», — говорит папа спортсменки.

Благодаря этому тренеру девочку заметили. Николь выступала почти на каждом турнире и набиралась соревновательного опыта с самого начала карьеры.

Кто работал с юной звёздочкой?

Вновь слово Диасу-старшему: «Амина Василовна Зарипова однажды заметила Николь на сборах. Спустя три года она пригласила девочку тренироваться с ней. С марта 2022 года Николь постоянно тренируется в Новогорске, до этого работала в зале ЦОП с Натальей Васильевной Либерман».

Амина Зарипова – звёздный тренер, воспитавшая олимпийскую чемпионку Рио-де-Жанейро Маргариту Мамун. В начале 2023 года юную гимнастку по поручению главного тренера сборной России Ирины Винер передали Ляйсан Савицкой, которая сейчас тренирует одного из лидеров национальной команды Лалу Крамаренко.

Помимо личного тренера Лалы Крамаренко, с Диас-младшей работает Екатерина Дементьева, главный тренер команды «Экспрессия» по эстетической гимнастике и один из постановщиков сборной России, а также хореограф Кирилл Баркан. Настоящий звёздный состав.

Николь Римарачин Диас Фото: Из личного архива Николь Римарачин Диас

В эту гимнастку верит сама Винер

По словам Ляйсан Савицкой, Ирина Винер верит в гимнастку. Николь вполне оправдывает эту веру. Она выиграла золотую медаль на недавнем этапе Кубка сильнейших в Москве, завоевала золото в многоборье на летних Российско-китайских Играх, выиграла многоборье на московском Гран-при, а также стала единственной гимнасткой в индивидуальной программе, которая представила Россию на Боливарианских играх в апреле. И это только за последние полгода.

Несмотря на то что до категории «сеньоры» Николь ещё далеко – по международным правилам только с 16 лет, по юниорской программе она уже звезда и любима многими. Гимнастка изучает английский, испанский и китайский языки, а фанаты сравнивают её с Лалой Крамаренко из-за уникальных поворотов и говорят, что растёт достойная замена.

Интересно, в какой форме она подойдёт к сеньорской программе и хватит ли ей сил удержаться в лидерах после перехода на взрослый уровень?