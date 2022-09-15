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Необычная болгарская гимнастка Стиляна Николова – девочка выглядит как маленький ребёнок, но ей уже 17 лет

Медаль чемпионата мира досталась необычной гимнастке. Выглядит как ребёнок, но ей уже 17!
Татьяна Постникова
Необычная болгарская гимнастка Стиляна Николова
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А кажется, что болгары нарушают правила, выпуская крошечную девочку на взрослый турнир.

В отсутствие на чемпионате мира по художественной гимнастике лидеров — российских гимнасток Дины и Арины Авериных, Лалы Крамаренко, израильтянки Дарьи Атамановой и болгарки Боряны Калейн — своё место на подиуме заняли спортсменки, которые раньше находились в тени. Так, серебро в упражнениях с обручем завоевала болгарка Стиляна Николова, которая уже сейчас является одной из претенденток на золото в многоборье.

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На вид девочке лет 12, и многим зрителям даже может показаться, что Болгарская федерация гимнастики нарушает правила, выпуская на ковёр со взрослыми ребёнка. Но на самом деле спортсменке уже 17 лет!

Стиляна рядом с другими гимнастками сборной Болгарии

Стиляна рядом с другими гимнастками сборной Болгарии

Фото: Из личного архива

«Моя мама – моё вдохновение»

Стиляна Николова выглядит довольно необычно по сравнению с остальными гимнастками. На вид спортсменке не дашь больше 12-13 лет. Во многом Стиляна выглядит не на свой возраст из-за миловидного детского личика и невысокого роста, который составляет всего 1,41 метра. Тем не менее гимнастка не оставляет никого равнодушным своими выступлениями на ковре.

Стиляна Николова родилась в Каире (Египет) 22 августа 2005 года. Её отец Илья Дьяков – бывший футболист, игравший за софийские ЦСКА и «Славию», а также за сборную Болгарии. Мама Стиляны Паулина Николова – в прошлом гимнастка, выступавшая в групповых упражнениях. В 1985 году в составе сборной Болгарии она стала чемпионкой мира. У Стиляны есть брат и сестра – Денис и Паола.
Стиляна Николова с сестрой

Стиляна Николова с сестрой

Фото: Из личного архива

Неудивительно, что, родившись в такой спортивной семье, девочка и сама сумела добиться уже довольно серьёзных высот в спорте.

«Я начала заниматься гимнастикой в четыре года. Моя мама — тренер, поэтому я росла в спортзале. Я всегда играла с предметами и смотрела на других девушек, как на звёзд. Моя мама — моё вдохновение, и я хотела бы быть похожей на неё. Она двукратная чемпионка мира и Европы», — рассказывала Стиляна.

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Семья спортсменки живёт в Каире, в то время как сама спортсменка – в Болгарии. Однако, по словам девушки, даже на расстоянии она чувствует поддержку своих родных. Тренируется Стиляна в Велико-Тырнове в клубе Eter Elit у Валентины Ивановой и Райны Тошевой.

В 2019 году Николова приняла участие в нескольких международных турнирах, завоевала три золота и два серебра на чемпионате Болгарии среди юниоров. Тогда же она выступила на чемпионате мира среди юниоров, который проходил в Москве, но стала лишь восьмой в командном многоборье и десятой в личном многоборье, в то время как Лала Крамаренко завоевала там золото в личном многоборье, упражнениях с мячом и булавами.

Уже через год на чемпионате Болгарии Стиляна четырежды стала первой и один раз третьей, а на чемпионате мира в Киеве, куда россиянки не поехали, выиграла золото в упражнениях с лентой и серебро – с мячом.

«Она маленькая, но настоящий боец»

В нынешнем сезоне Николова впервые выступила на взрослом уровне, где по-настоящему начала раскрываться и с ходу стала вторым номером болгарской сборной. Завоёвывать медали помогали не только улучшившиеся навыки, но и отсутствие россиянок на международных турнирах. На этапе Гран-при в Марбелье гимнастка взяла бронзу в многоборье, золото в упражнениях с обручем и булавами, а также серебро в упражнениях с мячом.

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Следующим ей покорился чемпионат Европы, с которого Стиляна уехала с бронзой многоборья. Неудивительно, что после снятия лидеров с чемпионата мира новым фаворитом стала именно Николова, ведь ей идеально подходят новые правила в гимнастике, где больше ценится трудность тела, чем предмета. А предыдущими она была крайне недовольна, о чём открыто заявляла.

«Мне не очень нравятся нынешние правила, если бы могла это сделать, я бы поменяла все эти метания и ловли. Предпочла бы иметь больше художественности и трудности тела. Я чувствую, что мы сейчас будто в цирке. Я бы также добавила больше ритмичных шагов», – признавалась Стиляна.

Стиляна Николова на Кубке мира – 2022

Стиляна Николова на Кубке мира – 2022

Фото: Georgi Paleykov/NurPhoto via Getty Images

На чемпионате мира Николова уже принялась пополнять свою медальную коллекцию, завоевав серебро в упражнениях с обручем. Её явно активно поддерживает первый номер болгарской сборной Боряна Калейн, которая пропускает турнир из-за болезни. У гимнасток отличные отношения, при совместных подиумах они держатся за руки.

«Она маленькая, но настоящий боец. В этом её суперсила, у Стиляны большое сердце, – рассказывала Калейн. – Почему мы держимся за руки? Потому что мы завоевываем награды для Болгарии, а не только для себя. И мы делаем это вместе. Конкуренция не сказывается на наших отношениях, потому что вместе мы сильнее. Мы любим друг друга, поддерживаем друг друга, а когда у тебя есть кто-то, кто тебя поддерживает, то тебе легче».

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