«Сделаю всё, чтобы спасти шахматы». Громкое заявление Крамника после матча с Ниманном

Имена россиянина Владимира Крамника и американца Ханса Ниманна в наши дни в шахматном сообществе, кажется, известны примерно одинаково. Но заслуги у этих людей разные. Крамник – чемпион мира, правда, уже довольно давно сложивший свои полномочия – в 2007 году. Ниманн – представитель молодого поколения, прославившийся тем, что обыграл Магнуса Карлсена и получил от него обвинения в читерстве. Эти самые обвинения растворились, равно как и ответный иск от Ханса на $ 100 млн. Но пиар остался.

В сентябре 2023-го Крамник и Ниманн столкнулись между собой.

Столкнулись так, что российский чемпион мира отказался играть на крупнейшей шахматной платформе, из-за того, что там слишком много читеров.

Напрямую Ниманна читером Крамник не называл, но все всё поняли.

«Я решил с завтрашнего дня перестать играть на Chess.com. Здесь слишком много явных читеров, и ничего не делается для очистки платформы от этих мелких мошенников. Жёсткие слова, но это правда. Продолжу информировать тех, кому небезразлично, публикуя интересную статистику. Надежда однажды вернётся, но необходимо проводить чистку хотя бы от явных читеров. Обещаю, что и впредь буду делать всё возможное, чтобы спасти шахматы от этой болезни. Как могу борюсь с природной брезгливостью, которая и является основной причиной моего ухода из чесском. Сила в правде», – заявил Крамник.

Так в чём же дело? Не погорячился ли наш чемпион мира?

Стоит дать короткую предысторию. Ещё в середине сентября Крамник и Ниманн сыграли, как выразился россиянин, «полторы партии» в быстрые шахматы. Первую партию бывший чемпион мира проиграл, а во второй подставился под дурацкий мат, но молодой американец то ли из уважения к сопернику, то ли в знак протеста сдался.

После этого Крамник выпустил большой разбор партии, в котором ссылался на несвойственные гроссмейстеру высокого уровня перепады в уровне игры Ниманна и странности в расходовании им игрового времени. От категоричных выводов экс-чемпион мира отказался, но намёки сделал прозрачные.

Ниманн ответил. Он отрицал все обвинения и предложил Крамнику проэкзаменовать его в частном порядке, чтобы доказать чистоту.

Здесь стоит сказать, что Ниманн – не какой-то там мальчик-второразрядник, обыгрывающий топ-шахматистов. А сильный гроссмейстер, с глубокими познаниями, занимающий сейчас 69-е место в рейтинге ФИДЕ.

Тем не менее Крамнику партия с ним показалась подозрительной. И надо же такому случиться, что буквально через полторы недели они встретились вновь – в отборочных матчах турнира Champions Chess Tour. Сыграли матч из двух партий с переменой цвета, и обе партии Крамник снова проиграл.

После чего и сделал эмоциональное заявление о борьбе с читерством.

Однозначно и без объективных доказательств обвинить Ниманна в обмане невозможно. Да, безусловно, Владимир Крамник идеально понимает шахматы, лучше него это делают считаные люди на этой планете, но давать категоричные оценки по партиям в быстрые шахматы, когда американец параллельно ещё и ведёт стрим, кажется, немного странно. Впрочем, репутация у Ханса уже такая, что и о его чистоте однозначно без строгого контроля говорить не приходится.

Но варианта тут два. Либо Крамник так расстроился из-за поражения, что от обиды зачислил своего обидчика в читеры, либо Ниманн действительно уже ничего не боится и открыто обманывает всех. Какая мысль вам ближе?

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