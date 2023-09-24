Кениец не побил своё прошлогоднее время, но всё равно был крут!

Кипчоге размотал всех соперников в Берлине! Так часто марафоны не выигрывал никто

Элиуд Кипчоге вновь доказал своё величие. Кениец после провала в Бостонском марафоне с лёгкостью выиграл в Берлине. Это уже пятая победа 38-летнего спортсмена в столице Германии, больше не выигрывал никто. Кипчоге — марафонский гений!

Невозможные результаты

Кипчоге вне зависимости от результата Берлинского марафона — 2023 был и остался бы великим стайером. Никто не может похвастаться столь огромным списком достижений. Элиуд — двукратный олимпийский чемпион в марафоне, серебряный и бронзовый призёр Игр на 5000 м, чемпион мира и серебряный призёр турнира на 5000 м.

Но важнее для всего мира и самого Кипчоге совсем другие награды. Элиуд выиграл 12 марафонов престижной серии World Marathon Majors. Больше кенийца не побеждал никто!

Берлин — особенное место для Кипчоге. В марафоне в столице Германии Элиуд участвовал шесть раз начиная с 2013 года. Тогда же и случилась единственная оплошность кенийца — он стал вторым, уступив соотечественнику Уилсону Кипсангу. После этого Кипчоге неизменно был первым: в 2015, 2017, 2018, 2022 и вот сейчас, в 2023 году.

На счету Элиуда два величайших мировых рекорда, установленных на Берлинском марафоне. В 2018-м кениец пробежал за 2:01.39, улучшив предыдущий рекорд Денниса Киметто от 2014 года на 1 минуту 18 секунд. В 2022-м Кипчоге улучшил собственный результат на полминуты — 2:01.09.

Рекордная победа

Единственное, чего не хватало кенийцу для полного величия, — стать рекордсменом по числу побед на Берлинском марафоне. До нынешнего года у Кипчоге было четыре победы, как у Хайле Гебреселассие, выигравшего все марафоны в Германии с 2006 по 2009 год.

Берлинский марафон – 2023 был принципиально важным для Кипчоге. Ради него он пропустил чемпионат мира – 2023 в Будапеште. Кроме того, в этом сезоне Элиуд пошёл на риск. В апреле он впервые в карьере пробежал Бостонский марафон и занял там лишь шестое место, отстав от победителя Эванса Чебета более чем на три минуты. Для Кипчоге это было крайне неприятно, ведь он проиграл впервые за два года.

Элиуд Кипчоге Фото: Luciano Lima/Getty Images

«Я живу ради тех моментов, когда я могу бросить вызов ограничениям, — признавался после финиша Кипчоге. — Тебе ничего не гарантировано, это никогда не бывает легко. Сегодня был тяжёлый день для меня. Я старался изо всех сил, но иногда мы должны признать: сегодня — не тот день, чтобы поднимать планку на бóльшую высоту».

В Берлине всё прошло гладко. Кипчоге сделал всё как надо и взял рекордный, пятый титул. Элиуд ожидаемо шёл в числе лидеров всю гонку, не опускаясь ниже второго места. До 30 км он бежал вместе с эфиопом Кинди Дерсе, однако потом соперник не выдержал и снялся с марафона. В этот момент кениец даже слегка улыбнулся, как показали замедленные повторы. Может себе позволить и за сход конкурента порадоваться.

Оставшуюся часть дистанции Кипчоге прошёл почти в гордом одиночестве. Его, конечно, пытались догнать другие атлеты: соотечественники Винсент Кипкемой и Рональд Корир, а также эфиоп Тадесе Такеле. Но отрыв в 30 секунд всё равно сохранялся.

Увы, финишировал Кипчоге без нового рекорда — 02:02.40. Это четвёртый результат в истории марафона в Берлине. Вторым с отставанием в 31 секунду стал Кипкемой, а третьим — Такеле (+42 секунды). Пускай Элиуд не смог побить свой же рекорд, он вновь подтвердил свою крутость, гениальность и величие, ведь в 38 лет не каждый сможет так размотать соперников.