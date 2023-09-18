В финале Бриллиантовой лиги также пал рекорд Фаит Кипьегон. Он продержался всего три месяца!

«До предела ещё далеко». Дюплантис снова снёс мировой рекорд в прыжках с шестом!

Сезон Бриллиантовой лиги завершён. Финал турнира в Юджине получился по-настоящему космическим. Арман Дюплантис поставил красивую финальную точку, наконец-то обновив мировой рекорд до 6,23 м!

Помимо рекорда в прыжках в высоту, пал мировой рекорд и на 5000 м. Достижение Фаит Кипьегон, установленное три месяца назад, побила Гудаф Цегай.

Проще говоря – настоящая красота под конец сезона!

«Я думала, что смогу это сделать»

Заключительный день соревнований в Юджине открыли женские прыжки в высоту, сразу настроившие зрителей на шикарный вечер. Труднейшую победу над Николой Олислагерс одержала Ярослава Магучих. Украинка и австралийка вместе взяли 2,03 м, но чемпионка мира была лучше по попыткам. Помимо красивой борьбы, легкоатлетки показали ещё и лучший результат сезона в мире. Никола вообще установила личный рекорд и рекорд региона. А тройку призёров в этом виде замкнула Ангелина Топич, взявшая 1,95 м.

Вслед за прыгуньями жару дали мужчины в забеге на 800 м. Победу одержал кениец Эммануэл Ваньоньи (1.42,8), обновив лучший результат сезона в мире и личный рекорд. Вторым с национальным рекордом стал канадец Марко Ароп (1.42,85), а третьим с лучшим «личником» – Джамель Седжати (1.43,06).

А дальше случилось то, чего никто не ждал. В забеге на 5000 м Гудаф Цегай обрушила мировой рекорд Фаит Кипьегон, установленный всего три месяца назад. Эфиопка преодолела дистанцию за 14.00,21, улучшив результат Кипьегон почти на пять секунд! Серебро завоевала стала кенийка Беатрис Чебет (14.05,92), а бронзу – эфиопка Эджгайеху Тайе (14.21,52).

«Я была очень зла из-за того, что не смогла привезти две медали с чемпионата мира, но благодаря нашим тренировкам знала, что у меня есть большой потенциал, — сказала Цегай. — Несмотря на то что условия в финале Бриллиантовой лиги не были идеальными, я думала, что смогу это сделать».

«Я наслаждаюсь моментом»

А менее чем через час был установлен мировой рекорд, которого вот уже несколько месяцев ждали все. Арман Дюплантис пытался превысить собственный результат в 6,21 м на различных этапах Бриллиантовой лиги и на чемпионате мира в Будапеште, но у него никак не получалось. В Юджине же Мондо без особых проблем взлетел на 6,23 м с первой попытки. Кстати, теперь на счету Армана уже целых семь мировых рекордов.

В топ-3 попали филиппинец Эрнест Джон Обьена (5,82) и американец Сэм Кендрикс (5,72).

«До предела ещё далеко. Я надеюсь, что смогу продолжать прыгать выше, чем сегодня, — сказал Дюплантис. – Но сейчас ни о чём не думаю. Я наслаждаюсь этим моментом и тем, что только что сделал».

Однако на двух мировых рекордах сюрпризы не закончились. В забеге на 400 м с барьерами Фемке Бол одержала свою девятую победу в этом сезоне (51,98), обновив рекорд соревнований. В тройку также вошли американка Шэмиер Литтл (53,45) и ямайка Рашелл Клэйтон (53,56).

Следом в забеге на 3000 м Якоб Ингебригтсен обновил рекорды Европы, Бриллиантовой лиги, соревнований, персональный рекорд и лучший результат сезона в мире. Норвежец пробежал за 7 минут 23,63 секунды.

Якоб Ингебригтсен Фото: Ali Gradischer/Getty Images

Какие-либо рекорды побили семь из девяти участников забега. Серебряный призёр Йомиф Кеджелча (7.23,64) обновил личный и национальный лучшие результаты, а бронзовый призёр Грант Фишер – рекорд Америки (7.25,47). Остальные атлеты также били личные и национальные рекорды.

И ещё одна серия рекордов!

Под конец соревнований в забеге на 110 м с барьерами у мужчин ямаец Хэнсл Парчмент (12,93) обновил лучший результат сезона в мире и личный рекорд. В топ-3 попали американцы Грант Холлоуэй (13,06) и Даниэль Робертс (13,07).

У женщин в забеге на 800 м тоже был обновлён лучший результат сезона в мире. Сделала это американка Атинг Му (1.54,97), параллельно побив национальный рекорд, а также рекорд соревнований. Личные и национальные рекорды также у британки Кили Ходжкинсон (1.55,19) и ямайки Наттойи Гуле-Топин (1.55,96). Они обе стали призёрами соревнований.

Шерика Джексон Фото: Ali Gradischer/Getty Images

Красивую точку в сезоне поставила Шерика Джексон в забеге на 200 м. Ямайка в заключительном состязании в Юджине с лёгкостью обыграла соперниц и установила рекорд соревнований (21,57). В топ-3 забежали Мари-Жозе Та Лу из Кот-д'Ивуара (22,10) и багамка Антоник Страчан (22,16).