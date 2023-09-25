Эфиопка установила чумовой рекорд в марафоне. Российские мужчины так не бегают

На Берлинском марафоне произошло уникальное событие. Нет, не пятый победный финиш Элиуда Кипчоге. Эфиопка Тигист Ассефа снесла мировой рекорд, улучшив его на сумасшедшие 2 минуты 11 секунд! А ведь свой первый марафон спортсменка пробежала лишь в прошлом году. Просто чудо!
Удачный переход
Тигист Ассефа – не ноунейм. 26-летняя спортсменка долгие годы занималась бегом на средние дистанции. Она становилась серебряным и бронзовым призёром чемпионата Африки среди юниоров на дистанции 800 м и в эстафете 4х400м. Ассефа в 2016 году выступила на чемпионате мира в помещении и Олимпийских играх, правда, показала результаты вне топ-10.
В 2018 году Тигист решила кардинально поменять свою жизнь и переквалифицироваться на марафоны. В 2022 году она пробежала свои первые 42,195 км. В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Ассефа выдала скромные 2:34.01. Однако вскоре она сенсационно выиграла Берлинский марафон — 2022, улучшив свой личный рекорд более чем на 18 минут – 2:15.37!
В столице Германии Тигист обошла серебряного призёра Розмари Ванджиру из Кении почти на 2,5 минуты. Кроме того, Ассефа обновила рекорд Эфиопии и стала третьей быстрейшей марафонкой в истории. Она уступила лишь мировой рекордсменке Бриджит Косгей (2:14.04) и экс-обладательнице лучшего результата в мире Поле Рэдклифф (2:15.25).
Вряд ли в этом году кто-то ожидал, что эфиопка установит мировой рекорд. Тем более за время, прошедшее с прошлого старта, спортсменка пробежала лишь один полумарафон в Бахрейне. Его Тигист выиграла с результатом 1:07.40.
Умопомрачительный рекорд
На старте Берлинского марафона — 2023 не было даже предпосылок к невероятному достижению Ассефы – первую треть дистанции группа лидеров из 12 человек бежала значительно медленнее мирового рекорда. Но вскоре Тигист взвинтила темп и к концу первой половины забега опережала лучшее время в мире уже на минуту – 1:06.20!
Вторую половину дистанции эфиопка прошла ещё быстрее – всего за 1:05.33! Неудивительно, что в итоге Ассефа установила сумасшедший мировой рекорд – 2:11.53, последние два километра уложив по 3 минуты. С достижения Бриджит Косгей 2019 года Тигист сразу снесла 2 минуты 11 секунд. Просто космические цифры! Серебряного призёра Берлинского марафона — 2023 Шейлу Чипкеруи из Кении эфиопка опередила на 5 минут 56 секунд. Магдалена Шаури из Танзании проиграла чемпионке почти семь минут.
Победитель Московского марафона Дмитрий Неделин пробежал за 2:14.1. За последние 10 лет только три российских марафонца бежали быстрее Ассефы – Алексей Реунков, Степан Киселёв и Олег Кульков.
После финиша Ассефа сняла свои кроссовки и расцеловала их. Что интересно, бежала Тигист в новеньких Adidas Adizero Adios Pro Evo 1, разработанных «с помощью уникальной технологии, бросающей вызов границам возможного в гонках».
«Я думаю, что это результат упорной работы за последний год, — скромно сказала Ассефа о своём рекорде. — Я хотела побить рекорд, но не думала, что это произойдёт».
Тигист Ассефа
Фото: Luciano Lima/Getty Images
Интересно же другое. После финиша Тигист призналась, что очень хочет попасть в марафонскую сборную Эфиопии и поехать на Олимпиаду в Париже. Вот только рекордсменка не уверена, что ей найдётся место в команде.
«Решение о составе олимпийской сборной Эфиопии будет принимать национальная федерация, и я надеюсь, что они включат меня в состав», — заявила Ассефа.
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