Эфиопка установила чумовой рекорд в марафоне. Российские мужчины так не бегают

Тигист Ассефа побила предыдущее достижение более чем на две минуты.

На Берлинском марафоне произошло уникальное событие. Нет, не пятый победный финиш Элиуда Кипчоге. Эфиопка Тигист Ассефа снесла мировой рекорд, улучшив его на сумасшедшие 2 минуты 11 секунд! А ведь свой первый марафон спортсменка пробежала лишь в прошлом году. Просто чудо!

Удачный переход

Тигист Ассефа – не ноунейм. 26-летняя спортсменка долгие годы занималась бегом на средние дистанции. Она становилась серебряным и бронзовым призёром чемпионата Африки среди юниоров на дистанции 800 м и в эстафете 4х400м. Ассефа в 2016 году выступила на чемпионате мира в помещении и Олимпийских играх, правда, показала результаты вне топ-10.

В 2018 году Тигист решила кардинально поменять свою жизнь и переквалифицироваться на марафоны. В 2022 году она пробежала свои первые 42,195 км. В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Ассефа выдала скромные 2:34.01. Однако вскоре она сенсационно выиграла Берлинский марафон — 2022, улучшив свой личный рекорд более чем на 18 минут – 2:15.37!

В столице Германии Тигист обошла серебряного призёра Розмари Ванджиру из Кении почти на 2,5 минуты. Кроме того, Ассефа обновила рекорд Эфиопии и стала третьей быстрейшей марафонкой в истории. Она уступила лишь мировой рекордсменке Бриджит Косгей (2:14.04) и экс-обладательнице лучшего результата в мире Поле Рэдклифф (2:15.25).

Вряд ли в этом году кто-то ожидал, что эфиопка установит мировой рекорд. Тем более за время, прошедшее с прошлого старта, спортсменка пробежала лишь один полумарафон в Бахрейне. Его Тигист выиграла с результатом 1:07.40.

Умопомрачительный рекорд

На старте Берлинского марафона — 2023 не было даже предпосылок к невероятному достижению Ассефы – первую треть дистанции группа лидеров из 12 человек бежала значительно медленнее мирового рекорда. Но вскоре Тигист взвинтила темп и к концу первой половины забега опережала лучшее время в мире уже на минуту – 1:06.20!

Вторую половину дистанции эфиопка прошла ещё быстрее – всего за 1:05.33! Неудивительно, что в итоге Ассефа установила сумасшедший мировой рекорд – 2:11.53, последние два километра уложив по 3 минуты. С достижения Бриджит Косгей 2019 года Тигист сразу снесла 2 минуты 11 секунд. Просто космические цифры! Серебряного призёра Берлинского марафона — 2023 Шейлу Чипкеруи из Кении эфиопка опередила на 5 минут 56 секунд. Магдалена Шаури из Танзании проиграла чемпионке почти семь минут.

Победитель Московского марафона Дмитрий Неделин пробежал за 2:14.1. За последние 10 лет только три российских марафонца бежали быстрее Ассефы – Алексей Реунков, Степан Киселёв и Олег Кульков.

После финиша Ассефа сняла свои кроссовки и расцеловала их. Что интересно, бежала Тигист в новеньких Adidas Adizero Adios Pro Evo 1, разработанных «с помощью уникальной технологии, бросающей вызов границам возможного в гонках».

«Я думаю, что это результат упорной работы за последний год, — скромно сказала Ассефа о своём рекорде. — Я хотела побить рекорд, но не думала, что это произойдёт».

Тигист Ассефа Фото: Luciano Lima/Getty Images

Интересно же другое. После финиша Тигист призналась, что очень хочет попасть в марафонскую сборную Эфиопии и поехать на Олимпиаду в Париже. Вот только рекордсменка не уверена, что ей найдётся место в команде.

«Решение о составе олимпийской сборной Эфиопии будет принимать национальная федерация, и я надеюсь, что они включат меня в состав», — заявила Ассефа.