«Золотая сотня». Нужен ли российскому спорту клуб привилегированных чемпионов?

И, кстати, как быть всем остальным?

Ещё летом в Госдуме подумали, что меняющих спортивное гражданство российских атлетов просто так отпускать нельзя. Уезжающие, по словам законодателей, должны будут вернуть затраченные на их подготовку средства. Это может заставить многих отказаться от смены паспорта.

А тенденция к этому, пусть и не массовая, в России есть. Всем привет от Дарьи Виролайнен, Александры Костенюк и Анастасии Кирпичниковой.

Осознав, что переход россиян под другой флаг может стать неизлечимой головной болью, вопросом занялись и в исполнительной власти.

Предложенное решение оказалось неожиданным и неоднозначным.

«Мы хотим, чтобы спортсмены оставались»

В министерстве спорта страны родилась идея создать «золотую сотню» спортсменов. Если говорить об этом просто, то некую группу лучших атлетов России собираются поддерживать финансово, пока отечественный спорт находится в изоляции. Идейные вдохновители проекта считают, что такой способ поможет удержать именитых атлетов от смены гражданства.

Но до принятия решения далеко, говорит замминистра Алексей Морозов:

«Происходит рабочее обсуждение различных подходов по стимулированию спортсменов и тренеров в текущей ситуации. Никаких решений по «золотой сотне», никаких финальных формулировок, определений сейчас нет. Мы обсуждаем с экспертным сообществом, что можно было бы предпринять. У нас есть намерения повысить заработную плату спортсменам и тренерам, может быть, поддержать спортсменов, добившихся выдающихся результатов, но это обсуждение имеет только рабочий и дискуссионный характер, поскольку в это должны быть вовлечены многие структуры.

Для нас потеря, когда спортсмен переходит в состав сборной команды другого государства, так как в спортсмена вкладываются определенные силы и ресурсы. Мы хотим, чтобы спортсмены выступали за российскую сборную и оставались у нас, и делаем для этого всё возможное. Но пока это только рабочее обсуждение различных вариантов», – приводит слова Морозова ТАСС.

Есть ощущение, что Морозов решил своими словами снизить накал обсуждения «золотой сотни», ведь идея многим показалась не выдерживающей критики.

Ирина Роднина, например, считает, что титулованные спортсмены и так хорошо обеспечены, и предложила поддержать молодежь и регионы:

«В основном уходит молодежь. Если Минспорта просто хочет поднять зарплаты, это их право. Но как раз спортсмены и тренеры сборных России вполне неплохо зарабатывают. А на что живет основная масса тренеров в стране, никого не волнует. Бóльшая часть спортивных объектов находится в муниципальной собственности, поэтому люди в регионах работают на муниципальную зарплату. И что-то об этом министерство у нас не заморачивается. А мне кажется, это один из самых важных вопросов. Мы практически теряем детских тренеров, в регионах тяжёлая ситуация», – приводит слова Родниной «Матч ТВ».

А депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразила мнение, что «золотая сотня» – это круто.

«В будущем спортсмены будут стремиться попасть в «золотую сотню». Это и Западу надо показывать, что у нас это есть. Они же думают, что мы все уже развалились, не помогаем спортсменам, а они побегут в другие страны. В том числе им надо показать, что у нас есть золотой потенциал спортсменов, наш «золотой» ресурс», – цитирует Журову «Спорт день за днем».

В чëм сила, брат? В деньгах?

Сейчас поддержка спортсменам и в самом деле нужна. Но почему только сотне самых титулованных? Что делать тем, кто останется за бортом? И по каким критериям будут выбирать тех самых счастливчиков? Пока непонятно.

Ну и главное для спортсмена, особенно молодого, по-спортивному злого и голодного до побед – это точно не деньги. Тому, кто ещё ни разу не ездил на чемпионат мира или Олимпиаду (а такой молодёжи в нашем спорте полно) попадание в «золотую сотню» не светит. Для этого, скорее всего, надо будет что-то выиграть. А чтобы что-то выиграть – надо соревноваться.

Так что «золотая сотня» вопрос о смене гражданства не снимает.

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Возможность выходить на старт для атлетов подчас важнее денег. Об этом, например, вспомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищëв.

«Надо продолжать бороться за то, чтобы наших спортсменов восстановили на международной арене. Недостаточно просто платить высокую зарплату, денежная мотивация только временно сможет решить проблемы по неучастию наших ребят в международных соревнованиях, – сказал Свищëв «Матч ТВ».

И здесь с ним трудно не согласиться.