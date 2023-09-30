На удочку злоумышленников попалась Юлия Тимошинина. Теперь они представляются главами спортивных федераций.

Российская чемпионка мира отправила мошенникам миллион. Они уже за спортсменов взялись!

«Ваша мама в опасности, срочно переведите 50 тысяч рублей на операцию!»

К такого рода звонкам и сообщениям все мы уже привыкли. Мошенники, представляясь правоохранительными органами или сотрудниками банка, сплели целую сеть по заработку денег на доверчивых людях.

Теперь нарушители закона добрались и до спортсменов.

Ни капли подозрения…

Очередной жертвой стала чемпионка мира по прыжкам в воду Юлия Тимошинина, которая перевела преступникам более миллиона рублей.

История такова: связавшись со спортсменкой, мошенник представился президентом Федерации прыжков в воду России. И от лица Станислава Дружинина написал ей в «Телеграм» сообщение с предупреждением: мол, скоро с ней свяжутся от лица федерации и дадут инструкции.

Юлия Тимошинина Фото: РИА Новости

Следом был звонок с неизвестного номера. Преступники сообщили спортсменке, что она находится в опасности: в её отношении могут завести уголовное дело из-за перевода денег со счетов в недружественные страны.

Были звонки «представителей» ФСБ и Центробанка. Эти люди, в свою очередь, говорили о необходимости перевода денег на «безопасный счёт». Доверившись мошенникам, спортсменка сняла деньги и передала их курьеру. И только спустя время Тимошинина поняла, что её обманули. Уже сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Не ведитесь!»

К сожалению, Юлия Тимошинина – это уже далеко не первая жертва мошенников среди спортсменов за последнее время.

Совсем недавно известный биатлонист Александр Поварницын рассказал общественности, что его тоже пытались обвести вокруг пальца.

В телеграм-канале «Союз Трёх Биатлонистов» спортсмен выложил пост, где сообщил о переписке с «президентом СБР» Виктором Майгуровым. Схема всё та же: кураторы из федерации, а дальше – перевод денег на «безопасный» счёт.

Стоит только похвалить биатлониста за бдительность и за то, что он привлёк внимание коллег-спортсменов к проблеме. Тема-то весьма актуальная.

Взял кредит — отдал мошенникам

Раньше всех на уловку мошенников попалась фигуристка Евгения Тарасова. Она ещё в январе перевела преступникам 780 тысяч рублей.

Стало известно, что обладательнице двух серебряных медалей Олимпиады позвонил некто, представившийся следователем. Этот «следователь» убедил фигуристку в том, что за ней числится несколько кредитов.

«Затем злоумышленник перевёл звонок на якобы сотрудника ЦБ России. Он, в свою очередь, заявил Тарасовой, что ей необходимо обналичить все свои деньги, а затем перевести их на другой счёт», – объяснил ситуацию источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Евгения Тарасова Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Почувствовав, что на спортсменке можно нажиться повторно, аферисты совершили ещё одну попытку обмана. Ровно тогда Евгения Тарасова обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Товарищем Евгении по несчастью стал и 29-летний столичный регбист, который перевёл мошенникам 2,5 миллиона рублей. Атлету позвонили сотрудники Центробанка, ФСБ и МВД и известили его о массовом хищении денег. Следуя инструкциям звонившего, спортсмен снял со счетов более 900 тысяч рублей.

«Злоумышленник втёрся в доверие к москвичу и «по-дружески» рассказал, что сообщать о мошенничестве нельзя, иначе счета будут заблокированы».

Потом регбист оформил два кредита и перевёл преступникам полученные деньги. В результате общая сумма ущерба выросла в разы.

Дорогие атлеты и читатели «Чемпионата», убедительно просим вас быть внимательнее и осторожнее. Держите ухо востро, а глаз намётанным!