Юный россиянин расправился с Хансом Ниманном и стал вице-чемпионом мира по шахматам!

Ханс Ниманн — главный фаворит?

Финальный день чемпионата мира среди юниоров по шахматам подарил всем нам небывалую для этого турнира интригу. Напомним, изначально главным фаворитом соревнования в Мехико являлся один из сильнейших американских шахматистов Ханс Ниманн, который уже в сравнительно юном возрасте (ему только 20 лет) отметился целой серией скандалов в элите.

Год назад сам 16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинг-листа Магнус Карлсен после поражения от Ниманна демонстративно выбыл из супертурнира в Сент-Луисе, фактически обвинив соперника в читерстве. Дальше были суды, неожиданное примирение, и, казалось бы, всё затихло. Но буквально пару недель назад Ниманн провёл ряд резонансных встреч в онлайне с 14-м чемпионом мира Владимиром Крамником. Российский гроссмейстер после серии поражений в сердцах заявил, что не будет играть на chess.com, так как руководство портала ничего не может поделать с читерами и жуликами.

Но Ниманн, кажется, не обращает никакого внимания на обвинения. Он поехал на юниорский чемпионат мира в Мексику, чтобы сделать шаг к короне. И поначалу казалось, что никто не сможет остановить явного фаворита из США, особенно если он будет показывать точность игры, подобную той, что была в скандальной встрече с Магнусом. Но случилось непредвиденное.

США против России

Чемпионат мира проводился при 150 участниках в 11 туров по так называемой швейцарской системе. Участников уйма, а игр не так уж и много, встреча с прямыми конкурентами в такой массовке может и не состояться.

И уже в 3-м туре Ниманн попал под разгромную атаку 12-летнего вундеркинда Энди Вудварда и в итоге потерпел поражение. Собравшись с силами, Ханс начал шаг за шагом догонять лидеров. Но понятное дело, что сильные гроссмейстеры и мастера с рейтингом за 2500 старались сделать с ним ничью любой ценой – Ниманну буквально приходилось продираться через джунгли. Тем временем на первую позицию вырвался француз Марк-Андриа Маурицци. Он начал с целой серии побед, потом сыграл вничью с одним из главных конкурентов россиянином Арсением Нестеровым. Но сам Нестеров перегнул палку в поединке со словаком Яном Сублеем, после чего вынужден был героическими усилиями догонять вагон с лидерами.

Ханс Ниманн Фото: FIDE

В результате всех турнирных перипетий после 10-го тура перед финишной битвой Маурицци делил первое-второе места с сербом Лукой Будисавлевичем, и благодаря прекрасным дополнительным показателям ему для победы в турнире достаточно было не проиграть. Будисавлевич боролся до голых королей, но на доске зафиксировали золотую для француза ничью.

Однако внимание большинства любителей шахмат было приковано не к первому столу дня, а ко второму. Там сошлись США и Россия! Ниманн против Нестерова! Тем интереснее, что Арсений ещё несколько лет назад легко обыграл Ханса на мировом первенстве – тогда американец ещё не начал свою медийную эпопею. А теперь – матч-реванш за серебро чемпионата мира!

Стоит сказать, что Арсений Нестеров – воспитанник новгородской шахматной школы. Его отец Юрий Нестеров, крепкий шахматист советского периода, с детства старался поддерживать своего сына в его пристрастии, а мама отчаянно боролась со спортивными начальниками, не слишком щедрыми в отношении юных спортсменов. Добавлю, что, помимо других видных специалистов, и меня связывало долгое творческое сотрудничество с талантливым юношей.

Арсений Нестеров Фото: FIDE

В последние годы Арсений Нестеров совершил настоящий прорыв – он выходил в Кубок мира и Суперфинал чемпионата России, а в яростной схватке вундеркиндов буквально вырвал звание чемпиона России среди юниоров у другой восходящей звезды нашей страны Володара Мурзина.

Ниманн рассыпался за два хода

Казалось, что все шансы в решающем матче на стороне Ниманна – с первых ходов бросился вперёд белыми фигурами. Но Нестеров в очередной раз продемонстрировал исключительное хладнокровие и волю к победе. Сначала он сумел отбиться от натиска соперника и, когда Ханс не захотел форсировать ничью вечным шахом, показал филигранную технику в окончании!

Чемпионат мира среди юниоров — 2023

Ханс Ниманн (США) — Арсений Нестеров (Россия)

33.Кe4

Белым нельзя брать слона: 33.Л:h4? С:d5 34.Кe4 Лe2 с крахом на пункте g2. Но ничья достигалась путём 33.Кf5! С:d5 34.К:h4 Лd2 35.Крg3 c4 36.Кf3! – белые успевают тормознуть чёрную проходную. Возможно, Ниманн тут ещё считал, что имеет призрачные шансы на победу, но после сильного возражения чёрных выясняется, что белые оказались на краю гибели.

33… Сd8! 34.Кec3

Оказывается, что проигрывает 34.К:c5 Сc7+! 35.К:c7 (35.Крg1 Сg3) 35… Л:g2+ 36.Крh1 Лg5+ с выигрышем ладьи.

34… Крf7 35.Крg3 Крe6 36.Кf4+ Крd6 37.Кfd5 Крd7?!

Наверное, сильнее 37...c4. Чёрные идут на выигрыш пешки, однако дают белым распутаться.

38.Лh7 Сc7+ 39.К:c7 Л:g2+ 40.Крf4 Кр:c7 41.h4 Крb6

И здесь случилась настоящая загадка партии и всего турнира! Вундеркинд американских шахмат, побеждавший Карлсена и переигрывавший в эндшпилях на секундах Крамника, рассыпался в два хода, зевнув элементарную тактику. Такие вещи Арсений за секунды видел ещё в первенствах России до 13 лет!

42.Кd1?

При 42.Крe3 белые имели шансы на ничью, так как материала на доске осталось немного.

42...c4 43.Кe3 c3! 44.h5

А вот и развязка партии – при 45.К:g2 c2 чёрные проводят ферзя, а деваться белым больше некуда, проходной поможет чёрный король.

44… Крc5 45.К:g2 c2, и через несколько ходов Нестеров уже праздновал одну из главных побед в своей жизни.

В итоге Арсений стал вторым на юниорском чемпионате мира. К сожалению, это не победа, которая поставила бы надежду нашей страны в один ряд с Борисом Спасским, Анатолием Карповым и другими нашими супергроссмейстерами, которым молодёжная корона в итоге помогла сделать шаг в элиту. Но этот результат показывает, что в России скоро может появиться сильный молодой игрок, претендующий на первые места в отечественных шахматах.