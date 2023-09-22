Российские таланты против Ханса Ниманна. Кто выиграет юниорский ЧМ-2023 по шахматам?

Ниманн будет биться за корону. Но малую

В четверг, 21 сентября, в Мехико стартовал чемпионат мира по шахматам среди юниоров, главной интригой которого является выход на старт одной из самых известных и скандальных фигур последнего времени на чёрно-белой доске – американца Ханса Ниманна. Шахматист 2003 года рождения уже успел отметиться противостоянием с лидером мирового рейтинг-листа норвежцем Магнусом Карлсеном, причём не только спортивным, но и судебным.

Карлсен, проиграв Ниманну, в знак протеста выбыл из американского супертурнира в Сент-Луисе в 2022 году и фактически обвинил своего соперника в читерстве. В ответ Ханс подал иск в суд на заоблачную сумму – но в конце концов дело закончилось примирением сторон. Однако на днях имя Ниманна вновь появилось в заголовках новостей – после ряда партий с ним в интернете российский экс-чемпион мира Владимир Крамник объявил о том, что не будет играть на сайте chess.com, заблокированном в России, так как руководство игрового портала ничего не может поделать с читерами и жуликами.

Известный шахматный меценат Илья Левитов, который в эти дни проводит в Амстердаме супертурнир Levitov Chess Week с участием 10 звездных игроков, включая Крамника, предложил разрешить этот новый спор за доской – пригласил американца сыграть матч из 10 партий в блиц с 14-м шахматным королем. И, мол, посмотрим, кто чего стоит в заведомо честной борьбе!

Но Ниманн не принял вызов, так как заявлен на юниорский ЧМ в Мексике. Для американца сейчас важнее сражение за малую шахматную корону с рядом опасных конкурентов, среди которых есть и талантливые россияне, в частности чемпионы России до 21 года Рудик Макарян и Арсений Нестеров.

Почему на ЮЧМ перестали ездить звёзды?

Исторически чемпионат мира среди юниоров, первый из которых был проведен в 1951 году, считался чрезвычайно престижным соревнованием. Его выигрывали будущие чемпионы мира среди взрослых: Борис Спасский, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров* (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента) (все – СССР) и Вишванатан Ананд (Индия). Карпову, кстати, та победа вообще дала уникальный исторический шанс: выиграв юниорский «мир», Анатолий, минуя тяжелейший отбор в чемпионате СССР, попал напрямую в межзональный турнир и затем в матчи претендентов. Где тоже одержал победу и после отказа Роберта Фишера стал чемпионом мира – все библиографы Анатолия Евгеньевича отмечают этот уникальный марш-бросок от чемпионства среди юниоров до абсолютной доминации в мире.

Однако со временем престиж чемпионата мира среди юниоров стал снижаться, хотя победы здесь по-прежнему праздновали будущие игроки элиты или очень близкие к ней шахматисты: Левон Аронян (ныне США, а ранее Армения), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Дмитрий Андрейкин (Россия), Юй Янъи (Китай), Джеффри Шонг (США), Пархам Магсудлу (Иран). Причиной послужило то, что отбор в турниры претендентов, Кубки мира, ФИДЕ Гран-при и другие соревнования отборочного цикла сейчас осуществляется по рейтингу, и теперь, допустим, молодому Алирезе Фирудже c его пятой позицией в мире не нужно никому ничего доказывать и отбираться через юниорский ЧМ. Те же Магнус Карлсен, Ян Непомнящий и Сергей Карякин никогда не участвовали в чемпионате мира среди юниоров.

Российская молодежь нового поколения в последние годы на этом турнире боролась за титулы, но тому же Андрею Есипенко не удавалось занять первое место. А последним чемпионом из нашей страны на юниорском форуме стал в 2015 году гроссмейстер Михаил Антипов. У девушек с этой шахматной вершиной оказалось лучше – чемпионский титул в новейшее время дважды брала Александра Горячкина и ещё один раз – Полина Шувалова.

Интрига, которой давно не было

Тяжёлый удар по чемпионату мира среди юниоров нанесла пандемия: в 2020-2021 годах турнир не проводился, а попытка заменить его соревнованием в интернете привела к скандалам, связанным с подозрениями в нечестной игре. Например, после серии побед в финальном соревновании была снята с дистанции украинка Юлия Осьмак, оттеснившую по ходу турнира с первых позиций россиянку Ольгу Баделько, тогда ещё представлявшую Беларусь.

По-настоящему и полноценно турнир вернулся в 2022 году (уже вживую и без ковидных ограничений) – его выиграл талантливый азербайджанец Абдулла Гадимбайли. Но какой-то интриги для рядового поклонника шахматной игры там не наблюдалось. А такого, чтобы на старт выходил один флагманов юниорского рейтинга, да ещё и побеждавший Карлсена – такого не было давно!

Кто ещё борется за медали, кроме Ниманна и Нестерова с Макаряном?

Вторым по рейтингу стартует игрок сборной Германии Фредерик Сване, в числе фаворитов находится бывшая восходящая звезда московских шахмат Глеб Дудин, который ныне представляет Венгрию. А вот сильных индусов на турнире не видно – есть Ананд, но не Виши, а Ананд Пранав с 11-м номером.

Участникам предстоит сыграть 11 туров по швейцарской системе, турнир завершится 2 октября. О самых интересных событиях этого состязания и результатах российских талантов и Ниманна читайте на «Чемпионате».