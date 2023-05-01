«Это волшебно!» Селби сделал исторический максимум в финале чемпионата мира по снукеру

В Шеффилде в самом разгаре финал чемпионата мира! За главный снукерный титул борются четырёхкратный чемпион мира Марк Селби и один из лучших молодых игроков Люка Бресель. Первые две сессии получились по-настоящему драматичными: Бельгийская пуля создал впечатляющий отрыв от соперника, а Шут из Лестера в погоне за оппонентом установил новый рекорд!

«Он может так много!»

Если участие Марка Селби в финале чемпионата мира было предсказуемым событием, то попадание туда Люки Бреселя – настоящая неожиданность. Вместо бельгийца в битве за титул с англичанином все ожидали увидеть Ронни О'Салливана, однако Бресель сумел навести суету, выбив Ракету ещё на стадии четвертьфинала.

Вообще, Люка проделал удивительный путь на этом ЧМ. Особенно учитывая тот факт, что снукерист, по собственным словам, не готовился к турниру в «Крусибле». На старте ЧМ Бресель не без труда одолел Рики Уолдена и Марка Уильямса. А после бурных празднований-пьянок чудом обыграл Ронни О'Салливана и Сы Цзяхоя, сделав впечатляющие камбэки. Причём возвращения были настолько невероятные, что одно из них даже стало рекордом. В полуфинале с Сы Люка выиграл матч, проигрывая 5:14. Подобного никто никогда не делал на ЧМ!

Вот и к финалу с Селби Бресель не собирался готовиться слишком ответственно.

«Сегодня расслаблюсь, может быть, выпью пару стаканчиков. Я не слишком много думаю о завтрашнем дне. Вероятно, завтра, когда я проснусь, я снова соберусь с духом и снова пойду, но буду играть в свободный снукер, потому что это бонус — быть в финале», — говорил бельгиец после победы над Цзяхоем.

Люка Бресель Фото: George Wood/Getty Images

Несмотря на такую подготовку, в финале Люка выглядел потрясающе. В первой сессии он забрал три стартовых фрейма брейками в 77, 79 и 90 очков. Селби не без труда удалось немного сократить отставание – 1:3. Однако Бресель снова стал наращивать своё преимущество – 5:1. В шестом фрейме Марк вновь попытался вернуться в игру, но вышло это не слишком удачно. В итоге первая сессия завершилась со счётом 6:2 в пользу дерзкого бельгийца.

Основным залогом успеха Бреселя стал его быстрый стиль игры. Он не позволял обычно неторопливому Селби затягивать фреймы и вынуждал его тоже действовать шустрее. В среднем Люка тратил на удары около 20 секунд, из-за чего Марку тоже пришлось ускориться. Он делал удары на четыре секунды быстрее, чем в матче с Алленом.

Это отметил и Ронни О'Салливан, перечисляя преимущества Бреселя над Селби.

«Он так хорошо владеет кием! Многие удары, которые он сделал сегодня, мы с Аланом Макманусом даже не видели раньше. У него широкий диапазон действий, который мы зачастую не видим. Мы не можем предсказать, что он собирается делать, потому что он может так много! Благодаря его работе с битком у него совершенно иные возможности за снукерным столом. Он бьёт по белому очень высоко, поэтому его удар по шару отличается от всех остальных в мейн-туре.

Медленный игрок может заставить вас замедлиться, но Люка не допустил этого. Случилось наоборот, Люка играет в свою игру, и это заставило Селби немного поторопиться. Пока ты играешь в своём темпе, мало что может пойти не так. Если не помешать сопернику играть медленно, то можно втянуться в его ритм. Марк Аллен согласился на темп Марка Селби и в итоге проиграл. Селби тратит два часа на то, на что у Бреселя уходит 40 минут».

«История случилась на наших глазах»

Во второй сессии борьба обострилась. Селби будто воспрянул духом и взял три стартовых фрейма из четырёх – 5:7. Следом Люке удалось вновь уйти в отрыв – 9:5, однако Марк не сдался и забрал три последних фрейма. На перерыв снукеристы ушли со счётом 9:8 в пользу Бельгийской пули.

Во время своего камбэка Шут из Лестера совершил невероятное. В предпоследнем фрейме Марк сделал максимальный брейк, мастерски закатив в лузу сложный последний красный. Увидев радость Селби, зрители запустили на трибунах волну. Это всего лишь пятый максимум в карьере Селби. Но важнее другое — этот брейк в 147 очков стал первым максимумом в финале чемпионата мира в истории!

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале организации.

Интересно и то, что на текущем ЧМ уже был один максимальный брейк. Его на старте турнира сделал Кайрен Уилсон. Это всего лишь второй случай в истории, когда на одном чемпионате мира было сделано два брейка в 147 очков. Последний раз такое было в 2008 году, тогда по максимуму на свой счёт записали Ронни О'Салливан и Али Картер. К несчастью для Кайрена Уилсона, теперь приз за максимальный брейк в £ 55 тыс. (£ 40 тыс. за максимум и £ 15 тыс. за наивысший брейк) придётся разделить пополам с Селби.

«Я не думал о максимуме, пока не дошёл до брейка в 72 очка, потому что, судя по тому, как играл Люка, я просто был счастлив получить несколько фреймов на доске и вернуться в игру, — признался Селби Eurosport. — Возможно, на том красном на 72 всё могло пойти не так, и я подумал, что, если я ошибусь, Люка может очистить стол, а затем выиграть фрейм. После того как я забил это, я чувствовал себя спокойно на протяжении всего боя. Последний красный был сложным, но я играл белым так, будто это был мяч в руке, поэтому мне лишь нужно было забить его».

Максимум Селби восхитил Джимми Уайта: «Это просто волшебно. Максимум в финале чемпионата мира – ещё одна фантастическая вещь в списке достижений Марка. Он просто невероятен!»

В восторге оказался и комментатор Филипп Стадд.

«Великолепный Марк Селби! История случилась на наших глазах. Первый максимум в финале чемпионата мира в «Крусибле». Прекрасный момент для Селби и местной публики», — сказал Стадд.

Следующий чемпион мира определится уже сегодня, 1 мая. Третья сессия стартовала в 15.00, а четвёртая – в 21.00 по московскому времени.