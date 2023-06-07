«Очень сложный случай». Звезду китайского снукера пожизненно наказали за договорные матчи

Лян Вэньбо больше никогда не будет играть. Ещё десяток снукеристов получили солидные дисквалификации и штрафы.

Помните скандал с договорными матчами китайских снукеристов? Наконец-то он подошёл к концу. 6 июня Дисциплинарная комиссия Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера (WPBSA) вынесла окончательное решение о судьбе спортсменов, замешанных в скандале. Двух снукеристов отстранили пожизненно, другим – повезло чуть больше.

Раскрытие преступной схемы

История с договорными матчами впервые появилась ещё в конце октября 2022 года, когда от турниров отстранили китайскую звезду Ляна Вэньбо, но началась она значительно раньше. WPBSA раскрыла детали дела, согласно которым Международная ассоциация честности в ставках (IBIA) сообщила организации о подозрительных ставках ещё в августе 2022 года. После этого WPBSA совместно со Sportradar провела расследования, в ходе которого девять китайских снукеристов были обвинены в нарушении правил ассоциации.

WPBSA обратилась в Sport Resolutions и попросила назначить независимого советника на судебные слушания. Независимую дисциплинарную комиссию возглавил Ян Милл. Слушания проходили в Лондоне 24-26 апреля, в разгар чемпионата мира, и 3 мая.

Окончательное решение в отношении 10 обвинённых игроков комиссия вынесла лишь 6 июня. Зачинщик Лян Вэньбо признан виновным в нарушении правил, так как уговаривал, побуждал, соблазнял, убеждал, поощрял игроков или помогал им организовать девять договорных матчей с 24 июля по 13 декабря 2022 года, а с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года делал запрещённые ставки на матчи. Кроме того, Вэньбо давал взятки, угрожал и заставлял других игроков удалять сообщения о договорных матчах с телефонов и не помогать WPBSA в расследовании. Также Лян, узнав о расследовании, пытался скрыть факт своего участия в договорных матчах и не сотрудничал с расследованием: не отвечал на просьбы о помощи следователям и не предоставлял материалы, запрошенные WPBSA.

Лян Вэньбо Фото: George Wood/Getty Images

Ещё один из организаторов схемы Ли Хан признан виновным по аналогичным пунктам, но с одним отличием: этот снукерист помог организовать не девять, а семь договорных матчей.

В итоге оба спортсмена пожизненно отстранены от снукерных соревнований. Также Вэньбо и Хан должны выплатить в качестве компенсации по £ 43 тысячи (около 4,3 млн рублей по текущему курсу).

Дисквалификации чемпионов

Оставшимся восьми снукеристам повезло чуть больше. Они отстранены на сроки от одного года до пяти лет и обязаны выплатить по £ 7500 компенсации (около 756 тысяч рублей).

Cроки отстранения китайских снукеристов:

Лян Вэньбо – пожизненная дисквалификация, штраф £ 43 тысячи;

Ли Хан – пожизненная дисквалификация, штраф £ 43 тысячи;

Янь Вэньбо – дисквалификация на 5 лет (до 11 декабря 2027 года), штраф £ 7500;

Чжао Синьтун – дисквалификация на 1 год и 8 месяцев (до 1 сентября 2024 года), штраф £ 7500;

Чжао Цзяньбо – дисквалификация на 2 года и 4 месяца (до 7 апреля 2025 года), штраф £ 7500;

Чан Биньюй – дисквалификация на 2 года (до 7 декабря 2025 года), штраф £ 7500;

Бай Ланнин – дисквалификация на 2 года и 8 месяцев (до 6 августа 2025 года), штраф £ 7500;

Чен Зифань – дисквалификация на 5 лет (до 20 декабря 2027 года), штраф £ 7500;

Лу Нин – дисквалификация на 5 лет и 4 месяца (до 6 апреля 2028 года), штраф £ 7500;

Чжан Цзянькан – дисквалификация на 2 года и 11 месяцев (до 1 декабря 2025 года), штраф £ 7500.

Победитель Masters-2021 Янь Бинтао сыграл четыре договорных матча: один — в 2016 году, ещё три – в период с 3 марта 2022 года по 29 сентября 2022 года. Также с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года снукерист делал ставки на матчи в нарушение правил. Янь дисквалифицирован до 11 декабря 2027 года благодаря признанию вины. Изначально срок был на 2,5 года больше.

Победитель чемпионата Великобритании Чжао Синьтун 3 и 11 марта 2022 года был причастен к договорным матчам другого игрока и с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года ставил на матчи в нарушение правил. Чжао забанен лишь до 1 сентября 2024 года, поскольку признал свою вину, изначально срок дисквалификации был на 8 месяцев больше.

Янь Вэньбо или Чжао Синьтун Фото: George Wood/Getty Images

Наибольший срок из этой восьмёрки получил Лу Нин, сыгравший в сезоне-2014/2015 три договорных матча и один — 23 июля 2022 года. Также с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года он делал ставки в нарушение правил, а после начавшегося расследования попытался скрыть своё участие в договорняках.

Остальные снукеристы виновны в том, что делали ставки на договорные матчи, участвовали в них, пытались исправить результаты матчей, в которых играли, или скрывали информацию во время расследования WPBSA.

«Это было душераздирающе»

Председатель WPBSA Джейсон Фергюсон признался, что скандал с договорными матчами стал очень сложным случаем для комиссии.

«Это был очень сложный случай. Было душераздирающе видеть, как некоторые молодые талантливые игроки нарушают Правила поведения WPBSA из-за давления, оказываемого двумя старшими игроками. Такое поведение было признано совершенно неприемлемым. Поэтому мы наложили два пожизненных запрета на любое участие в снукерных турнирах.

Те, кто пытается развратить спорт, постоянно пробуют найти новые способы избежать наших процессов мониторинга. Это решение комиссии должно быть воспринято как урок для тех, кто думает, что сумеет остаться непойманным. Если какой-либо игрок причастен к договорному снукерному матчу, он будет пойман и подвергнут суровому наказанию».

По словам Фергюсона, он рад, что комиссия не нашла в деле «каких-либо доказательств более развитой культуры договорных матчей в снукере».

Для ряда обвинённых снукеристов длительное отстранение может стать концом профессиональной снукерной карьеры. Ведь не каждый после пятилетнего отстранения сможет вернуться на те вершины, где был до скандала. Тем не менее у всех китайских снукеристов, которым WPBSA вынесла приговоры, до 20 июня 2023 года есть возможность обжаловать решение комиссии.