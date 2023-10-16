«Надя сорвалась. Нужен вертолёт». Чемпионка России по альпинизму разбилась в горах Непала

Почему поисковая операция началась только на следующий день?

В минувшие выходные в горах Непала произошла трагедия.

Погибла российская альпинистка Надежда Оленёва. Она сорвалась с ледяного склона горы Дхаулагири (8167 м) в Гималаях. Об этом сообщил главный тренер национальной команды по альпинизму Павел Шабалин.

«Это действительно так, Надежда погибла», – заявил Шабалин «РИА Новости».

Как же это произошло?

«Информации о падении в трещину не было»

О случившемся первым сообщило издание The Himalayan Times. Непальское СМИ передало, что чемпионка России упала в расщелину с высоты 6680 м.

Отмечается, что Дхаулагири команда российских альпинистов собиралась покорить без дополнительного кислорода и без помощи шерпов. Надежда Оленёва отправилась наверх с Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым.

Подробностями случившегося вскоре поделилась Федерация альпинизма России. И там значится другая отметка, на которой случилась трагедия.

«Рано утром с рассветом Роман Абилдаев, Надежда Оленёва и Расим Кашапов вышли наверх из лагеря 1 на высоте 6050 м. Через четыре часа достигли высоты 6700 м, места своего второго лагеря. В 8:34 мск пришло сообщение от Ромы: «Лагерь 2 6700. Всё хорошо. Восстанавливаем площадку для палатки». Затем буквально через 10 минут, в 8:49 пришло второе сообщение о ЧП с информацией, что Надя сорвалась и нужен облёт вертолета».

В национальной федерации говорят, что The Himalayan Times ввело в заблуждение своих читателей, исказив информацию.

«Himalayan Times получила информацию о ЧП от принимающей компании в Непале, которая, в свою очередь получила сведения для пилотов о месте аварии и ПРЕДПОЛАГАЕМОМ районе поиска от пресс-секретаря команды, координирующего работу тройки на Дхаулагири. Никакой информации о падении Надежды Оленевой в трещину не было. Это исключительно собственные выводы, сделанные Himalayan Times, в результате искажения передаваемой по цепочке информации», – сообщила федерация.

гора Дхаулагири Фото: istockphoto.com

Потеряли время из-за погоды?

Но поисково-спасательная операция началась не сразу. Из-за сильных порывов ветра и облачной погоды вертолёт не смог вылететь на место падения Оленёвой в день ЧП. Операция началась только на следующее утро. К поисковикам, разумеется, присоединились альпинисты Кашапов и Абилдаев.

С высоты Надежду обнаружить удалось, но подлететь ближе вновь не позволила погода. А с вертолёта невозможно было понять: жива она или нет.

«Для того чтобы констатировать, нужно спуститься к ней. Второй облёт вертолёт сделать не может, потому что начинает портиться погода. Чтобы к ней спуститься, нужна специальная лебёдка, по которой спасатель спустится вниз. Вертолёт может только зависнуть, сесть он там не может», – сообщили корреспонденту «Матч ТВ» в Федерации альпинизма России.

Члены экспедиционной группы говорили, что надежду на выживание альпинистки давало то, что она могла погасить скорость при падении. А в рюкзаке у Надежды Оленёвой были спальник и аптечка. Но всё тщетно.

Надежда Оленёва Фото: из личного архива Надежды Оленёвой

«Возможно, она ещё была жива»

Тренер СССР по альпинизму Владимир Шатаев считает, что после падения Оленёва могла быть ещё живой, несмотря на падение с высоты.

«Поисковая группа заметила след скольжения и лыжную палку, а это значит, что Надежда шла только с палками, без ледоруба. Таким образом, при падении она не могла ничем помочь себе, чтобы задержаться на склоне. Возможно, когда девушка сорвалась, она ещё была жива. Проблема в том, что довольно долго не было шансов к ней подойти», – приводит слова специалиста Metro.

Шатаев заявил, что одной из причин падения могла стать непогода.

«До этого была сильная непогода – в базовом лагере выпал чуть ли не метр снега. Все нормальные экспедиции оттуда уже уехали – осенний срок восхождений заканчивается. Более реальный период для таких подъёмов – апрель-май. Тогда теплее, поменьше ветра. А сейчас я смотрел прогнозы – скорость ветра – 80–90 км в час», – цитирует Шатаева Metro.

За свою профессиональную карьеру Надежда Оленёва смогла покорить более 200 вершин. Она считалась одной из самых опытных альпинисток России. Но найти ключ к седьмой по высоте вершине планеты ей, увы, не удалось.