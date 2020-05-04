Приказано спускаться. Как советские альпинисты героически покорили Эверест

Экспедиция из СССР сделала то, что казалось невозможным. Но Брежневу до этого не было дела.

В начале мая 1982 года советские альпинисты впервые в истории забрались на высочайшую вершину мира. Владимир Балыбердин, первым из СССР покоривший Эверест, сделал это даже без кислородного баллона, а двое участников его группы вообще покорили вершину ночью. Они сделали то, что не удавалось прежде никому в мире. Повторить это так и не получилось.

Совершить невозможное

Покорить Эверест люди мечтали всегда. Впервые это удалось в 1953 году. В Советском Союзе, во всём стремившемся быть первым, проекты по покорению высочайшей вершины тоже были. Но в 1959-м, когда казалось, что всё уже готово, совместная с КНР экспедиция была отменена по политическим причинам. А следующей попытки пришлось ждать очень долго.

«Путь только вниз…» Как советские альпинисты впервые покорили Эверест 35 лет назад первые советские альпинисты добрались до вершины Эвереста. Повторить маршрут той экспедиции никто не решился до сих пор.

Председатель Федерации альпинизма СССР Евгений Тамм убедил руководство Спорткомитета отправить в Непал заявку на восхождение на Эверест по никем ранее не освоенному маршруту – по контрфорсу юго-западной стены с выходом на западный гребень и далее по нему на вершину. Это казалось невозможным. Но если уж советским альпинистам покорять вершину мира, то так, как не делал ещё никто и никогда. Совершить настоящий подвиг вопреки всему!



Экспедиция была назначена на май 1982 года, а подготовка к ней велась три года. Кандидатов отбирали по строжайшим критериям, количество претендентов было сокращено с сотни до двух десятков, а в Непал отправились 17 человек. Им предстояло совершить невозможное.

Два месяца до вершины

Шесть тренировочных сборов, три восхождения на советские семитысячники, постоянный медицинский контроль, тщательный подбор снаряжения, особенно кислородных аппаратов и палаток – они были отечественного производства. Всё было продумано до мелочей.



Покорение Эвереста началось 1 марта 1982 года, когда в Катманду была доставлена последняя группа альпинистов и последняя партия из 11 тонн необходимого груза.



Только обработка маршрута заняла более полутора месяцев. Местные проводники-шерпы отказались работать, не поднявшись и до высоты в 8000 метров. Но советские альпинисты продолжали восхождение, столкнувшись с колоссальными сложностями.

Кто станет первым?

Проблемы были даже во взаимоотношениях между группами. Перед решающим восхождением непосредственно на пик нужно было установить последний штурмовой лагерь. Две группы отказались это делать. Причина была в том, что, установив лагерь, нужно было спускаться к промежуточной стоянке. А это означало – становиться в хвост очереди на восхождение.



В итоге устанавливать штурмовой лагерь вызвались Владимир Балыбердин и Эдуард Мысловский. Но они не стали спускаться, а продолжили восхождение! Оказалось, что они договорились с руководителями экспедиции, что предпримут героическую попытку. Если почувствуют, что сил вообще не осталось, то начнут спуск. Ведь восхождение без отдыха грозило им смертью.

Первая и последняя. Как русская девушка добралась до «крыши мира» Альпинистка Екатерина Иванова взошла на Эверест, отрубила косу топором, получила гору, названную в свою честь, и погибла под лавиной.

Но Балыбердин и Мысловский пошли на риск. Эдуард во время восхождения едва не сорвался и вынужден был пожертвовать тяжёлым рюкзаком, в котором было необходимое снаряжение и одежда. Это стоило ему обмороженных пальцев, поскольку подъём он продолжал в лёгких перчатках.



Владимир же карабкался на вершину без кислородного баллона, зато с рацией, видеокамерой и фотоаппаратом. Балыбердин и стал первым гражданином СССР, забравшимся на Эверест. Он сообщил об этом Тамму и получил указание немедленно начать съёмку.



А через полчаса на вершину вскарабкался и Мысловский. Впоследствии оба признавались, что даже не поздравили друг друга с этим историческим событием.



Пробыв на вершине мира примерно час, советские альпинисты начали спуск.

Приказано спускаться

Первые советские покорители Эвереста наверняка бы погибли при спуске, поскольку кислород, который был только у Мысловского, заканчивался, а силы у обоих были на исходе.



Навстречу им из промежуточного лагеря отправились Сергей Бершов и Михаил Туркевич. Две группы пересеклись, Балыбердин и Мысловский получили необходимую помощь и продолжили спуск, а Бершов и Туркевич – подъём. В итоге они достигли вершины уже в кромешной темноте. То ночное восхождение на Эверест стало первым в истории!



В следующие дни до 9 мая включительно на самую высокую гору мира поднимались Валентин Иванов, Сергей Ефимов, Казбек Валиев, Валерий Хрищатый, Валерий Хомутов, Владимир Пучков и Юрий Голодов. Причём последние трое – вопреки поступившему из Москвы приказу срочно сворачивать экспедицию и спускаться в базовый лагерь.



Погодные условия резко ухудшились, был риск человеческих жертв. Из-за этого приказа на вершину не смогли выйти Николай Чёрный, Владимир Шопин, Ерванд Ильинский и Сергей Чепчев.

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Первым советским покорителем Эвереста мог стать Алексей Москальцов, который вместе с Юрием Голодовым, установив предпоследний лагерь, пошёл на штурм. Но сорвался в трещину, пролетел около 20 метров и был спасён страховочными тросами. Потрясающая физическая подготовка позволила Алексею самостоятельно выбраться из провала, однако о продолжении восхождения на вершину речи уже не было. А в 1987 году горы всё-таки забрали Москальцова: он погиб во время подготовки ко второй советской экспедиции на Эверест.

Телеграмма Брежневу

9 мая 1982 года из Непала в Кремль на имя генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева была направлена телеграмма, начинавшаяся словами: «Дорогой Леонид Ильич, задание выполнено». Свой подвиг альпинисты посвятили 60-летию со дня образования СССР.

Но престарелому генсеку было не до таких мелочей. Он принимал парад Победы, с трудом поднявшись на трибуну, а потом – подарок от Горьковского автомобильного завода. Брежнев,



заядлый автолюбитель, получил экспериментальную модель ГАЗ-3102 с автоматической коробкой передач, двигателем V8, кожаным салоном и кондиционером. Какие уж тут Гималаи?



А смельчаки-альпинисты совершили невозможное, при этом не потеряв ни одного человека из экспедиции. В то же самое время с других сторон и по более лёгким маршрутам Эверест штурмовали группы из США, Испании, Великобритании, Нидерландов, Канады и Японии. До вершины добрались только японцы, которые погибли при спуске.



По маршруту первой советской экспедиции до сих пор больше никто так и не поднялся.