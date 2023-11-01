Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

МОК предостерёг спортсменов от дискриминации соперников на фоне событий в Секторе Газа

МОК предостерёг спортсменов от дискриминации соперников на фоне событий в Секторе Газа
Комментарии

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, какую позицию организация займёт в случае, если спортсмен будет дискриминировать соперника на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

«Международный олимпийский комитет придерживается принципа индивидуальной ответственности. Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

Если имеют место быть случаи дискриминации со стороны спортсмена или иного официального лица, МОК будет работать с национальным олимпийским комитетом и соответствующей международной федерацией, чтобы обеспечить оперативные меры, как это было во время Олимпийских игр — 2020 в Токио», — приводит слова представителя МОК DPA.

Нельзя не отметить, что данное заявление МОК («Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств») противоречит позиции комитета по россиянам и белорусам, которые забанены из-за ситуации на Украине.

Материалы по теме
Медальный прогноз на Олимпиаду-2024 для России. В каких видах спорта нас пустят в Париж?
Медальный прогноз на Олимпиаду-2024 для России. В каких видах спорта нас пустят в Париж?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android