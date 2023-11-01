МОК предостерёг спортсменов от дискриминации соперников на фоне событий в Секторе Газа

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, какую позицию организация займёт в случае, если спортсмен будет дискриминировать соперника на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

«Международный олимпийский комитет придерживается принципа индивидуальной ответственности. Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

Если имеют место быть случаи дискриминации со стороны спортсмена или иного официального лица, МОК будет работать с национальным олимпийским комитетом и соответствующей международной федерацией, чтобы обеспечить оперативные меры, как это было во время Олимпийских игр — 2020 в Токио», — приводит слова представителя МОК DPA.

Нельзя не отметить, что данное заявление МОК («Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств») противоречит позиции комитета по россиянам и белорусам, которые забанены из-за ситуации на Украине.