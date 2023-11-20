Русский бодибилдер прорвался на конкурс «Мистер Олимпия» в США и рассказал, как всё прошло

За полтора года мы привыкли к тому, что российский спорт находится в изоляции, а на международные старты наших атлетов не пускают. Это на самом деле так, но порой кое-где происходят поразительные прорывы.

В начале ноября в США проходил культовый конкурс бодибилдеров «Мистер Олимпия», который прославил ещё молодого Арнольда Шварценеггера, и в престижнейшей категории «классик физик» выступал россиянин!

К сожалению, Андрей Кожокарь не вошёл в топ-15 лучших атлетов, но в наши дни и само участие в таком мероприятии сродни подвигу.

Андрей рассказал «Чемпионату», как получал визу в США, как к нему относились соперники, честно ответил на вопрос о фармакологии и питании, а также сказал, сколько стоит участие в самом престижном турнире.

Андрей Кожокарь перед конкурсом «Мистер Олимпия» Фото: из личного архива Андрея Кожокаря

«Визу в США я получил не с первого раза»

– Андрей, даже просто выступить на «Мистер Олимпия» – крутое достижение. Наверняка ты проделал большую работу.

– Да, я прошёл огромный путь от любителя, который начинал с региональных соревнований, а затем постепенно рос. В марте 2022 года в Тунисе я стал победителем в абсолютной категории на отборочном турнире серии NPC и получил профессиональную карту, то есть завоевал возможность выступать на турнирах профессионалов. А через год дебютировал на профессиональном уровне и сразу квалифицировался на «Мистера Олимпия».

– Квалифицироваться – уже здорово. Но ведь в США русскому ещё нужно попасть. Были проблемы с визой?

– Действительно, визу я получил не с первого раза из-за ряда факторов, от меня не зависящих. Сначала пытался сделать это в Варшаве – мне отказали. Не знаю, повлияло это или нет, но дату собеседования мне поставили на 24 февраля 2023 года. Да ещё и президент США Байден в тот же день в Польшу прилетел с визитом. В общем, нам с женой визы не дали. Спустя некоторое время я подал на экстренную выдачу визы в Хорватии, на этот раз один, и всё, к счастью, получилось. После этого я четыре месяца готовился к выступлению на «Мистере Олимпия».

– Не почувствовал в Польше предвзятого отношения к русским?

– Об этом много говорят, но я этого не ощутил. Да и в посольстве США в Варшаве не поляки сидят.

– Ты же выступал в той категории, которую прославил Арнольд Шварценеггер?

– Да, так называемая «классик физик». Эта категория очень близка к той, в которой выступал в золотую эру бодибилдинга Арнольд. Путь от первого курса университета и обычной качалки до выступления на «Мистере Олимпия» занял у меня семь лет.

– Я смотрел фрагмент с твоим выступлением в Орландо, и, хоть ведущего почти не было слышно, «from Russia» слышалось чётко.

– Меня именно так и объявляли. Никаких ограничений, связанных с тем, что я из России, на меня не накладывали.

– Зрители, коллеги как тебя приняли?

– Точно так же, как и других спортсменов. Приветствовали, как и всех.

– Бодибилдеры из Украины тоже выступали?

– Да, из Киева прилетал Роман Ющенко. Я с ним поддерживаю связь. Но мы вообще не затрагиваем политику, только спорт и какие-то бытовые вопросы. Никаких проблем в общении с ним у нас нет и не было.

«Без фармакологии этого не добьёшься»

– Год назад Всемирное антидопинговое агентство признало Международную федерацию бодибилдинга и фитнеса не соответствующей кодексу ВАДА. Получается, на допинг спортсменов не проверяют?

– Не проверяют. Смысла в этом никакого нет.

– То есть тебя на допинг не проверяли?

– Нет. Просто я до любительской лиги NPC выступал в турнирах ФББР (Федерация бодибилдинга России. – Прим. «Чемпионата»), и там не было проверок. Сейчас там спортсменов тестируют и находят запрещённые препараты в пробах. Регулярно же новости о дисквалификациях появляются. Но я эти моменты не застал, это началось уже после того, как я перешёл на другой уровень.

Андрей Кожокарь демонстрирует мускулы Фото: из личного архива Андрея Кожокаря

– Можно ли выйти на такой уровень, на который сейчас забрался ты, только «на природе» или без фармы – разрешённой или запрещённой – этого сделать невозможно?

– То, что вы видите на сцене – такого невозможно добиться натуральным путём.

– Бодибилдеры знают, на что они идут? Чисто коммерция, красивые тела, которые можно строить только с помощью препаратов?

– Если рассматривать именно соревновательный спорт высших достижений, то без фармакологии этого не сделаешь. Если же просто позаниматься чисто для себя, то это совершенно необязательно.

– Синтолом ты не балуешься? Ведь и на «Мистере Олимпия» такие люди выступают.

– Я могу отвечать только за себя. Во мне нет ни капли синтола. Что касается других, если кто-то этим и пользуется, то это никак не выражено. А обвинить можно кого угодно. Мне абсолютно всё равно, я равнодушно отношусь к таким вещам.

– Сейчас бодибилдинг чище или грязнее по сравнению с временами Арнольда?

– Я бы сказал, что безопаснее. Всё-таки всё развивается, препараты тоже становятся другими.

«Участие в «Мистере Олимпия»стоит полмиллиона»

– Если бы была такая возможность, с кем из звёзд прошлого хотел бы поучаствовать в одном турнире?

– С Арнольдом Шварценеггером. Он самый крутой и раскрученный за всю историю.

– Когда ты получил профессиональный статус, это что-то дало тебе в финансовом плане? Или, напротив, ты ещё больше стал тратить?

– У меня есть спонсоры и партнёры, кто помогает в подготовке. В глобальном плане я почти не трачу собственные средства сейчас, почти всё необходимое мне предоставляют. Какие-то расходы всё равно несу, но не сказал бы, что трачу последние деньги. Когда был любителем и только начинал свой путь к выступлениям на высоком уровне, вкладывал всё, что зарабатывал. Спонсоры пришли после побед, появления в медийном пространстве.

Андрей Кожокарь – участник «Мистера Олимпия» Фото: из личного архива Андрея Кожокаря

– Можешь сказать, во сколько тебе обходилась в год подготовка к турнирам, когда ты платил сам? И во сколько сейчас?

– Честно говоря, я не занимался детальными подсчётами. Думаю, в 600-700 тысяч. Но у каждого свои запросы. Если бы сейчас платил сам, сумма была бы больше. В среднем поездка на турнир обходится где-то в 200 тысяч рублей, включая перелёт, проживание, питание. Участие в «Мистере Олимпия» стоит намного дороже, больше полумиллиона рублей. Тем более я приехал в США за три недели, чтобы акклиматизироваться.

– Ты один туда ездил? Обычно у топ-бодибилдеров целые команды, вплоть до нутрициологов.

– Со мной ездил мой друг и бизнес-партнёр со своей семьёй. Он мне помогал в подготовке и со съёмками контента.

– Наверное, сейчас ты предпочитаешь, чтобы вместе с тобой было как можно меньше народа в зале? Или вообще только ты один?

– Я, на самом деле, не подстраиваюсь и предпочитаю в своём графике заниматься. Утром у меня кардиотренировка, затем небольшой отдых, работа, а после обеда – силовая. Конечно, бывает не очень комфортно, когда тебя во время тренировки дёргают, потому что я прихожу тренироваться, а не как 90% посетителей зала – поболтать. Моя тренировка – моя работа. Чем лучше я свою работу выполню, тем больше будет прогресс. Поэтому часто надеваю наушники и делаю вид, что сильно занят. Но когда после соревнований приходишь в зал, там коллапс, все хотят пообщаться. Тут я не отказываю и никогда не показываю ни малейшего недовольства. Во время подготовки меня стараются не отвлекать, всё понимают.

– В родном Кирове ты суперзвезда?

– Я бы сказал, что меня просто все знают. Но я не какая-то местная достопримечательность, просто все уже привыкли. Скорее какой-то статус больше сказывается, когда в другие города приезжаю. В Москве, например, ко мне даже могут подойти, попросить автограф, сфотографироваться. Практически в любом зале столицы, куда я прихожу, у меня бесплатный вход, а некоторые престижные залы вообще пожизненный VIP-абонемент подарили. В Питере в кафе узнают, говорят, что следят за моими успехами и видео в соцсетях. Приятно, конечно.

Андрей Кожокарь на тренировке Фото: из личного архива Андрея Кожокаря

«После сезона налегаю на блины со сгущёнкой»

– Твоё любимое времяпрепровождение, когда ты не в качалке, а просто обычный домашний человек?

– Больше всего я люблю время с женой проводить. Иногда с друзьями в баню хожу. Да всё как у обычных людей. Все мы взрослеем, жизненные приоритеты меняются. Мы с женой ждём пополнения в семье, это самое ожидаемое событие. Я и так-то режимный человек, дни похожи друг на друга. А с учётом того, что стараюсь ещё и блогерскую деятельность вести, особенно в последние полгода, свободного времени почти и нет. Вечером же хочется просто на диване почилить, телек посмотреть с женой или в телефоне позалипать немного. Вообще, мы путешествовать любим. Раз или два в год, помимо соревнований, стараемся выбираться. Бодибилдинг, конечно, позволяет отчасти совмещать соревнования с путешествиями, но там ты головой не разгружаешься, постоянно на цели сфокусирован, не можешь лишний раз поесть в кафе или просто по дороге шаурму схватить. Ни шагу в сторону. А вот когда сезон заканчивается, я могу на некоторое время стать обычным человеком, делаю себе послабления в режиме, в тренировках. Да просто поесть могу! Приедешь к родителям – мама всего наготовит, приедешь к родителям жены – то же самое. Так от сезона к сезону и бывает.

— По какому блюду больше всего скучаешь во время сезона?

— Как только сезон заканчивается, сразу могу налечь на блины со сметаной или сгущёнкой и борщ. Это уже традиция, которую не нарушаю. Во время сезона на этом мышцы не построишь, это не еда бодибилдеров.

— Легендарный пловец Майкл Фелпс как-то делился своим рационом в 10 000 килокалорий в день. У бодибилдеров же наоборот? Нужно меньше калорий?

— Да, ему нужно было восстановление, нужны калории. А у меня задача убирать подкожный жир, мне нужно опускать количество калорий. Пиковую форму я держу, употребляя 2500-2700 килокалорий в день: это примерно 700-800 г мяса, 150-200 г круп в сухом виде, два-три яйца, порция протеина.

— С голоду не умрёшь, но скудновато.

— Когда сезон заканчивается, можно смело прибавить примерно 7000 килокалорий в день. Особенно в первые дни. Загрузиться максимально.

— Как ты относишься к совершенно обычным людям, зачастую с животиком, которых в зал вообще не тянет? Нет внутри такого – эй, чел, тебе бы не мешало за собой последить?

— Совершенно спокойно. Я никому не навязываю свою точку зрения и никогда никому не скажу, что кто-то плохо выглядит. Да мне это по барабану. Это личное дело каждого. Мне главное – как выгляжу я. В моей семье я вообще один спортсмен, а остальные – обычные люди. Я свой выбор сделал и никому его не навязываю.

«Я доношу до людей, что всё возможно»

— Ты добрый человек?

— Очень (смеётся). И спокойный ещё. Сам вид спорта диктует, что нужно обходиться без стрессов, иначе это сильно влияет на форму.

— Как к хейтерам относишься? Они ведь есть у всех.

— Раньше меня высказывания таких персонажей задевали. А сейчас вообще не обращаю внимания. Для всех хорошим быть невозможно, что бы ты ни делал. Пусть создают активность своими высказываниями, ради бога.

— Что может вызвать у тебя самые сильные эмоции?

— Наверное, когда ты ставишь перед собой большую цель, а потом достигаешь её. Такое у меня было, когда я квалифицировался на «Мистера Олимпия». Тяжело было поверить, что сделал это с первого раза. Тогда пробило на эмоции, даже слезу не удержал.

— Чего ты больше всего боишься?

— Я боюсь одиночества. В США три недели был без жены, это стало настоящей пыткой.

Андрей Кожокарь с женой Фото: из личного архива Андрея Кожокаря

— Бодибилдинг же не на всю жизнь. Не думал пока, чем заниматься дальше?

— Да, я хочу развивать свой личный бренд. И если это получится, то заниматься проектами, которые мне будут интересны. Конечно, чтобы серьёзно раскрутиться, необходимо занимать более высокие места на таких турнирах, как «Мистер Олимпия». Попадать в топ-5 или в топ-3, не говоря уж о победе. Это могло бы круто всё поменять.

Плюс я выполняю миссию по привлечению новых людей в вид спорта. Очень многие мне пишут, что пошли в зал, глядя на мои результаты, их привлекла моя философия. Это самое ценное, что есть в моей работе – я доношу до людей, что всё возможно. Собственным примером.