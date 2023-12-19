«Российские шахматисты суровые, как ваша зима». Интервью с гроссмейстером из Индии

В середине декабря в Москве уже в третий раз проходит турнир «Шахматные звёзды», собирающий по-настоящему звёздный состав. Выступают и лучшие гроссмейстеры России, и сильные иностранные гости. Среди них – индус Раунак Садхвани. Парень, который стал гроссмейстером в 13 лет и помогал сборной Индии добраться до медалей шахматной Олимпиады, в нашу страну приезжает не в первый раз. В январе 2023-го он выигрывал соревнования по рапиду в рамках «Шахматных звёзд». И теперь настроен на победу.

«Чемпионату» Раунак рассказал о своих впечатлениях от снежной зимы, выделил главного претендента на титул чемпиона мира и объяснил, почему в Индии случился шахматный бум и появилась плеяда юных талантов.

«В России мне холодно. Но очень красиво»

– Раунак, вы давали мастер-класс для юных участников турнира «Шахматные звёзды». Расскажите об атмосфере, как всё прошло?

– Это замечательный турнир, с отличной организацией. Я принимаю участие в нём уже в третий раз. Это прекрасная возможность попрактиковаться с ведущими игроками. Особенно порадовало то, что мы играли на стадионе «Лужники». Ведь в 2019 году там проходил чемпионат мира по рапиду и блицу. А молодые ребята, с которыми я встретился, очень сильные. У них высокий потенциал, я трижды сыграл вничью.

– То есть участие в этом турнире – это для вас, скорее, получение опыта, нежели возможность заработать призовые деньги?

– Да, это прежде всего возможность подготовиться к чемпионату мира по рапиду и блицу в Самарканде.

– Какие цели ставите перед собой на предстоящий турнир в Узбекистане? Наверное, хотите сделать себе подарок к Новому году?

– Я хочу хорошо завершить год. Надеюсь, попасть в топ-10 чемпионата.

– Довольны ли вы своей игрой в 2023 году?

– Это был довольно неровный год. Конечно, первая половина года не задалась, но вторая его часть была очень успешной. Так что в целом доволен.

– Что именно не получилось? Какие ошибки нужно исправить?

– В июне на турнире в Капабланке я потерял около 25 пунктов рейтинга (23,7 очка. – Прим. «Чемпионата»), но сейчас я эту ситуацию исправил и вышел в плюс по рейтингу.

Раунак Садхвани Фото: vk.com/chessstarsru

– Вы прилетели в Москву в очень снежную погоду. В столице России сейчас рекорды по выпавшему объёму снега. Как вам погода за окном?

– Мне холодно. Но очень красиво, необычная погода.

– Русские шахматисты такие же суровые, как и зима в наших краях?

– Да, они тоже суровые, как ваша зима (улыбается). Особенно Владислав Артемьев, Сергей Карякин и Александр Грищук.

«Должно быть очень много разных проверок»

– В Индии сейчас шахматный бум. Можно ли сказать, что ваша страна гонится за титулом чемпиона мира? Сможет ли индийский спортсмен в ближайшие годы вновь выиграть мировую корону?

– Да, мы стремимся к этому, но легко не будет. В турнире претендентов 2024 года будут и индийские шахматисты. Нас ждёт непростой турнир.

– Можете назвать имя того, у кого сейчас, на ваш взгляд, больше всего шансов стать чемпионом мира?

– Думаю, это Фабиано Каруана. У него очень хороший стиль игры, отмечу и теоретическую дебютную подготовку.

– В чем секрет индийских шахмат и шахматистов? Как вы добились такого прорыва? В России, например, сейчас нет такого поколения талантливой молодёжи.

– Залог успеха – в практике. Прежде всего необходимо много играть, дети должны участвовать в большом количестве турниров. В Индии проводится множество турниров, помощь шахматам оказывает и государство.

– Вспомним громкую тему: все подозревали в мошенничестве Ханса Ниманна, а в итоге штраф за необоснованное снятие с Кубка Синкфилда получил Магнус. Правильно ли его оштрафовали в ФИДЕ?

– Я не берусь сказать, кто прав, а кто виноват в этой ситуации.

– Вы лично сталкивались с проблемой читерства?

– Даже если я против читеров и играл, я этого не знаю.

– А что, если будет всесторонний обыск перед офлайн-играми? Тотальная проверка, как в аэропорту, может, даже серьёзнее. Согласны ли вы пойти на такое нарушение личных границ ради того, чтобы понимать, что никто не может читерить?

– Я готов к этому. На мой взгляд, должно быть очень много разных проверок, чтобы снизить риск обмана до минимума.