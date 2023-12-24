Скандал года в шахматах: грязная борьба за чемпионский матч закончилась тем, чего не ждали

Конец 2023 года для мировых шахмат получился жарким: весь декабрь сообщество с жаром обсуждало то, как шахматист Алиреза Фируджа, представляющий Францию, пытался ворваться в турнир претендентов. И попытка эта, по мнению многих, была совсем не кристально чистой.

Дело в том, что, согласно правилам ФИДЕ, одно место в турнире, победитель которого будет играть с Дин Лижэнем за титул чемпиона мира, должен получить лучший шахматист в мировом рейтинге по итогам 2023 года. Если лучший уже отобрался по какому-то другому критерию, то второй. Если и второй уже гарантировал себе право, то третий. И так далее.

К декабрю стало понятно, что проходным будет шестое место. Лижэню (четвёртый номер) отбираться не нужно, Карлсен (первый) играть за титул не собирается, а Каруана (второй), Накамура (третий) и Непомнящий (пятый) в ТП-2024 уже прошли.

Это шестое место по итогам последнего крупного классического турнира 2023 года занимал Уэсли Со, представляющий США. Выходец с Филиппин в какой-то момент вроде бы выдохнул и стал собирать чемоданы в Канаду, но рано. Идущий за ним следом француз иранского происхождения Алиреза Фируджа решил использовать все шансы прорваться на шестое место в рейтинге, и ему в этом помогла национальная шахматная федерация, которая спешно организовала небольшой турнир в Шартре. Не нужно быть детективом, чтобы понять: соревнование было создано, чтобы Алиреза «набил» рейтинг.

Алиреза Фируджа Фото: РИА Новости

После двух первых дней, когда Фируджа без видимого труда дважды обыграл Александра Дгебуадзе, представляющего Бельгию, очнулась Международная федерация шахмат (ФИДЕ). Там заметили, что пристально следят за турниром во Франции и, если что-то пойдёт не так, обсчитывать рейтинг не будут.

Но в Шартре всё шло как надо, особенно для Фируджи. В следующих двух партиях он обыграл Андрея Щекачёва, представляющего Францию, при этом победа Алирезы белыми вызвала резонанс, потому что его соперник сдался в ничейной позиции. Правда, перед этим он оказался в жёстком цейтноте.

Посмотрите позицию, в которой сдался Щекачёв: Фото Гроссмейстер Щекачёв сдался Фирудже в ничейной позиции на турнире в Шартре

Две партии против Сергея Федорчука должны были наконец-то вывести Фируджу на шестое место и позволить ему там закрепиться. Чёрными француз выиграл и тем самым обошёл беднягу Уэсли Со, а вот белыми… сыграл вничью! Такого, надо признать, уже никто не ждал. Ничейный результат в противостоянии со значительно более слабым шахматистом лишил Алирезу почти трёх пунктов рейтинга, и он свалился обратно на седьмое место.

Ян Непомнящий остроумно отреагировал на эту ничью: Ян Непомнящий — о ничьей Фируджи и Федорчука: напоминает известную байку советских времён

Сейчас никто не ответит нам, что это было на самом деле. То ли просто нервное перенапряжение Алирезы в самый ответственный момент, то ли кто-то намекнул ему, что не стоит доводить дело до колоссального скандала. Но, как бы то ни было, у многих в шахматном сообществе есть мнение, что справедливость восторжествовала. Ведь Фируджа, с которым даже Магнус хотел сыграть за титул в 2023 году, весь новый чемпионский цикл занимался скорее шоу-бизнесом, а не шахматами. И многим не понравилось, что он может на флажке обойти корпевшего весь год за доской Уэсли Со.

Но поздравлять американца с выходом на турнир претендентов пока рано. Алиреза отказался от участия в чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдёт в конце декабря, и многие считают, что он может сыграть ещё пару классических партий, чтобы всё-таки опередить своего соперника.

Ссылка на опрос