8-летний мальчик из России обыграл олимпийского чемпиона на ЧМ-2023. Как такое возможно?!

В Самарканде (Узбекистан) стартовал самый долгожданный старт конца шахматного сезона – чемпионаты мира по рапиду и блицу!

В мужском турнире главная интрига уже привычна: получит ли очередные «малые» короны отказавшийся от борьбы за звание чемпиона мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен? Но не менее интересно и то, в какой форме находятся будущие участники претендентского турнира в Канаде. Не говоря уже о том, что в Узбекистане решается судьба турнирной гонки ФИДЕ – голландец петербургской закалки Аниш Гири крайне нуждается в хорошем выступлении, чтобы обойти конкурентов.

Магнус Карлсен Фото: FIDE

После первого игрового дня многочисленные российские шахматисты, которые вышли на старт под привычным уже флагом ФИДЕ, находятся не на самых первых позициях, но держатся за лидерами и продолжают борьбу. После пяти туров у мужчин по 4,5 очка из 5 набрали Магнус Карлсен (Норвегия), Сантош Видит, Арджун Эригайси (оба – Индия), Иван Чепаринов (Болгария) и Юй Янъи (Китай). На пол-очка отстают 12 игроков, в том числе россияне Даниил Дубов, Александр Шиманов и Павел Понкратов.

В женском турнире состоялось четыре тура. Со 100-процентным результатом лидируют Наргюл Салимова (Болгария) и Чжу Цзиньэр (Китай), россиянка Анастасия Боднарук отстает на пол-очка. Также 3,5 очка из 4 набрали Гулисхан Тохиржонова (США), Умида Омонова (Узбекистан), Рамешбабу Вайшали (Индия), Жай Мо (Китай) и Гюнай Мамедзаде (Азербайджан). В группе участниц, набравших по три очка, — россиянки Гунина и Лагно.

Впрочем, главная радость первого дня для российских болельщиков случилась на столиках, далёких от первых. Дело в том, что в состязании по особой квоте выступает целый ряд молодых талантов (в том числе из нашей страны), которые пока не проходят в чемпионат по рейтингу (необходимо иметь 2550 в одном из видов шахмат). И в первом же туре надежда России, абсолютный чемпион мира среди ребят в младшей возрастной группе 8-летний Роман Шогджиев сумел обыграть титулованного узбека Жахонгира Вахидова!

Вахидов – победитель Всемирной шахматной Олимпиады 2022 года в составе сборной Узбекистана, чемпион Узбекистана по рапиду, тренер лидера страны Нодирбека Абдусатторова. В общем, шахматист не нуждающийся в особом представлении. Партия протекала с перевесом известного гроссмейстера, но Роман, несмотря на юный возраст, имеет уже немалый опыт встреч с титулованными игроками и никого не боится! Находясь в отчаянной ситуации, он сумел нанести противнику коварнейший контрудар и даже выиграть!

Жахонгир Вахидов (Узбекистан) – Роман Шогджиев (Россия)

Чемпионат мира по рапиду – 2023. 1-й тур

После пяти туров у Ромы Шогджиева целых два очка из пяти возможных – он сыграл вничью с ещё одним олимпийским чемпионом, легендой российских шахмат многоопытным Алексеем Дреевым и также разошелся миром с одним из лидеров шахмат азербайджанских Гадиром Гусейновым. При этом мальчик уступил гроссмейстерам Дмитрию Бочарову (Россия) и Рауфу Мамедову (Азербайджан) – оба очень крупные специалисты по быстрым шахматам.

Если Роман продолжит играть в ту же силу, то рекордам самых юных гроссмейстеров Абхиманью Мишры (США) и Сергея Карякина (Россия) – не устоять! Оба вундеркинда стали гроссмейстерами примерно в 12,5 года (Мишра чуть-чуть раньше). У Шогджиева до этого рубежа ещё целая вечность!