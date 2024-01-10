На гандбольном Евро-2024 ожидается грандиозный мировой рекорд. России на турнире не будет

10 января в Германии начинается чемпионат Европы по гандболу – 2024 среди мужских команд. Сборная России отстранена от участия в турнире, и в том состоянии, в котором сейчас находится наша команда, это даже хорошо. Лучше не смотреть на то, как работает во главе команды тренер Велимир Петкович, во всех бедах обвиняющий кого угодно, кроме самого себя.

Евро-2024 стартует рекордом посещаемости

Официально турнир откроется матчем Франции и Северной Македонии на футбольном стадионе в Дюссельдорфе, трибуны которого могут вместить более 50 тысяч болельщиков. Организаторы приложили много усилий, чтобы на стадионе была комфортная атмосфера, а командам не пришлось укутываться в тулупы.

Однако мировой рекорд по посещаемости официального гандбольного матча на крупнейших турнирах ожидается во время встречи сборных Германии и Швейцарии. По сообщению оргкомитета, на игру продано уже более 53 000 билетов. Это, конечно, сумасшедшие цифры. Но не для Германии, в которой гандбол является одним из культовых видов спорта.

По сути, гандбольный Евро станет своеобразной репетицией Евро футбольного, который летом также пройдёт в Германии. А записные аутсайдеры наверняка впервые сыграют при таком стечении болельщиков. Финал турнира состоится на 20-тысячной арене в Кёльне, где вот уже несколько лет подряд проходят решающие матчи Лиги чемпионов, а трибуны всегда битком.

Cтадион в Дюссельдорфе Фото: EHF

Сенсаций не будет — победит кто-то из фаворитов

Неожиданных победителей Евро-2024 ждать не стоит – победит кто-то из главных фаворитов, к которым можно отнести сборные Дании, Франции, Швеции и Испании. У каждой из этих команд сильнейшие составы, огромный запас прочности по сравнению с «обычными» сборными и психология победителей.

Возможно, на высокие места благодаря поддержке трибун сможет претендовать и сборная Германии, но у перспективной команды слишком молодой состав, чтобы на равных биться с фаворитами. Время немцев ещё не пришло, но если они смогут зацепиться за медали, то станут национальными героями.

Всего на турнире борьбу на предварительном этапе начнут 24 команды, разбитые на шесть групп. По две лучших команды из каждой группы с набранными во встречах между собой очками выйдут в основной раунд, в котором сборные будут разбиты на две шестёрки. Команды групп А, В, С попадают в одну шестёрку, из групп D, E, F – в другую. Затем уже по две лучших сборных из основного раунда выйдут в полуфинал, а далее – традиционная схема.

Состав участников Евро-2024 по гандболу:

Группа А: Франция, Германия, Северная Македония, Швейцария;

Группа В: Испания, Австрия, Хорватия, Румыния;

Группа С: Исландия, Венгрия, Сербия, Черногория;

Группа D: Норвегия, Словения, Польша, Фарерские острова;

Группа Е: Швеция, Нидерланды, Босния и Герцеговина, Грузия;

Группа F: Дания, Португалия, Чехия, Греция.

Мужская сборная Германии Фото: Frank Molter/Getty Images

Россия проигрывает Ирану — ну какой нам Евро?

Среди участников Евро-2024 три дебютанта – сборные Фарерских островов, Грузии и Греции. И при любом раскладе, даже в случае трёх разгромных поражений, эти сборные вряд ли удостоятся критики в своих странах. Потому что там нет высоких ожиданий, а есть объективная реальность.

Сборная России от чемпионата Европы — 2024, как и от остальных международных турниров, отстранена, к огромному сожалению. Потому что участие в таких соревнованиях – огромный опыт для спортсменов, понимающих и чувствующих на себе, как играют лучшие гандболисты мира.

Но с той игрой, что показывает наша команда в товарищеских матчах, лучше вообще никуда не показываться. Недавно прошедший в Москве Кубок Дружбы, в котором принимали также участие сборные Беларуси, Ирана и молодёжная сборная России, показал – главный тренер нашей сборной Велимир Петкович не знает, что сейчас делать. Ну не будет же он развитием гандбола в России заниматься, в самом деле.

Ему после поражения от Ирана (слабенькой в мировом масштабе команды) гораздо проще обвинить всех вокруг, кроме самого себя. А особенно игроков, некоторые из которых «в клубах на тренировках больше стоят на площадке, чем бегают, и это сказывается на игре сборной». Ну а зачем тогда вызывать таких игроков, особенно если есть детальная информация об их поведении на тренировках? Не к главному тренеру ли вопрос?

Впрочем, возможно, всё резко поменяется, если наши вернутся на международную арену. Пока же остаётся только смотреть на очередной крупный турнир без сборной России и ждать классной игры и любых сенсаций, включая то, что происходит за пределами площадки.