Главный тренер подвёл сборную России своей выходкой. Гандболисты — без медалей Евро-2022

Велимир Петкович заработал красную карточку в ключевой момент матча с Польшей. Команда осталась в меньшинстве и потеряла шансы на награды.

Мужская сборная России потеряла все шансы на выход в полуфинал чемпионата Европы по гандболу – 2022, который проходит в Словакии и Венгрии. В изобиловавшей нарушениями и спорами концовке матча с Польшей главный тренер россиян серб Велимир Петкович громко накричал на судей и технического делегата и лишил наших парней всех шансов на победу.

Только победа

Только победа в матче с аутсайдером группы сборной Польши оставляла сборной России шансы побороться за выход в полуфинал чемпионата Европы, чего не случалось с 2000 года.

Любой другой результат оставлял нашу команду вне борьбы за медали. Если честно, и победа давала лишь математическую вероятность, которая к тому же слишком зависела от исхода других матчей.

Поляки же ещё до игры с россиянами потеряли все шансы на топ-4. Но могли уйти с последнего места в группе в случае победы, ведь тогда они сравнивались бы с нашей командой по очкам и опережали по результату в личной встрече.

Польский вратарь творил чудеса

Обе сборные вышли биться. И лучше примерно половину первого тайма получалось у наших. Счёт даже был 7:3, а затем сборная России в атаке просто наткнулась на стену. В воротах сборной Польши Матеуша Корнецки заменил Матеуш Зембжицки: внешне неповоротливый и чуть полноватый.

Но в рамке он стал настоящим тигром. Зембжицки позволил своей команде перехватить инициативу. Он раз за разом отражал броски наших гандболистов, а наши вратари, к сожалению, в этом матче не блеснули: 3 отражённых броска из 30 попыток – с такой игрой голкиперов рассчитывать на что-то серьёзное невозможно.

Тем не менее сборная России вполне могла победить.

Когда казалось, что поляки перехватили инициативу и уже не упустят её из рук, в нашей команде находились игроки, которые решали эпизоды. Сергей Марк Косоротов, вернувшийся после ковидного карантина, Дмитрий Житников, который и гениальные передачи раздавал, и умудрялся точно бросать из невообразимых позиций.

Главный тренер сборной России забыл про тайм-ауты?

Удивительно, но главный тренер сборной России Велимир Петкович, как и в предыдущем матче со сборной Испании, словно забыл о тайм-аутах. Во всяком случае, в ключевые моменты игры он вообще не пытался вмешаться в ситуацию.

Зато у Петковича была неудачная попытка взять тайм-аут после потери россиянами мяча, что правилами запрещено. В итоге удаление на две минуты, которое в гандболе, как известно, отбывает полевой игрок.

Кстати, именно в этот момент во втором тайме сборная России просто обозлилась на всё происходившее на площадке, на уплывшее преимущество, на непробиваемого польского вратаря и начала играть так, как делала это практически во всех предыдущих матчах, за исключением игры со шведами: бежала, бросала и забивала.

Бешенство Петковича и невероятный бросок с 16 метров

Концовка игры получилась жаркой. При счёте 28:28 за 17 секунд до окончания игры главный тренер сборной России вышел из себя.

Петковичу показалось, что игроки сборной Польши нарушили правила в атаке, о чём сербский специалист незамедлительно и очень громко крикнул судьям и техническому делегату, сопроводив свои слова выразительными жестами.

За своё поведение Петкович получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве. А поляки тут же использовали численное преимущество – Михал Дашек пульнул с девяти метров точно в угол наших ворот.

Сирена вроде бы уже прозвучала, но судьи и технические делегаты после просмотра видеоповтора отмотали время назад и оставили россиянам на шальной бросок три секунды. Поляки уже праздновали победу и потеряли концентрацию. Косоротов же, получив мяч в центре площадки, сделал четыре шага с мячом (по правилам допускается только три), прыгнул с 16 метров и мощнейшим броском поразил нижний угол ворот.

Зембжицки, который феерил в первом тайме, видимо, праздновал победу вместе со всеми остальными и не заметил, как мяч оказался в воротах. Этот бросок, забитый с нарушением правил, чудесным образом засчитали после видеоповтора. Ничья 29:29, которая оставила сборную Польши на последнем месте в группе, а сборную России лишила всех шансов на выход в полуфинал.

Нашей команде осталось провести на турнире только матч со сборной Германии 25 января.