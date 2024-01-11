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Важные заявления чемпиона мира по шахматам Дин Лижэня: китаец рассказал, куда пропадал и будет ли защищать свой титул

Чемпион мира по шахматам сделал важное заявление. Что будет с чемпионским титулом?
Александр Федяков
Заявления чемпиона мира по шахматам Дин Лижэня
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Дин Лижэнь возвращается в большую игру и готовится защищать корону.

Всю вторую половину 2023 года шахматный мир недоумевал, куда же пропал действующий чемпион мира в классических шахматах китаец Дин Лижэнь. Он, обыграв Непомнящего, а после этого сыграв в одном коммерческом турнире, буквально пропал со всех радаров. Слухи ходили самые разные, вплоть до того, что Дин, став чемпионом мира, на радостях тронулся умом и находится в психиатрической лечебнице. К счастью, эта версия не подтвердилась, а сам Лижэнь, похоже, готов вернуться в большие шахматы. Он готовится сыграть на крупном турнире Tata Steel Chess, который стартует в Вейк-ан-Зее 13 января.

Но ещё интереснее то, что перед стартом турнира Дин дал интервью крупнейшему шахматному порталу, заблокированному в России.

Сосредоточимся на главных заявлениях чемпиона мира.

Куда пропадал Дин Лижэнь?

Китайский гроссмейстер ответил довольно уклончиво. «Я потратил много времени на выздоровление. Это были психологические, а не физические проблемы. Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем два или три месяца назад», – сказал Дин. Его слова подтверждают версию о ментальных проблемах, возникших после победы в матче за титул. Но, похоже, всё было далеко не так серьёзно, как предполагали многие болельщики.

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Будет ли Дин защищать чемпионский титул?

Ответ чемпиона мира на этот вопрос был прямым и однозначным: «Мне хотелось бы выиграть больше титулов, больше турниров. Я буду защищать свой чемпионский титул. Болельщикам не о чем беспокоиться».

Если кто-то предполагал, что Дин пойдёт по стопам Роберта Фишера, завоевавшего титул и фактически сошедшего после этого с шахматной арены, то ошибался. Очевидно, что Лижэнь будет защищать корону в 2025 году.

Дин Лижэнь

Дин Лижэнь

Фото: Grand Chess Tour

С кем Лижэнь хотел бы сыграть за титул?

Дин предположил, у кого наибольшие шансы выиграть турнир претендентов, и назвал шахматиста, с которым ему было бы интереснее всего сыграть в матче за корону. Это два разных человека. И, увы, Непомнящего среди них нет.

«Лучшие шансы на победу в турнире претендентов – у Фабиано Каруаны, потому что он – сильный шахматист. Но если вы спросите, с кем я хотел бы встретиться в матче, я назову Алирезу Фируджу, потому что у него очень динамичный стиль, и он показал себя на последней швейцарке, где выиграл семь партий подряд. Этого довольно трудно добиться».

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Мог ли Дин Лижэнь уйти из шахмат?

Дин ответил на этот вопрос положительно. Причём он подчеркнул, что мог оставить большой спорт как после возможного поражения в матче с Яном Непомнящим, так и после победы. Но всё-таки решил остаться.

«Я думал о завершении шахматной карьеры после победы в матче. Также я думал завершить карьеру после Азиатских игр. Я прошел отбор, не принял в них участия и решил не уходить», – рассказал о своих мыслях чемпион.

Дин Лижэнь

Дин Лижэнь

Фото: Grand Chess Tour

Что будет с Дин Лижэнем дальше?

Такой вопрос чемпиону не задавали, но попробуем ответить вместо него.

Давайте посмотрим, как Дин Лижэнь выступит на турнире в Вейк-ан-Зее, в какой он форме, физической и психологической. Как ни крути, но Дин входит в турнир лучшим по рейтингу игроком и будет одним из претендентов на победу. Разумеется, на него будет оказываться большое давление, но если Дин с ним справится и покажет хороший результат, то, вероятно, сможет выйти из кризиса, и в 2024 году мы сможем увидеть реальную силу чемпиона мира на нескольких ключевых турнирах. Отсиживаться дома дальше он не будет.

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