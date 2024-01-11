Чемпион мира по шахматам сделал важное заявление. Что будет с чемпионским титулом?

Всю вторую половину 2023 года шахматный мир недоумевал, куда же пропал действующий чемпион мира в классических шахматах китаец Дин Лижэнь. Он, обыграв Непомнящего, а после этого сыграв в одном коммерческом турнире, буквально пропал со всех радаров. Слухи ходили самые разные, вплоть до того, что Дин, став чемпионом мира, на радостях тронулся умом и находится в психиатрической лечебнице. К счастью, эта версия не подтвердилась, а сам Лижэнь, похоже, готов вернуться в большие шахматы. Он готовится сыграть на крупном турнире Tata Steel Chess, который стартует в Вейк-ан-Зее 13 января.

Но ещё интереснее то, что перед стартом турнира Дин дал интервью крупнейшему шахматному порталу, заблокированному в России.

Сосредоточимся на главных заявлениях чемпиона мира.

Куда пропадал Дин Лижэнь?

Китайский гроссмейстер ответил довольно уклончиво. «Я потратил много времени на выздоровление. Это были психологические, а не физические проблемы. Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем два или три месяца назад», – сказал Дин. Его слова подтверждают версию о ментальных проблемах, возникших после победы в матче за титул. Но, похоже, всё было далеко не так серьёзно, как предполагали многие болельщики.

Будет ли Дин защищать чемпионский титул?

Ответ чемпиона мира на этот вопрос был прямым и однозначным: «Мне хотелось бы выиграть больше титулов, больше турниров. Я буду защищать свой чемпионский титул. Болельщикам не о чем беспокоиться».

Если кто-то предполагал, что Дин пойдёт по стопам Роберта Фишера, завоевавшего титул и фактически сошедшего после этого с шахматной арены, то ошибался. Очевидно, что Лижэнь будет защищать корону в 2025 году.

Дин Лижэнь Фото: Grand Chess Tour

С кем Лижэнь хотел бы сыграть за титул?

Дин предположил, у кого наибольшие шансы выиграть турнир претендентов, и назвал шахматиста, с которым ему было бы интереснее всего сыграть в матче за корону. Это два разных человека. И, увы, Непомнящего среди них нет.

«Лучшие шансы на победу в турнире претендентов – у Фабиано Каруаны, потому что он – сильный шахматист. Но если вы спросите, с кем я хотел бы встретиться в матче, я назову Алирезу Фируджу, потому что у него очень динамичный стиль, и он показал себя на последней швейцарке, где выиграл семь партий подряд. Этого довольно трудно добиться».

Мог ли Дин Лижэнь уйти из шахмат?

Дин ответил на этот вопрос положительно. Причём он подчеркнул, что мог оставить большой спорт как после возможного поражения в матче с Яном Непомнящим, так и после победы. Но всё-таки решил остаться.

«Я думал о завершении шахматной карьеры после победы в матче. Также я думал завершить карьеру после Азиатских игр. Я прошел отбор, не принял в них участия и решил не уходить», – рассказал о своих мыслях чемпион.

Дин Лижэнь Фото: Grand Chess Tour

Что будет с Дин Лижэнем дальше?

Такой вопрос чемпиону не задавали, но попробуем ответить вместо него.

Давайте посмотрим, как Дин Лижэнь выступит на турнире в Вейк-ан-Зее, в какой он форме, физической и психологической. Как ни крути, но Дин входит в турнир лучшим по рейтингу игроком и будет одним из претендентов на победу. Разумеется, на него будет оказываться большое давление, но если Дин с ним справится и покажет хороший результат, то, вероятно, сможет выйти из кризиса, и в 2024 году мы сможем увидеть реальную силу чемпиона мира на нескольких ключевых турнирах. Отсиживаться дома дальше он не будет.