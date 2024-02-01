В русском хоккее прошла заруба лидеров. Кто теперь ближе к чемпионству?

В российском хоккее с мячом близится развязка регулярного чемпионата Суперлиги, но пока клубок интриг становится только запутаннее.

Ответ от «Водника»

31 января в центральном матче тура архангельский «Водник» нанёс поражение кемеровскому «Кузбассу». Счёт – 6:4.

Победа архангелогородцев стала ответом на декабрьскую неудачу в Кемерове. Тогда жёлто-зелёные проиграли со счётом 5:7, потеряв первые в сезоне очки.

Исправлять положение было необходимо. Хотя бы потому, что команды идут ноздря в ноздрю весь сезон. И имеют по одному поражению. Друг от друга.

Первые минуты встречи ознаменовались обоюдоострыми атаками каждой из сторон, но размочить счёт в игре смогли хозяева. На 16-й минуте полузащитник «Водника» Михаил Ширшов забил первый мяч в ворота соперника. А затем хозяев было не остановить. Перехватив преимущество в игре, они заколотили в ворота «Кузбасса» ещё три мяча. Авторами голов стали Андрей Долгих, Евгений Дергаев и Владислав Кутузов. Но промежуточные 4:0 на табло хоть и позволяли хозяевам чувствовать себя увереннее, окончательными не стали.

Проиграна битва, но не сражение

Вторую половину встречи «Кузбасса» проводил явно в другом настроении. Гости задали тон новый действу, забив первый мяч сразу после перерыва. На 46-й минуте отличился Александр Егорычев.

Казалось, кемеровчане были способны переломить ход матча, но трибуны гнали хозяев вперёд. Матч в Архангельске, к слову, собрал более восьми тысяч зрителей и стал самым посещаемым в туре. Ну как тут не забивать?

И «Водник» отметился ещё двумя мячами. Забили Евгений Громницкий и Павел Пожилов. Счёт стал разгромным – 6:1. Он устраивал хозяев, ибо для того, чтобы стать лидером Суперлиги, просто победить было недостаточно. Нужно было выиграть с разрывом не менее чем в три мяча.

Но «Кузбассу» усилиями Владислава Тарасова, Александра Егорычева и Руслана Тремаскина удалось сократить разрыв в игре. Счёт – 6:4. И на сей раз – окончательный.

«Мы дотерпели и выдержали»

«Водник» выиграл лишь «+2», но всё равно вырвался на первое место в турнирной таблице. Всё дело в том, что, согласно регламенту, при равенстве очков на положение команд влияют очные матчи. У команд по одной победе и даже разница одинаковая, но «Водник» на чужом поле забил пять, а «Кузбасс» – лишь четыре. Именно этот фактор и стал решающим.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер кемеровчан Ильяс Хандаев сказал, что доволен результатом, удалось проверить в бою молодёжь. А вот главный тренер архангелогородцев Иван Максимов констатировал, что для победы его подопечные приложили немало усилий. Акцент на обороне во второй половине игры сыграл ключевую роль в результате встречи.

«Первый тайм мы играли по ветру. Поэтому получилось такое давление с нашей стороны и мы повели в четыре мяча. Затем второй тайм. Ситуация уже поменялась. Уже «Кузбасс» играл по ветру. Нам пришлось приложить немало усилий для того, чтобы хорошо сыграть в обороне, но мы дотерпели и выдержали», – цитирует специалиста пресс-служба «Водника».

Следующий тур в чемпионате России по хоккею с мячом пройдёт 3 февраля. «Кузбасс» продолжает пятиматчевую выездную серию игрой с московским «Динамо», а «Водник» в родных стенах встретится с красноярским «Енисеем».