«Я отправила канадской чемпионке ОИ-2014 сообщение, что в России лучшие мусорные баки»

10 лет назад подходила к завершению Олимпиада в Сочи. К последним дням уже все, включая иностранных гостей, понимали, что праздник удался. Все говорили только о спорте, с точки зрения организации никаких серьёзных трудностей у участников Игр не возникало.

Но за всем этим стояла масштабная работа. Какая? Рассказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова, которая была членом заявочного комитета Сочи-2014 и мэром горной Олимпийской деревни.

Светлана рассказала «Чемпионату», почему для проведения Игр был выбран именно Сочи, вспомнила скандал с канадской чемпионкой, забравшейся в мусорный бак, и рассказала, как её чуть не выдали замуж за исландца.

«Последним аккордом стало выступление Путина»

– Светлана, Какое ваше самое трогательное впечатление об Олимпиаде в Сочи? То, которое до слёз?

— Конечно, церемония закрытия и плачущий Мишка, как и на Олимпиаде в Москве. Недавно пересматривала – до слёз. Сразу воспоминания о том, как я проработала месяц мэром горной Олимпийской деревни, как я месяц там прожила, и то, что Игры закончились – грустно.

— Вы были в заявочной команде, вместе со всеми работали над тем, чтобы наш курорт получил Олимпиаду. И когда Жак Рогге открыл конверт и произнёс «Сочи», те эмоции были самыми яркими в жизни?

— О да, те эмоции ни с чем не сравнить, потому что мы понимали, что это просто невозможно сделать. Однако это случилось. Все готовились, но понимали, что соперники – суперсильные. Чтобы их обыграть, должно сойтись множество обстоятельств в твою пользу, поскольку они сильнее. Должно случиться чудо. И оно случилось. А когда случается что-то чудесное, эмоции зашкаливают. Когда было объявлено о том, что Олимпийские игры пройдут в Сочи, я внутри себя кричала, что выиграла ещё одну золотую олимпийскую медаль. Мы готовились к этому полтора года. Как и у спортсменов, у нас до главного старта были промежуточные, контрольные – презентации, переговоры с членами МОК и оценочной комиссией и прочее, прочее, прочее… Против нас были города, один из которых трижды выдвигался, другой – дважды. А мы с первого раза их обыграли.

Объявление Сочи столицей ОИ-2014 Фото: РИА Новости

— Что сыграло важнейшую роль в итоговом решении МОК, на ваш взгляд?

— Последним аккордом стало выступление президента России Владимира Владимировича Путина. До этого он встречался «на полях» с членами МОК. Конечно, там были и главы других государств, но они не выступали на презентациях заявок. А Путин выступил, и это был очень весомый вклад. Финальное выступление играет огромную эмоциональную роль. Всё, что было до – да, это нужно было, чтобы познакомить членов МОК с Сочи. А финальное выступление с правильно подобранным видеорядом, правильными словами – это, по сути, разговор глаза в глаза.

— Эйфория после объявления Сочи олимпийской столицей быстро прошла? Ведь после этого начались рабочие будни.

— Мы были к этому готовы. Я уже работала в Госдуме, и моя часть работы переключилась на законодательную роль. Я же была автором специального закона о сочинской Олимпиаде и полностью курировала эту тему. Все законы, которые были направлены на то, чтобы помочь Сочи в законодательном плане, шли через меня. Это нужно было делать быстро, чётко, понятно и без проволочек. Если взять нашу заявочную команду, кто-то остался потом в оргкомитете, а кто-то переместился на другие позиции, зная всю специфику предмета. У каждого был свой фронт работы, и это тоже была часть плана. Нужно было не только объекты строить, но и определять центры подготовки волонтёров, талисманы, готовить церемонию открытия. Мы все вместе творили историю, которая потом должна оставить наследие для потомков. Концепция учитывала этот момент. Ведь много примеров было, когда после Олимпийских игр объекты оказывались невостребованными. Мы же хотели делать на десятилетия вперёд, как и после Олимпиады-1980. Это было крайне важно, чтобы потом тот же МОК не обвинил нас в том, что Сочи – город-однодневка, провели и забыли. Нет, это строилось на много лет вперёд с перспективой развития всей инфраструктуры.

«Всё то, о чём раньше и не мечтали»

— Как часто вы летали в Сочи за почти семь лет с момент объявления города столицей Игр до церемонии открытия?

— Точно не один раз в год (улыбается). Мы в 2013-м привозили в Сочи коллег-парламентариев, чтобы они своими глазами убедились в том, что многие новости о нашем городе, тогда гулявшие в инфополе, всего лишь мифы. Эту задачу возложили на нас с Андреем Климовым. Нам нужно было показать, как город готовится к проведению Олимпиады, как ведётся строительство объектов, чтобы развеять слухи. И такое было. Я в качестве мэра следила за строительством горной деревни, ведь я была автором главы об Олимпийской деревне в заявочной книге. Ещё одной миссией было выполнение обязанностей бургомистра Розы Хутор – нужно было приезжать на открытие горнолыжных курортов и так далее.

Олимпийские объекты Сочи Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Всё менялось на ваших глазах. Из ничего, как вы уже говорили, творилась история. Возникало же чувство гордости за всё то, что делалось?

— В Сочи я была на сборах с конца 1990-х. И мы, конькобежцы, проводили велотренировки по той дороге, очень странной на тот момент дороге, которая ведёт из Красной Поляны на нынешнюю «Лауру». А когда стали появляться дороги, туннели, было улучшено железнодорожное сообщение, а скорость доставки каждого человека из аэропорта до горных олимпийских объектов возросла в несколько раз, тогда и стало приходить осознание масштабности всего происходящего. Мы о таком только мечтать могли. Дорожная инфраструктура, технологии, которые при этом использовались, поражали воображение.

Чтобы раньше покататься на трассах «Альпика Сервис», нужно было подняться на подъёмнике, к сиденью которого можно примёрзнуть. А ноги были настолько низко, что приходилось их подгибать. Когда сделали нормальные подъёмники, построили на высоте 2000 м ресторан, было с чем сравнивать. Потом начали появляться гостиницы очень высокого уровня сервиса и качества. Наше ноу-хау, которого никогда не было раньше – корпуса, которые строились, кажется, для размещения журналистов, планировалось потом отдать под олимпийский университет. Так и произошло ведь. Конечно, гордость была – это всё у нас. Всё то, о чём раньше и не мечтали.

«Мы для себя строили, для будущего»

— Когда вы узнали, что будете мэром горной Олимпийской деревни?

— Примерно за полгода до старта Олимпиады. Но говорили об этом даже чуть раньше. На время Игр взяла в Госдуме отпуск за свой счёт.

— Вы были на Олимпиадах и как спортсменка, и как чиновница. В Сочи были лучшие условия для спортсменов, если объективно?

— На 100% да. И я говорю не только о комфортном проживании в Олимпийской деревне, но и о совокупности факторов. Мы предоставляли на выбор разные варианты. Кто хотел – снимал коттедж, кого устраивало – заселялись в большой гостинице. И условия были лучше, чем требовалось согласно дорожной карте МОК. Они предъявляют требования, ниже которых быть не может, а всё, что выше – дело ваше. Так вот у нас было значительно выше. Мы для себя строили, для будущего.

Горная Олимпийская деревня Сочи Фото: РИА Новости

Плюс у нас почти все спортивные объекты были без прохода дополнительной зоны безопасности. Спортсменам не нужно было мучиться, ещё раз ставить вещи на сканер. Всё было сделано так, что спортсмен из Олимпийской деревни оказывался на спортивном объекте сразу, у нас был периметр защищённости. Спортсмены и болельщики при входе на спортивные объекты были разделены, что значительно сокращало время. Я помню, как стояла в очереди на прохождение контроля безопасности для попадания на объект. Невозможно было точно рассчитать время, когда выйти из номера – ты мог за пять минут пройти всё, а мог намного больше потратить. А если учесть, что добираться нужно на автобусе, ещё и дорогу заложить, это нервировало. В Сочи всё было продумано до мелочей. Пожалуй, единственный объект, куда нужно было чуть-чуть проехать – санно-бобслейная трасса.

Выбор, где будут жить спортсмены непосредственно на Играх, делался заранее. Все руководители делегаций приезжали примерно за полгода до открытия и изучали предлагаемые места проживания, исходя из состава участников. Они сами смотрели абсолютно всё – где, как, что. Кого-то условия устраивали от и до, ничего другого не нужно. Кого-то не устраивало то, что входит в «стандарт плюс». Нужен лишний телевизор, компьютер, принтер, ещё что-то? Всё будет, но за деньги. Дооборудовать место проживания можно было до любого уровня.

Когда некоторые делегации уже во время соревнований ходили в гости к коллегам, то задавали вопросы – почему у них это есть, а у нас нет. Но это вопрос к руководителю вашей делегации, а не к нам. Поэтому руководителей делегаций мы просили объяснять своим спортсменам нюансы, чтобы потом не было недостоверной информации.

«Я заявила шефу делегации Канады, что это враньё»

— За то время, что вы провели в горной деревне, были жалобы со стороны спортсменов?

— Вряд ли это можно назвать жалобой, но резонанс был огромный. Канадская бобслеистка Хизер Мойс сфотографировалась в мусорном баке и написала в соцсетях, что русские не предоставили ванную, приходится мыться таким образом.

Та самая фотография Фото: Из личного архива Хизер Мойс

Конечно, я отправилась к шефу делегации Канады, высказала своё недовольство и заявила, что это полное враньё, не нужно путать терапевтическое мероприятие с приёмом ванны. А она просто лёд в бак засыпала, эта процедура постоянно практикуется, причём именно в мусорных баках. Там можно стоять и не отморозить себе внутренние органы. Такая криотерапия. Но Хизер решила хайпануть на этой теме, что у неё и получилось. Кстати, после того как она стала олимпийской чемпионкой, я отправила ей сообщение, что в России самые лучшие мусорные баки, которые помогают становиться чемпионами.

Ещё один спортсмен (американский бобслеист Джонни Куинн. – Прим. «Чемпионата») выломал дверь в ванной, потому что не знал, в какую сторону она открывается.

Выломанная дверь Фото: Из личного архива Джонни Куинна

Но для таких случаев, когда случаются повреждения по вине проживающих, национальная делегация оставляет на одного спортсмена депозит в $ 5000. Если спортсмены ничего не сломали, не повредили, не украли, депозит потом возвращается. Если же повреждения были, тогда компенсация происходит с депозита.

— А какие-то форс-мажоры были, когда в последний момент приходилось решать вопросы с размещением?

— Нет, был другой случай. Мы в Олимпийской деревне поднимали флаги стран, большинство спортсменов которой проживали у нас. Это была специальная церемония, на которой присутствовали руководители государств. Но у нас была одна страна, спортсмены которой приехали в Сочи в нейтральном статусе. Таким образом МОК наказал Индию за вмешательство государства в дела национального олимпийского комитета. Соответственно, флаг их страны в Олимпийской деревне не поднимался. Но уже во время Игр на заседании исполкома МОК флаг Индии решено было вернуть, хотя на церемонии открытия спортсмены шли без флага.

Через неделю после начала Олимпиады мы провели для спортсменов из Индии специальную церемонию – с поднятием флага, вручением подарков, с песнями и танцами. Было и такое, что король Нидерландов, большой любитель и знаток конькобежного спорта, в Олимпийской деревне приём организовал – с кейтерингом, с красивой сервировкой. Так он приветствовал своих спортсменов. Меня тоже пригласили как мэра деревни. Я, честно говоря, не знала, что в Олимпийской деревне такое возможно, но всё от желания и денег зависит.

А хотите ещё историю расскажу?

— Ещё бы!

— Меня чуть замуж во время Олимпиады не выдали. В Сочи приезжал президент Исландии с супругой, мы с ними целый день провели, много общались. Очередной день к концу подошёл, я ушла в свой номер, и тут звонок: «Светлана, срочно возвращайтесь в офис, с вами хочет поговорить жена исландского президента». Конечно, я бегом обратно, думала, что случилось, что им могло не понравиться. А первая леди Исландии мне и говорит: «Светлана, я знаю, что вы сейчас не замужем, а я вам нашла жениха».

Светлана Журова на ОИ-2014 Фото: РИА Новости

— Прекрасно же. Вы познакомились с потенциальным мужем?

— Не успела (смеётся). Меня после Олимпиады во всякие санкционные списки начали включать. Не повезло, наверное (смеётся).

«Каждого подвыпившего приезжего доводили до номера»

— Слов благодарности за такую Олимпиаду было много?

— Очень! Довольны были все – и спортсмены, и болельщики. А как не быть благодарными, когда, например, наша служба безопасности провожала каждого, скажем мягко, подвыпившего приезжего до его номера и ставила бутылку водички на тумбочку, чтобы утром легче было (улыбается). Все были очень корректны. Особое восхищение выражали волонтёрам, которые создали незабываемую атмосферу. Они рисовали стенгазеты, придумывали какие-то активности, что-то выдумывали. На других Олимпиадах такого не было – там всё чётко по инструкции.

— Когда удалось выдохнуть – о боже, всё позади?

— Да грусть была от того, что всё закончилось. С одной стороны, это напряжение, у меня совещания были каждый день в семь утра первую неделю, потом уже всё по накатанной пошло. С другой — быть в гуще всех событий – это безумно интересно. Я умудрялась ещё на каких-то соревнованиях побывать.

— Что запомнилось из спортивных соревнований?

— Я постаралась посмотреть всё фигурное катание и коньки. Очень жаль, что в конькобежном спорте у нас не было золота, но я очень болела за Олю Фаткуллину. Мне очень хотелось, чтобы она стала олимпийской чемпионкой, я ведь даже комментировала 500-метровку и сильно за неё переживала. А фигурное катание я просто люблю. В Сочи впервые в истории Олимпиад прошёл командный турнир, на котором весь мир увидел Юлю Липницкую. Она всем в сердце зашла. Конечно, лыжная гонка на 50 км, где победил Саша Легкова, а Максим Вылегжанин и Илья Черноусов также попали в призёры, стала отличным финальным аккордом. Правда, мне её пришлось по телевизору смотреть, но эмоций от этого было не меньше.

Награждение лыжников на церемонии закрытия Фото: РИА Новости

«Только мы могли доказать миру, что это возможно»

— Можно ли сказать, что Олимпиада в Сочи стала триумфом российского спорта?

— Безусловно! Кто бы что ни говорил потом. Ведь даже наши блестящие Вик Уайлд и Виктор Ан были не просто легионерами, которые приглашались специально под Сочи. Они внесли огромный вклад в развитие команд в сноуборде и шорт-треке. Все выступали прекрасно. Единственное, чем я была расстроена, это поражением наших хоккеистов. Вот это было очень обидно. Такой вот аккорд грусти. Хоккей на домашней Олимпиаде должен был побеждать – очень этого хотелось.

— Какое чувство превалирует, когда вспоминаете о Сочи-2014?

— Исключительно гордость. Гордость за то, что было, что осталось и всё только улучшается. Это и федеральный центр «Сириус», и Олимпийский парк, где тысячи людей проводят время. Это и курорт четырёх сезонов, который подал пример всей стране в плане концепции. Сколько юных тогда спортсменов смотрели соревнования, а теперь они в сборной России! Я точно так же воодушевилась Олимпиадой-1980 в своё время.

— Только Россия могла провести такую крутую Олимпиаду?

— 100% только мы могли доказать всему миру, что зимняя Олимпиада в субтропиках возможна. Просто у нас другой полёт мысли. Думаю, многие не знают, что Сочи собирался подавать заявку на проведение зимней Олимпиады ещё в 1970-х годах. Но когда Игры-1980 получила Москва, всю сочинскую подготовку отменили. Но у нас в заявочной команде была Светлана Гурьева, которая готовила ещё ту заявку 40 лет назад. Мечта была очень давно, а теперь она реализовалась.