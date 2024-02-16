«Уникальный случай, когда наука победила торговлю». Как используются объекты Сочи-2014

10 лет назад в Сочи завершились Олимпийские игры – 2014. После окончания грандиозного турнира стране пришлось решать не менее важную и трудную задачу – интегрировать объекты Игр в жизнь страны.

Вариантов было множество: можно было просто продолжить использовать арены по назначению, переоборудовать их под общественные или торгово-развлекательные центры или просто снести построенные здания.

План создать большой торговый центр был одним из основных, но от него отказались в пользу куда более перспективной идеи. На базе олимпийских объектов создали уникальную федеральную территорию Сириус.

Как же здесь сохраняют олимпийские традиции?

Школьные спортивные программы

После окончания Олимпийских игр в Сочи президент России Владимир Путин принял решение передать всю олимпийскую инфраструктуру детям. И буквально спустя год был создан Образовательный центр «Сириус», которому по наследству перешли все олимпийские объекты. Это всё дало такой толчок развитию региона, что в 2020 году кластер вышел из состава Сочи и стал отдельным субъектом – федеральной территорией.

Как используются объекты Сочи-2014 Фото: Пресс-служба «Сириуса»

«Олимпиада заложила мощный фундамент для стремительного развития всего региона, но не менее важным было правильно распорядиться её наследием, – объяснила председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва. – У нас это получилось. Нам удалось выстроить системный подход к использованию всех объектов, сформировать на их базе собственные уникальные компетенции по подготовке талантливой молодёжи, внедрить экспериментальные методы управления, которые позволяют реализовывать не имеющие аналогов проекты в образовании, науке, искусстве и спорте».

Сейчас образовательный центр продолжает развивать спортивные олимпийские традиции. В «Сириусе» существует специальная программа для школьников-спортсменов, в которую могут попасть ребята со всей страны. За 24 дня дети могут не только прокачать свои навыки, но и пообщаться с лучшими атлетами страны. В качестве гостей программы активно задействуются воспитанники топовых хоккейных и футбольных клубов: ЦСКА, «Спартака», «Динамо» и прочих. Кстати, именно выходцы из «Сириуса» составляют основу юношеских сборных России по хоккею от U20 и младше.

Научные исследования спорта

Пять лет назад, в 2019-м в здании медиацентра Олимпийских игр в Сочи открылся Научно-технологический университет «Сириус», хотя изначально там планировалось построить торговый центр.

Как используются объекты Сочи-2014 Фото: Пресс-служба «Сириуса»

«Изначально это здание предполагалось для других нужд. Здесь должен был быть торговый центр. Пожалуй, это уникальный случай, когда наука и образование победили торговлю», – отметила Лилия Кирьянова, директор Научно-технологического университета «Сириус».

Сотрудники университета занимаются поиском лекарств от различных редких заболеваний. А ещё на его базе был создан центр междисциплинарных исследований спорта, который располагается в «Айсберге», где на Олимпиаде шли соревнования по фигурному катанию и конькобежному спорту. Там учёные объясняют феномен спортивной одарённости, а также изучают различные возможности атлетов практически всех видов спорта.

«Фактически все хоккеисты, которые оказываются в «Сириусе» в рамках подготовки в образовательном центре или как участники турниров, приходят к нам в лабораторию и проходят тестирование, диагностику, – рассказал руководитель ресурсного центра междисциплинарных исследований спорта Университета «Сириус» Денис Гусев. – По итогам исследований они вместе с тренерами обсуждают, как улучшить свою подготовку и тренировки.

Инструментарий лаборатории позволяет измерить практически любое качество в теле человека, начиная от биомеханики движения, антропометрии и заканчивая более сложными измерениями вроде миографических, которые показывают, как работает наша мышечная система, или кардиоизмерений, которые оценивают работу нашей сердечной системы».

Такое тестирование помогают спортсменам оптимизировать тренировки, а также снизить риск травматизма, ведь неправильная тренировочная программа может привести к проблемам со здоровьем.

Сейчас в центре в основном тестируют молодых спортсменов. Как рассказывает Гусев, лаборатория больше ориентируется на любительский и детский спорт, чем на профессиональный. Но в центре также проходили тестирование сборные России по лыжному двоеборью, прыжкам с трамплина, велоспорту, триатлону, а также юношеские и молодёжные национальные команды по футболу и хоккею, а ещё – ХК и ФК «Сочи».

Также в Центре сейчас тестируется программа «Спортивный талант», которая направлена на определение предрасположенности детей к разным видам спорта. Особенность методики в том, что учёные ориентируются не на физиологию, а на психофизиологическое состояние, то есть на мотивацию и интерес ребёнка к виду спорта, а также на готовность его нервной системы к этому. Для этого дети погружаются в сюжеты разных видов спорта с помощью VR-очков, а исследователи фиксируют психофизиологические реакции.

Тренировочная база сборной

В ведомстве «Сириуса» также находится санно-бобслейная трасса «Санки», где в 2014 году во время Олимпиады проходили соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту. По словам руководителя службы эксплуатации горного кластера Валентина Гетманова, в наши дни этот объект загружается больше, чем стадион «Фишт», где проходят матчи ФК «Сочи».

Как используются объекты Сочи-2014 Фото: Пресс-служба «Сириуса»

«Думаю, этот объект – более загруженный в плане спорта, чем все остальные. За сезон, который проходит с сентября по апрель, проходит множество сборов, тренировок, соревнований. Это основная площадка для тренировок сборной России по бобслею, скелетону и санному спорту. Все соревнования по этим видам спорта проходят здесь, так как в России больше нет трасс такого уровня. Основной запланированный турнир в этом году – Спартакиада. За полгода проходит до 40 тысяч спусков, по 30-35 тысяч в среднем! В день на объекте тренируется 300-400 человек, не бывает такого, что тут никого нет.

Тут профиль трассы настолько хорош, что даже летом можно по бетону на санях с роликами ездить. Санно-бобслейная трасса эксплуатируется больше, чем все другие объекты Олимпиады. Даже «Фишт» не настолько используется. Там три матча в год проходит. Просто есть футбольный газон, который нельзя повредить, который нужно сохранить красивым к матчу. Мы так не живём. У футболистов просто есть другие поля, где они тренируются. А у нас трасса – как боевое ружьё: на нём ты в тире стреляешь и тренируешься дома».

Любопытно, что на олимпийской трассе могут покататься и обычные туристы: для них разработаны специальные безопасные мягкие бобы – вучки. Скорость там, конечно, ниже, но ощущения от спуска не менее острые.

Кроме того, для туристов в 2024 году планируют разработать систему экотроп, которые свяжут все горные объекты Олимпиады: Олимпийскую деревню, санно-бобслейную трассу, комплекс трамплинов, а также курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Альпика». А в перспективе эти горные тропы могут быть связаны с инфраструктурой Игр-2014 на побережье.