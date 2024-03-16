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Глостер Кирилла Готовцева выиграл Кубок Премьершипа — первый трофей российского регбиста в Англии

Российский регбист выиграл трофей в Англии! Первый зарубежный успех Кирилла Готовцева
Мария Андерсон
Российский регбист выиграл трофей в Англии!
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Ранее россияне трижды играли в финале Кубка Премьершипа, но побеждал только Валерий Морозов.

Российские поклонники регби могут праздновать: «Глостер» Кирилла Готовцева одержал долгожданную победу в Кубке Премьершипа.

Кубок именно в этом формате и с этим названием учреждён был недавно: в 2018 году, придя на смену Англо-валлийскому кубку, который покинули команды из Уэльса. Теперь участие в нём принимают команды Премьершипа (сильнейшего дивизиона Англии) и Чемпионшипа (второго по силе).

Российские регбисты ранее трижды играли в финалах Англо-валлийского кубка. В сезоне-2011/2012 в старте «Нортгемптон Сэйнтс» вышел Василий Артемьев, а уже в следующем сезоне Андрей Остриков начинал на замене в составе «Сейл Шаркс». Но оба раза побеждали соперники россиян. И только в предковидном сезоне-2019/2020 Валерий Морозов с «акулами» выиграл уже обновлённый Кубок Премьершипа. Так что Готовцев – второй россиянин, поднявший над головой этот кубок.

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Учитывая далеко не радужное положение «Глостера» в регулярном чемпионате, к Кубку Премьершипа коллектив отнёсся более чем серьёзно. В полуфинале его соперником был «Эксетер» – ещё одна команда Премьершипа. «Глостер» бился за путёвку в финал дома и порадовал болельщиков хоть и очень непростой, но победой.

Финал турнира также проходил на стадионе «Кингсхолм». «Глостер» в решающем матче встречался с «Лестером» из Премьершипа.

Команды долго не могли открыть счёт. На 15-й минуте промахнулся Бартон, бьющий «Глостера», но и «Лестер» был близок к чужой зачётке.

Кирилл Готовцев

Кирилл Готовцев

Фото: Dan Mullan/Getty Images

На 23-й минуте гости заработали право на пробитие штрафного: Готовцев оказался в офсайде. Ну а южноафриканец Поллард был точен. Ещё один штрафной был назначен за нарушение нападающих «Глостера» в схватке – 0:6. Однако ещё до перерыва «Лестер» схлопотал удаление, и хозяева смогли сократить отставание: на перерыв команды ушли при 6:3 в пользу гостей.

Буквально через пять минут после возобновления игры «Лестер» заработал ещё одну жёлтую карточку, оставшись в 13 человек. За время большинства хозяева дважды занесли и точно реализовали попытки и ещё шесть очков заработали со штрафных. «Лестер» в оставшееся время смог ответить лишь одной попыткой с реализацией. Итоговый счёт – 23:13 в пользу «Глостера».

Кирилл Готовцев отыграл весь матч, и это его первый трофей в Англии. И хочется надеяться, что эта победа вдохновит команду выбраться со дна турнирной таблицы: впереди ещё четыре тура Премьершипа.

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