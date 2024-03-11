Победный гол за последней секундой. Как Англия остановила фаворита Кубка шести наций

Италия впервые победила

Предпоследний раунд Кубка шести наций – 2024 стартовал 9 марта встречей Италии и Шотландии на переполненном «Олимпийском стадионе» в Риме.

Шотландцев все считали фаворитами, но хозяева уже на первых секундах матча решили заявить, что их игра в предыдущих раундах – закономерность, а не везение. Так что первый же штрафной они решили бить по воротам, и Гарбизи открыл счёт на первой минуте. Правда, гости собрались, зажали итальянцев у их зачётного поля и занесли две попытки с реализацией.

Италии потребовалось всего пара минут, чтобы сократить отставание: от коридора хозяева сыграли на веер, далее последовал прекрасный удар на набегание Брекса, и тот занёс мяч в зачётное поле. Ну а Гарбизи вновь точен при ударе по воротам. До конца тайма яркая игра продолжается: обе команды набирают очки со штрафных, а гости ещё и положили очередную попытку, правда, без реализации. Итоги первой половины – 22:16 в пользу Шотландии.

Второй тайм начался с попытки шотландцев, которую не засчитали: блокировка. А вот быстрый ответ итальянцев не только соответствовал правилам, но и в принципе получился довольно зрелищным. После очередного удара Гарбизи ногой удачно набежал Луиc Лина, сын известного австралийского полузащитника веера Майкла Лина.

Для Луиcа, родившегося в Тревизо и привлекавшегося в молодёжные сборные Англии, это была дебютная игра в регбийке сборной Италии, которую он смог отметить попыткой – 21:22. А менее чем через 10 минут отлично проявил себя вышедший на замену Пейджу-Рело полузащитник схватки Варни, положивший попытку. На сей раз Гарбизи не промахнулся – 28:22. После этого Гарбизи набрал ещё три очка со штрафного, отрыв составлял девять очков.

У обеих команд начались замены, и нападающий Джейми явно усилил шотландцев. Гости много атаковали, но добраться до чужой зачётки у них так и не получалось. Буквально за пять минут до финального свистка их очередную атаку прервали с нарушением правил. Расселл решил, что три очка погоды не сделают, и выбил мяч в аут. Идея оказалась успешной: после коридора в пятиметровой зоне от мола откололся Скиннер и упал с мячом в зачётное поле итальянцев. Расселл с реализации сделал счет на табло 29:31.

Итальянцы, чтобы не упустить победу, крайне аккуратно играли в защите в концовке матча, не давая вывести Расселла на дроп-гол. И смогли сохранить отрыв в два очка. Есть первая победа Италии в этом розыгрыше Кубка шести наций! Хотя достойны победить они были и во встрече с Францией.

Англия остановила Ирландию

Во втором субботнем матче Англия принимала претендента не только на победу в турнире, но и на обладание «Большим шлемом» – Ирландию. В матчах такого уровня любая ошибка может слишком дорого стоить команде. Ну и многое зависит от мастерства бьющих игроков с обеих сторон.

Уже на третьей минуте ирландцы заработали первые очки со штрафного. Но не прошло и минуты, как точно пробивший Кроули пропустил по краю Лоуренса, и Англия вырвалась вперёд. Форд, начавший у хозяев в старте, не попал в створ, но реабилитировался на 17-й минуте, точно пробив штрафной. Правда, и его визави Кроули так же был точен буквально пару минут спустя.

Англичане взвинтили темп, и ирландцы начали ошибаться, однако к результативным действиям это не приводило. Лоуренс даже забежал в чужую зачётку с мячом, но грузинский арбитр Ника Амашукели запросил повтор, и там была чётко видна игра вперёд у англичан, поэтому попытку не засчитали. После штрафного Кроули команды ушли на перерыв при счёте 8:12.

Второй тайм начался с попытки Ирландии по краю, которая чуть ли не повторяла попытку англичан в первой половине встречи. И снова ответ хозяев не заставил себя долго ждать: Фурбанк положил, но Форд промахнулся.

На 57-й минуте О’Махони заработал необязательную жёлтую карточку, оставив Ирландию на 10 минут в меньшинстве. Кроме того, на поле впервые после травмы появился Маркус Смит, которого пресса называет «маленьким волшебником». Он тут же навёл суматоху в защите сборной Ирландии, и всё закончилось попыткой Ирла. Смит сам точно пробил реализацию, и счёт уже 20:17 в пользу хозяев. Но играть оставалось ещё половину тайма.

Расписание финального тура Кубка шести наций — 2024



Суббота, 16 марта

17:15. Уэльс – Италия

19:45. Ирландия – Шотландия

23:00. Франция – Англия

В полном составе ирландцы занесли на 73-й минуте матча: миниатюрный Смит не смог остановить мощного Лоу, несмотря на самоотверженный прыжок. Даже при неточной реализации Ирландия снова вышла вперёд – 22:20.

Гости начали сушить игру, но англичане сдаваться не собирались. На финальные 15 минут в сотый раз в карьере в регбийке сборной вышел любимчик публики полузащитник схватки Дэнни Кэр, выступающий вместе со Смитом в столичном клубе «Харликуинз». От этой связки можно было ожидать чего угодно. Неудивительно, что именно она и решила исход встречи.

На последних минутах матча ирландцы нарушили правила, связка Смит – Кэр перевела игру ближе к центру ворот. Англичане контролировали мяч и думали о том, как приземлить его в зачётное поле ирландцев в силовой манере, потому что время уже вышло, но Кэр вовремя заметил, что Смит занял позицию под удар, и отдал ему длинный пас. Смит был точен.

Болельщики Англии были в восторге от игры. Тут и непростая, красивая победа, и отличное возвращение в строй Маркуса Смита, и хоть и недолгое, но крайне яркое появление в сотый раз на поле ветерана сборной Кэра, оставившее ирландцев без «Большого шлема» в этом розыгрыше Кубка шести наций и выведшее англичан на вторую строчку в турнирной таблице.

Уэльс — Франция Фото: David Rogers/Getty Images

Франция дожала Уэльс

Заключительный матч четвёртого раунда проходил в воскресенье в Кардиффе: Уэльс принимал Францию. Обе команды находились на дне таблицы, что гостей явно не устраивало. Молодая валлийская команда уступала гостям по многим параметрам: и по опыту, и по общему весу схватки – у французов словно был ещё один небольшой игрок, – но только не по воле к победе.

Уже на первой минуте Уэльс открыл счёт со штрафного. Франция смогла ответить точным ударом через пять минут. Но после этого Уэльс снова вышел вперёд: попытку занёс Дайер, а Костелоу вновь пробил в створ.

Довольно скоро стало заметно превосходство гостей в схватке, но при нарушении в стандарте французы выбрали штрафной, Рамос не промахнулся. Игра шла на встречных курсах: то валлийцы заносят, то французы. Команды играли открыто, почти без центра поля и завершили тайм со счётом 17:20.

В этом розыгрыше Кубка шести наций сборная Уэльса уже показывала блестящие вторые таймы, и в этот раз всё начиналось довольно неплохо: сразу после перерыва получилось организовать попытку и точно её реализовать, в очередной раз поведя в счёте. Франция произвела сразу четыре замены, и это ощутимо освежило игру. Где-то после 60-й минуты стало понятно, что Уэльс не справляется с заданным ранее темпом, и в итоге за последние 15 минут матча французы ещё трижды приземлили мяч в чужой зачётке, Рамос две из них реализовал и добавил ещё три очка со штрафного. Победа Франции!

Перед заключительным раундом, который пройдёт уже 16 марта, прогнозировать итоговое положение команд крайне сложно. Пока можно с уверенностью заявить, что Шотландия – единственная сборная, способная завоевать «Тройную корону» (она разыгрывается между Англией, Шотландией, Уэльсом и Ирландией, и получает её тот, кто одолел всех трёх соперников). Но для этого шотландцам нужно «всего лишь» победить в очном противостоянии сборную Ирландии, причём в Дублине, в выходные, когда празднуют День Святого Патрика. Задачка, надо признать, не из тривиальных.