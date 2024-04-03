Россиянки против китаянок. Кто настоящий фаворит шахматного турнира претенденток – 2024?

В четверг, 4 апреля, в Торонто (Канада) стартует Турнир претенденток – 2024. Восемь сильнейших шахматисток мира, за исключением действующей обладательницы короны Цзюй Вэньцзюнь и ушедшей в науку и преподавание Хоу Ифань, поборются за право сыграть в титульном матче. За победу будут сражаться и две россиянки — Екатерина Лагно и Александра Горячкина.
Девушки определят, кто из них лучшая, за доской. А мы предлагаем вам решить, кто больше других достоин победы голосованием.
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Александра Горячкина (Россия)
Россиянка получила путёвку на соревнования как занявшая второе место на Гран-При ФИДЕ. 25-летняя Горячкина уже побеждала в турнире претенденток в 2019 году, правда, в титульном матче через год она проиграла Цзюй Вэньцзюнь на тай-брейке – 6:6 (1,5:2,5).
В копилке достижений Александры три титула чемпионки России (2015, 2017, 2020) и победа на Кубке мира (2023). Кроме того, Горячкина обладает уникальным достижением. Она самая высокорейтинговая россиянка и четвёртая по рейтингу женщина в истории. Пиковым рейтингом Горячкиной стал 2611 Эло, больше было лишь у Юдит Полгар, Хоу Ифань и Хампи Конеру.
Сейчас в рейтинге ФИДЕ Александра идёт третьей с 2553 баллами.
Екатерина Лагно (Россия)
Россиянка завоевала место на Турнире претенденток – 2024 благодаря победе на Гран-При ФИДЕ. В 2018 году Лагно участвовала в нокаут-турнире за звание чемпионки мира и проиграла на тай-брейке Цзюй Вэньцзюнь – 2:2 (1:3).
Помимо этого, у 34-летней Екатерины множество других достижений. Лагно – трёхкратная чемпионка мира по блицу (2010, 2018, 2019), двукратная чемпионка Европы (2005, 2008), чемпионка мира по рапиду (2014), а также многократная победительница командных чемпионатов мира и Европы.
Сейчас в рейтинге ФИДЕ Екатерина занимает шестое место (2542).
Тань Чжунъи (Китай)
Китаянка получила место на турнире претенденток, заняв второе место на Grand Swiss. Чжунъи – единственная из участниц соревнований в этом году, кто раньше становился чемпионкой мира. Шахматной короной Тань обладала с 2017 по 2018 год и отдала её действующей чемпионке – Цзюй Вэньцзюнь.
Кроме того, 32-летняя шахматистка становилась чемпионкой Китая (2015) и бронзовым призёром Кубка мира (2021).
Сейчас в рейтинге ФИДЕ Чжунъи идёт на седьмом месте с 2521 баллом.
Анна Музычук (Украина)
На турнир претенденток украинка попала, заняв третье место на Кубке мира – 2023. В 2017 году Музычук участвовала в нокаут-турнире за звание чемпионки мира и дошла до финала, где на тай-брейке проиграла Тань Чжунъи – 2,5:3,5.
34-летняя Анна за карьеру дважды побеждала на чемпионате мира по блицу (2014, 2016), один раз – на чемпионате мира по рапиду (2016).
Сейчас в рейтинге ФИДЕ Музычук идёт на восьмом месте с 2520 баллами.
Хампи Конеру (Индия)
Индианка завоевала путёвку на соревнования, так как обладала наивысшим рейтингом ФИДЕ по состоянию на январь 2024 года. 37-летняя Конеру по ходу карьеры трижды участвовала в титульных матчах. В нокаут-турнире в 2006 году она выбыла во втором раунде, в 2008-м – в полуфинале, а в 2011 году в матче за шахматную корону уступила Хоу Ифань – 2,5:5,5.
Также в копилке Хампи титул чемпионки Азии (2003), чемпионки мира по рапиду (2019) и вице-чемпионки мира по быстрым шахматам (2023).
Сейчас в рейтинге ФИДЕ Конеру занимает пятое место с 2546 баллами.
Лэй Тинцзе (Китай)
Китаянка отобралась на турнир претенденток как проигравшая в титульном матче – 2023. Вообще, 27-летняя Лэй ещё дважды принимала участие в битве за шахматную корону. В нокаут-турнире в 2015 году она выбыла во втором раунде, а в 2018 году – в четвертьфинале.
В копилке достижений Тинцзе также победа на чемпионате Китая (2017), бронза чемпионата мира по блицу (2018), серебро и бронза чемпионата мира по рапиду (2019, 2023).
Сейчас в рейтинге ФИДЕ китаянка занимает четвёртое место с 2550 баллами.
Нургюл Салимова (Болгария)
На соревнования в Торонто болгарка отобралась благодаря второму месту на Кубке мира – 2023. Ранее 20-летняя Нургюл в турнире претенденток не участвовала. У Салимовой не слишком большой список достижений. Шахматистка становилась чемпионкой Болгарии (2017) и вице-чемпионкой Кубка мира (2023).
Сейчас в рейтинге ФИДЕ Нургюл занимает 36-е место (2432).
Рамешбабу Вайшали (Индия)
На турнир претенденток представительница Индии отобралась благодаря первому месту на Grand Swiss – 2023. До этого в карьере 22-летней шахматистки столь крупных побед не было. Вайшали выигрывала лишь чемпионат мира среди девушек до 12 и до 14 лет.
Сейчас в рейтинге ФИДЕ Вайшали занимает 15-е место (2475).