Россиянки против китаянок. Кто настоящий фаворит шахматного турнира претенденток – 2024?

Кто больше остальных достоин путёвки в титульный матч?

В четверг, 4 апреля, в Торонто (Канада) стартует Турнир претенденток – 2024. Восемь сильнейших шахматисток мира, за исключением действующей обладательницы короны Цзюй Вэньцзюнь и ушедшей в науку и преподавание Хоу Ифань, поборются за право сыграть в титульном матче. За победу будут сражаться и две россиянки — Екатерина Лагно и Александра Горячкина.

Девушки определят, кто из них лучшая, за доской. А мы предлагаем вам решить, кто больше других достоин победы голосованием.

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