Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Статистика показывает, что лидер после 4-го тура шахматного турнира претендентов выигрывает — подтвердит ли это Ян?

Цифры говорят, что Непомнящий выиграет турнир претендентов. Подтвердит ли Ян статистику?
Татьяна Постникова
Подтвердит ли Ян статистику?
Аудио-версия:
Комментарии
С 2013 года лидер турнира после 4-го тура выходил на чемпионский матч. Получится ли продолжить эту серию?

Ян Непомнящий – лидер шахматного Турнира претендентов – 2024 после четырёх туров с тремя баллами из четырёх возможных. Россиянин опережает ближайшего преследователя Фабиано Каруану на 0,5 балла. И это хороший знак для россиянина. Согласно статистике, он должен выйти на чемпионский матч.

Что же это за статистика такая?!

Начало истории

Всё дело в том, что с 2013 года турнир претендентов выигрывал тот, кто лидировал после четырёх игровых дней. 11 лет назад, например, после 4-го тура турнирную таблицу возглавлял Магнус Карлсен, набравший три балла. Правда, Магнус был не единоличным лидером. Первое место норвежец делил с Левоном Ароняном. До 9-го тура норвежец и армянин вместе шли в таблице на лидерских позициях, но потом Карлсену удалось вырваться вперёд и в итоге выиграть турнир претендентов.

Что заставит Магнуса вернуться в чемпионский цикл:
Карлсен опять отказался от битвы за корону. Что может вернуть его в чемпионскую гонку?
Карлсен опять отказался от битвы за корону. Что может вернуть его в чемпионскую гонку?

Ситуация повторилась и в 2014 году. Тогда лучшие гроссмейстеры мира боролись за шанс сыграть в титульном матче с Магнусом Карлсеном.

Уже с 1-го тура в лидеры вырвался Ананд. К 4-му туру Виши вырвался на первое место, набрав 2,5 балла. Вслед за индийцем в турнирной таблице шли два россиянина: Крамник и Свидлер с двумя баллами. Запаса Ананду хватило, чтобы стать победителем турнира претендентов. Ближайшего преследователя Карякина он обошёл на один балл.

Продолжение традиции

В 2016 году за право встретиться с Карлсеном в битве за шахматную корону боролись Сергей Карякин, Виши Ананд, Пётр Свидлер, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Аниш Гири, Веселин Топалов и Левон Аронян.

Сначала, как и двумя годами ранее, в лидеры вырвался Ананд, но индийца вскоре догнали Карякин и Аронян. После 4-го тура первое место в турнирной таблице занимал Сергей с тремя баллами из четырёх. Дальше лидеры постоянно менялись, но в итоге победу одержал россиянин. Карякин в последнем туре обыграл своего прямого конкурента Фабиано Каруану и оторвался от него в турнирной таблице на один балл.

Почему Сергей Карякин не выступает под нейтральным флагом?
«Интересы России выше личных обид». Откровенный разговор с шахматистом Сергеем Карякиным
Эксклюзив
«Интересы России выше личных обид». Откровенный разговор с шахматистом Сергеем Карякиным

В 2018 году удивительная тенденция продолжилась. После 4-го тура лидером турнира был Каруана, набравший три из четырёх очков. Фабиано удалось удержать первую строчку до конца состязаний и победить. Американец обошёл в таблице Шахрияра Мамедьярова на один балл.

«Золотой» дубль Яна

История повторилась и с Яном Непомнящим. В 2020 году россиянин бился с Дин Лижэнем, Ван Хао, Александром Грищуком, Анишем Гири, Кириллом Алексеенко, Фабиано Каруаной и Максимом Вашье-Лагравом. После 4-го тура лидерство между собой делили трое: Непомнящий, Хао и Вашье-Лаграв. У всех гроссмейстеров было по 2,5 балла из четырёх возможных. Но уже в следующем туре Ян оторвался от преследователей. В итоге россиянин одержал победу, опередив Максима на 0,5 балла.

Ян Непомнящий дважды досрочно выигрывал турниры претендентов. Будет третий раз?
«Он абсолютно непредсказуемый». Сможет ли Непомнящий снова выиграть турнир претендентов?
«Он абсолютно непредсказуемый». Сможет ли Непомнящий снова выиграть турнир претендентов?

В 2022 году лидерство поначалу делили Ян и Фабиано, но уже после 4-го тура россиянину удалось занять единоличное первое место в турнирной таблице. У Непомнящего в активе было три из четырёх возможных баллов. Впоследствии Ян лишь уходил в отрыв, что и позволило ему выиграть с преимуществом в два очка от ближайших преследователей.

В 2024 году в числе соперников у Яна в турнире претендентов Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Ниджат Абасов, Алиреза Фируджа, Рамешбабу Прагнанандха, Видит Гуджрати, Гукеш Доммараджу. Гроссмейстеры стартовали плотно, но после 4-го тура Непомнящему удалось стать единоличным лидером. У россиянина три из четырёх возможных баллов.

Разумеется, пока рано говорить, что и в этом году эта красивая тенденция продолжится. Но, учитывая промежуточные результаты, нам бы явно хотелось, чтобы это случилось. И Непомнящий в третий раз сыграл за корону.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android