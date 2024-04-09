Цифры говорят, что Непомнящий выиграет турнир претендентов. Подтвердит ли Ян статистику?

С 2013 года лидер турнира после 4-го тура выходил на чемпионский матч. Получится ли продолжить эту серию?

Ян Непомнящий – лидер шахматного Турнира претендентов – 2024 после четырёх туров с тремя баллами из четырёх возможных. Россиянин опережает ближайшего преследователя Фабиано Каруану на 0,5 балла. И это хороший знак для россиянина. Согласно статистике, он должен выйти на чемпионский матч.

Что же это за статистика такая?!

Начало истории

Всё дело в том, что с 2013 года турнир претендентов выигрывал тот, кто лидировал после четырёх игровых дней. 11 лет назад, например, после 4-го тура турнирную таблицу возглавлял Магнус Карлсен, набравший три балла. Правда, Магнус был не единоличным лидером. Первое место норвежец делил с Левоном Ароняном. До 9-го тура норвежец и армянин вместе шли в таблице на лидерских позициях, но потом Карлсену удалось вырваться вперёд и в итоге выиграть турнир претендентов.

Ситуация повторилась и в 2014 году. Тогда лучшие гроссмейстеры мира боролись за шанс сыграть в титульном матче с Магнусом Карлсеном.

Уже с 1-го тура в лидеры вырвался Ананд. К 4-му туру Виши вырвался на первое место, набрав 2,5 балла. Вслед за индийцем в турнирной таблице шли два россиянина: Крамник и Свидлер с двумя баллами. Запаса Ананду хватило, чтобы стать победителем турнира претендентов. Ближайшего преследователя Карякина он обошёл на один балл.

Продолжение традиции

В 2016 году за право встретиться с Карлсеном в битве за шахматную корону боролись Сергей Карякин, Виши Ананд, Пётр Свидлер, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Аниш Гири, Веселин Топалов и Левон Аронян.

Сначала, как и двумя годами ранее, в лидеры вырвался Ананд, но индийца вскоре догнали Карякин и Аронян. После 4-го тура первое место в турнирной таблице занимал Сергей с тремя баллами из четырёх. Дальше лидеры постоянно менялись, но в итоге победу одержал россиянин. Карякин в последнем туре обыграл своего прямого конкурента Фабиано Каруану и оторвался от него в турнирной таблице на один балл.

В 2018 году удивительная тенденция продолжилась. После 4-го тура лидером турнира был Каруана, набравший три из четырёх очков. Фабиано удалось удержать первую строчку до конца состязаний и победить. Американец обошёл в таблице Шахрияра Мамедьярова на один балл.

«Золотой» дубль Яна

История повторилась и с Яном Непомнящим. В 2020 году россиянин бился с Дин Лижэнем, Ван Хао, Александром Грищуком, Анишем Гири, Кириллом Алексеенко, Фабиано Каруаной и Максимом Вашье-Лагравом. После 4-го тура лидерство между собой делили трое: Непомнящий, Хао и Вашье-Лаграв. У всех гроссмейстеров было по 2,5 балла из четырёх возможных. Но уже в следующем туре Ян оторвался от преследователей. В итоге россиянин одержал победу, опередив Максима на 0,5 балла.

В 2022 году лидерство поначалу делили Ян и Фабиано, но уже после 4-го тура россиянину удалось занять единоличное первое место в турнирной таблице. У Непомнящего в активе было три из четырёх возможных баллов. Впоследствии Ян лишь уходил в отрыв, что и позволило ему выиграть с преимуществом в два очка от ближайших преследователей.

В 2024 году в числе соперников у Яна в турнире претендентов Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Ниджат Абасов, Алиреза Фируджа, Рамешбабу Прагнанандха, Видит Гуджрати, Гукеш Доммараджу. Гроссмейстеры стартовали плотно, но после 4-го тура Непомнящему удалось стать единоличным лидером. У россиянина три из четырёх возможных баллов.

Разумеется, пока рано говорить, что и в этом году эта красивая тенденция продолжится. Но, учитывая промежуточные результаты, нам бы явно хотелось, чтобы это случилось. И Непомнящий в третий раз сыграл за корону.