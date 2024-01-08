У Магнуса есть четыре причины вернуться. Но не сейчас.

Карлсен опять отказался от битвы за корону. Что может вернуть его в чемпионскую гонку?

31 декабря 2023 года официально завершился отбор на шахматный турнир претендентов. В турнире будут принимать участие восемь спортсменов, а лучший из них в следующем году сыграет за титул чемпиона мира с действующим обладателем короны – китайцем Дин Лижэнем.

Система отбора на претендентский в этот раз была слегка запутанной, поэтому борьба кипела до последних дней. Огня добавляла и гонка за рейтингом от Алирезы Фируджи, который использовал все доступные средства, чтобы всё-таки остаться в гонке за чемпионской короной. И остался ведь!

И в начале 2024 года по составу остался всего один вопрос:

Сыграет ли Магнус Карлсен в турнире претендентов?

Формально Магнус имел на это полное право как победитель Кубка мира – 2023. И ФИДЕ в официальном релизе включила Карлсена в список восьми участников предстоящего соревнования. Однако болельщики прекрасно помнили, что Магнус ещё летом, после Кубка мира отказался от билета в новый чемпионский цикл. Ему борьба за корону сейчас неинтересна.

Заявление лучшего шахматиста планеты: «Даже не переживайте». Карлсен официально отказался от участия в турнире претендентов

И ответ норвежца на публикацию списка ФИДЕ не заставил себя долго ждать. Бывший чемпион мира прямо заявил, что играть в турнире не собирается. А это значит, что Магнуса заменит азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов, ставший четвёртым на Кубке мира, который Карлсен выиграл.

Заявление норвежца в очередной раз подчёркивает его особый статус в шахматном мире. Он гордится своим первым местом в мировом рейтинге, с удовольствием бьётся за чемпионские титулы в быстрых шахматах и блице, но главные мировые матчи в классическом формате его не привлекают.

Магнус Карлсен Фото: FIDE

Что может вернуть Карлсена в чемпионскую гонку?

Когда в 2022-м Магнус решил, что не будет защищать свой титул чемпиона мира во втором матче с Яном Непомнящим, многие эксперты предположили, что в новом цикле норвежец может одуматься, заревновать нового чемпиона или соскучиться по короне, но ничего из этого, очевидно, не случилось.

Если Карлсен когда-либо и захочет вернуться в классические чемпионские матчи, то произойдёт это по одной из четырёх возможных причин.

1. Резкий рост призового фонда. За матч с Яном Магнус получил чуть более миллиона долларов. Немало, но для норвежца, который уже довольно богат и занимается бизнесом, такая сумма, видимо, не окупает год упорной работы. Но если придёт спонсор, который даст $ 5-10 млн, то можно подумать.

2. Достойный соперник. Очевидно, что Магнус не считает достойными ни Яна Непомнящего, ни Дин Лижэня, ни Фабиано Каруану. Норвежец говорил, что сыграл бы с Фируджей, но тому ещё надо выиграть корону. Может быть, если в будущем появится какой-то дерзкий чемпион, который ещё и открыто бросит вызов скучающему на вершине рейтинга норвежцу, тот и согласится.

3. Изменение формата матча за титул. Если чемпион будет определяться не только в выматывающей многочасовой классике, то обожающий быстрые шахматы Магнус наверняка вернётся. Но ФИДЕ – за сохранение традиций.

4. Потеря Магнусом лидерства. Карлсен неоднократно заявлял, что статус первого номера мирового рейтинга для него важнее чемпионских титулов. Сейчас ему уже нечего доказывать ни себе, ни соперникам, но если кто-то сбросит его с первой строчки, то, возможно, Магнус захочет взять реванш. Впрочем, этот пункт по большому счёту про «достойного соперника».

Очевидно, что в текущем чемпионском цикле ни одна из четырёх причин не воплотится в реальность и Магнус играть за корону не будет. Поэтому:

Состав Турнира претендентов — 2024 без Магнуса

Ян Непомнящий (Россия)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Фабиано Каруана (США)

Видит Сантош Гуджрати (Индия)

Хикару Накамура (США)

Гукеш Доммараджу (Индия)

Алиреза Фируджа (Франция)

Ниджат Абасов (Азербайджан).

Ожидается, что шахматный турнир претендентов – 2024 пройдёт в Торонто (Канада) со 2 по 25 апреля. Его победитель сыграет с Дин Лижэнем.