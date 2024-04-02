«Он абсолютно непредсказуемый». Сможет ли Непомнящий снова выиграть турнир претендентов?

Турнир претендентов – главное событие 2024 года в шахматах – стартует 4 апреля в Торонто (Канада). Лучший российский шахматист Ян Непомнящий попробует в третий раз подряд стать победителем этого крутого соревнования, дающего право сразиться за корону. Россиянин – совсем не топ-фаворит, но он не был таковым и на двух предыдущих турнирах претендентов.

Главное — начать

Турнир претендентов – 2020 проходил в Екатеринбурге и растянулся аж на два года из-за накрывшей мир пандемии коронавируса. Непомнящий на тот турнир пробился, став вторым на Гран-при ФИДЕ, а первым тогда был другой россиянин – Александр Грищук.

Но в Екатеринбурге Ян с 1-го тура показал, что готов биться за первое место. В первой же партии он чёрными нанёс поражение голландцу Анишу Гири, а далее тактически провёл турнир просто безупречно. Ему не помешал даже вынужденный длительный перерыв. В итоге Непомнящий стал первым досрочно – по завершении всех партий предпоследнего тура.

Ян Непомнящий Фото: FIDE

Турнир претендентов – 2022 состоялся в Мадриде. И там Непомнящий, который не был фаворитом, выступил в роли урагана. Он просто снёс всех соперников, показав выдающийся уровень игры. В 1-м туре Ян чёрными красиво разобрался с китайцем Дин Лижэнем, а после 4-го, в котором победил Алирезу Фируджу, стал главным претендентом на первое место. Тем более американец Каруана тогда морально сломался. В столице Испании россиянин также победил досрочно, не потерпев ни единого поражения.

Турнир претендентов – 2024 Непомнящий начнёт чёрными против азербайджанца Ниджата Абасова, который получил право сыграть в Торонто из-за отказа Магнуса Карлсена. Многие рассматривают Абасова, который не входит даже в сотню лучших игроков мира, как поставщика очков для остальных, но сам Ниджат готов удивить абсолютно всех. Нашему Яну, как показывает практика, важно удачно начать. И шанс на это есть.

Каковы шансы Непомнящего?

Перед турниром претендентов недостатка в прогнозах нет.

Магнус Карлсен назвал Непомнящего топ-претендентом на победу. Но выше него поставил американцев Фабиано Каруану и Хикару Накамуру.

«Ян в последние несколько лет не демонстрировал ничего особенного, за исключением выступлений в турнирах претендентов. Я не уверен, но думаю, что у него достаточно класса, чтобы попасть в категорию топ-претендент, учитывая, что он уже выиграл два таких турнира подряд. Я думаю, что он приберегает всё лучшее для этого турнира. И y него были шансы на победу в обоих матчах за титул чемпиона мира», — отметил норвежец.

Ян Непомнящий и Магнус Карлсен Фото: FIDE

«У Непомнящего определённое выгорание довольно заметно. Но одновременно надо учитывать и то, что он знает и умеет эти турниры выигрывать… Шансов у него меньше, чем у главных фаворитов, но никак не 0. Опять же, старт будет крайне важен, как всегда», – таково мнение чемпиона мира по версии ФИДЕ Александра Халифмана.

А Вишванатан Ананд кратко назвал Яна «абсолютно непредсказуемым».

Тай Прус-Циммерман, шахматный статистик, известный под ником Chess by the Numbers, рассчитал вероятность победы каждого из участников. Шансы Непомнящего, по его мнению, всего лишь 10,4% – меньше, чем у Фабиано Каруаны, Хикару Накамуры и Алирезы Фируджи.

С таким раскладом категорически не согласилась экс-чемпионка мира Александра Костенюк: «Мы почему-то склонны недооценивать Непомнящего. Но мы же видели, как он выиграл два подряд турнира претендентов и сыграл два матча за звание чемпиона мира, и был в шаге от титула».

Сам Ян традиционно соблюдает режим тишины перед важным стартом. Известно лишь то, что россиянин перед турниром претендентов провёл плодотворный сбор. Имена своих помощников Непомнящий по традиции не раскрывает. Можно только с уверенностью сказать, что на этот раз в его команде не будет венгра Петера Леко, который работал с вице-чемпионом мира перед Мадридом-2022 и помог ему провести выдающийся турнир.