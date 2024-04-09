Лучшие команды России устроили драматичный финал. ЦСКА вырвал победу у «Ростов-Дона»

Это была настоящая гандбольная война, в которой всё решилось в серии пенальти.

В Ростове-на-Дону состоялся «Финал четырёх» женского Кубка России – 2023/2024 по гандболу. Победу третий год подряд одержал ЦСКА, но решающий матч с «Ростовом» украсил бы и финал Лиги чемпионов.

Конечно, этот финал ожидался. Но если ЦСКА легко обыграл в полуфинале волгоградское «Динамо-Синару», то «Ростов-Дон» с трудом вырвал победу у предельно мотивированной тольяттинской «Лады». Наверное, если бы ростовчанки не добрались до финала, такого гандбольного праздника, которым в итоге стал даже матч за третье место, могло и не получиться.

Волгоградское «Динамо» впервые за 10 лет завоевало медали

Бронзу – впервые за 10 лет – завоевали гандболистки из Волгограда. «Лада» после полуфинальной битвы с хозяйками почти не сопротивлялась. В 2014-м динамовки стали чемпионками России, но затем как отрезало. Ни в чемпионате страны, ни в Кубке они не могли добраться до тройки призёров. Да это и неудивительно.

Волгоградский коллектив стал поставщиком талантов для остальных.

Вот и сейчас завершится сезон, и 17-летняя полусредняя Варвара Сёмина уйдёт на повышение. Вариантов три: ЦСКА, «Ростов-Дон» или сразу какой-то зарубежный гранд. Сёмина потянет в любом клубе – для талантливейшей гандболистки мира своего поколения по силам вообще всё. Пока же гандбольный Волгоград в эйфории – команда под руководством Олега Кулешова впервые за долгие годы выглядит претендентом на медали.

Болельщики в Ростове-на-Дону заполнили трибуны даже на игре за бронзу и создали классный антураж.

ЦСКА в третий раз подряд стал обладателем Кубка России

Можно даже не говорить, что на финале на трибунах было настоящее безумие. Ростовские болельщики поддерживать свою команду умеют. Но и группа поддержки армейской команды по громкости уступала немного.

В текущем сезоне ЦСКА проиграл «Ростов-Дону» основным составом все матчи. А последний матч регулярки выиграл. Правда, дублёрами. Команды договорились об этом заранее, решив поберечь основные составы перед матчами Кубка России.

Финал получился просто огненным, как и должно быть, когда играют две лучшие команды страны, собравшие у себя всех лучших игроков. «Ростов-Дон» постоянно вёл в счёте, но ЦСКА всякий раз отыгрывался. Даже тогда, когда игра не шла и казалось, что теперь уж точно всё. Как во втором тайме, когда ростовчанки создали задел в три мяча, но правая полусредняя Юлия Баева, «молчавшая» весь матч, завершила три подряд атаки.

Соперницы друг друга не жалели, голы уже давались с трудом. И к последней минуте подошли с равным счётом – 23:23. В этот момент ЦСКА получил право на семиметровый, но правая крайняя москвичек Сара Ристовска не попала в ворота! У ростовчанок было достаточно времени, чтобы организовать последнюю атаку и довести дело до победы, но подопечные Ирины Дибировой не смогли даже по воротам соперниц бросить.

Серия пенальти получилась не менее драматичной, чем основное время матча. Хозяйки финала и здесь были близки к тому, чтобы вырвать победу, но вратарь ЦСКА Полина Каплина отразила бросок Кристины Кожокарь и оставила свою команду в игре. А затем юная Алина Кишко промахнулась, а лидер москвичек Елена Михайличенко, по ходу сезона объявившая о том, что прерывает карьеру, а затем вернувшаяся, не оставила шансов Анастасии Лагиной.

ЦСКА – обладатель Кубка России. В третий раз подряд. После неудачного по своим меркам регулярного сезона и замен в тренерского штабе – помогать Ольге Акопян были призваны Людмила Бодниева и Анна Седойкина.

«Ростов-Дон» постарается отыграться в чемпионате России.