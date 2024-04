Рейтинг лучших армрестлеров мира. Кто круче — Сибирский медведь или Грузинский Халк?

20 апреля в Стамбуле в рамках промоушена East vs West состоится один из самых ожидаемых поединков в истории армрестлинга: действующий чемпион в сутертяжёлом весе канадец Девон Ларратт встретится с грузином Леваном Сагинашвили, который считается лучшим рукоборцем в истории.

Соперники уже встречались на турнире King of the Table в июне 2022 года, и тогда Сагинашвили буквально разгромил своего соперника. Ларратт мог бы сняться по ходу поединка, поскольку получил травму бицепса, но не стал этого делать. После схватки Ларратту пришлось передать Сагинашвили свой молот, который вручается сильнейшему армрестлеру мира.

В субботу состоится реванш, главная схватка года. И круто, что российским поклонникам армрестлинга не придётся искать пиратские трансляции, поскольку весь кард турнира East vs West 12 с 20:00 по Москве покажет «Кинопоиск». Там же можно посмотреть и другие турниры серий East vs West и King of the Table – год предстоит насыщенный.

Ну а перед схваткой года предлагаем читателям «Чемпионата» решить, кто же является лучшим армрестлером-супертяжем в мире. Вы выбираете своих фаворитов, а рейтинг будет формироваться в онлайн-режиме.

