Рейтинг лучших армрестлеров мира. Кто круче — Сибирский медведь или Грузинский Халк?

20 апреля в Стамбуле в рамках промоушена East vs West состоится один из самых ожидаемых поединков в истории армрестлинга: действующий чемпион в сутертяжёлом весе канадец Девон Ларратт встретится с грузином Леваном Сагинашвили, который считается лучшим рукоборцем в истории.
Соперники уже встречались на турнире King of the Table в июне 2022 года, и тогда Сагинашвили буквально разгромил своего соперника. Ларратт мог бы сняться по ходу поединка, поскольку получил травму бицепса, но не стал этого делать. После схватки Ларратту пришлось передать Сагинашвили свой молот, который вручается сильнейшему армрестлеру мира.
В субботу состоится реванш, главная схватка года. И круто, что российским поклонникам армрестлинга не придётся искать пиратские трансляции, поскольку весь кард турнира East vs West 12 с 20:00 по Москве покажет «Кинопоиск». Там же можно посмотреть и другие турниры серий East vs West и King of the Table – год предстоит насыщенный.
Ну а перед схваткой года предлагаем читателям «Чемпионата» решить, кто же является лучшим армрестлером-супертяжем в мире. Вы выбираете своих фаворитов, а рейтинг будет формироваться в онлайн-режиме.
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Денис Цыпленков (Россия)
Про этого спортсмена можно рассказывать очень долго. Он проявил себя профессионалом высшей квалификации и в силовом экстриме, и в пауэрлифтинге, и в армрестлинге. Настоящая легенда. Да что говорить – он четыре года не выступал из-за разрыва почечного сосуда, перенёс операцию, но всё равно в топ-10 армфайтеров-супертяжей в самых разных рейтингах. Цыпленкова называют Халком, только российским. Он никогда не встречался с Леваном Сагинашвили, а с Девоном Ларраттом их спор пока не закончен.
Виталий Лалетин (Россия)
Двухметровый дальнобойщик из России – звезда армрестлинга, который прошёл путь от Железного гвоздя до Сибирского медведя. У Лалетина – исключительная сила хвата. Виталий – многократный чемпион мира, один из сильнейших супертяжеловесов в истории, особенно в схватках на левой руке. Виталий боролся со всеми сильнейшими в мире – у кого-то выиграл, кому-то проиграл. Его принцип – не оставайся в долгу и, если проиграл, выиграй в реванше.
Девон Ларратт (Канада)
Выдающийся спортсмен, бывший спецназовец, главный мастер трэш-тока в мировом армрестлинге. В 48 лет он смеётся над молодыми и побеждает их. Ларратт – разносторонний и выносливый. За свою карьеру он боролся с главными звёздами нескольких поколений армрестлинга. Ларратт участвовал даже в боксёрском поединке против Хафтора Бьёрнссона (исполнитель роли Горы из «Игры престолов»). Ларратт = армрестлинг. Канадец сделал очень многое для развития этого вида спорта. Он как Петтер Нортуг в лыжах, как Коннор Макгрегор в UFC.
Артём Морозов (Казахстан)
Действующий чемпион промоушена East vs West на левой руке и самый молодой из участников этого рейтинга. Как его только не называют – монстр, терминатор, ураган. Всё подходит. Победил многих топов мирового рейтинга и мечтает о схватке с Леваном Сагинашвили. Морозов – универсал, который практически одинаково силён на обеих руках. По стилю немного напоминает Девона Ларратта, использует самую разнообразную технику.
Леван Сагинашвили (Грузия)
Грузинский Халк считается сильнейшим армрестлером в истории вне зависимости от весовой категории. Он просто уничтожает соперников. С того момента, как стали проводиться крутые турниры для профи с хорошими призовыми и главными схватками, Леван заявил, что намерен выигрывать каждый раунд в каждой схватке. Грузинский армрестлер не просто сказал, он сделал это! Все победы одерживал с сухим счётом 6-0, кроме схватки с Эрмесом Гаспарини в феврале 2023 года. Тогда Сагинашвили выиграл четыре раунда подряд, обеспечив себе победу, но на пятый и шестой не вышел из-за травмы. Леван также крутой блогер и актёр.
Эрмес Гаспарини (Италия)
Итальянец из Вероны по прозвищу Гладиатор уверенно входит в топ-5 супертяжей по разным версиям. Конечно, у него не такая гора мышц, как у Левана Сагинашвили, но Гаспарини – один из самых выносливых армрестлеров мира. Он измотал даже Грузинского Халка в личной встрече и стал единственным, кому удалось отобрать у Сагинашвили раунды в схватках профессионалов. Гаспарини часто побеждал соперников, которые превосходили его по физическим параметрам.